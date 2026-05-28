Huawei Dinobatkan Peneraju dalam Gartner® Magic Quadrant™ 2026 bagi Infrastruktur LAN Berwayar dan Tanpa Wayar Perusahaan Tahun Keempat Berturut-turut

SHENZHEN, China, 28 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Baru-baru ini, Huawei mengumumkan bahawa ia telah dinobatkan sebagai Peneraju dalam Gartner® Magic Quadrant™ 2026 bagi Infrastruktur LAN Berwayar dan Tanpa Wayar Perusahaan untuk tahun keempat berturut-turut. Huawei kekal sebagai satu-satunya vendor bukan dari Amerika Utara yang disenaraikan dalam Leaders Quadrant. Pengiktirafan ini menyerlahkan kelebihan utama Xinghe AI Campus Solution Huawei dalam operasi dan penyelenggaraan (O&M) berkuasa AI, inovasi keselamatan dan perbatasan lain. Ia turut menegaskan komitmen Huawei dalam memfokuskan kepada keperluan teras pelanggan, terus menginovasi teknologi dan membangunkan kampus yang selamat serta pintar untuk industri.

Huawei Named a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure for the Fourth Year in a Row (PRNewsfoto/Huawei)

Sebagai tindak balas terhadap gelombang AI global, Huawei menaik taraf Xinghe AI Campus Solution dengan tiga keupayaan teras: tanpa wayar super pantas, keselamatan skop penuh dan autonomi rangkaian. Penambahbaikan ini memperkasakan sektor kerajaan, kewangan, pendidikan, penjagaan kesihatan dan sektor lain menyambut era AI serta memacu pertumbuhan masa depan.

Tanpa wayar super pantas: AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP pertama seumpamanya daripada Huawei menggabungkan inovasi Wi-Fi 8 yang dinantikan demi kelajuan dan kebolehpercayaan lebih tinggi. Produk terobosan ini menjadikan sambungan tanpa wayar sebagai asas bertaraf pengeluaran untuk perkhidmatan AI. Khususnya, Coordinated Scheduling and Spatial Reuse (iCSSR) pintar, iaitu teknologi penyelarasan berbilang-AP, dapat mengurangkan gangguan saluran bersama secara drastik sambil menggandakan kelajuan pengguna tunggal dalam senario rangkaian berterusan. Di samping itu, bagi menangani isyarat yang tidak stabil dalam persekitaran mudah alih, teknologi pembentuk alur pintar (SmartBF) membolehkan peningkatan arah pada tahap milisaat, sekali gus memastikan kelajuan peranti tidak dikompromikan ketika bergerak. Pada masa sama, teknologi perayauan sifar rangkaian frekuensi sama lanjutan (ASFN) memvirtualisasikan berbilang AP menjadi satu "super AP" yang membolehkan perayauan yang lancar dalam seluruh rangkaian tanpa kehilangan paket.

Keselamatan skop penuh: Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution Huawei mewujudkan sistem pertahanan kukuh yang merangkumi keselamatan aset, sambungan, ruang dan privasi.

Keselamatan aset: Bilangan terminal dungu yang semakin melonjak dalam sektor kerajaan, kewangan dan lain-lain meningkatkan risiko serangan rangkaian. Bagi menangani hal ini, penyelesaian Huawei memanfaatkan pengenalpastian terminal berasaskan pengelompokan AI bagi mengenal pasti terminal dungu secara automatik dengan ketepatan 95%. Pengesanan anomali pintar (SmartAD), dikuasakan oleh inferens setempat pada suis, mampu mengesan anomali tingkah laku trafik terminal dalam beberapa saat dan menyekatnya secara proaktif bagi mencegah pencerobohan rangkaian dengan berkesan.

Keselamatan sambungan: Teknologi Wi-Fi Shield eksklusif daripada Huawei menghapuskan risiko pengintipan paket pada lapisan fizikal. Selain itu, MACsec hujung-ke-hujung digabungkan dengan Kriptografi Pasca-Kuantum (PQC) dapat menyediakan keselamatan jangka panjang untuk penghantaran data walaupun apabila pengkomputeran kuantum matang.

Keselamatan ruang: Teknologi penderiaan maklumat keadaan saluran (CSI) Wi-Fi Huawei dapat mengesan keadaan keselamatan ruang melalui AP tunggal dan mengenal pasti aktiviti pencerobohan dalam beberapa saat.

Keselamatan privasi: Di bilik eksekutif, bilik tamu hotel dan persekitaran sensitif lain, kaedah tradisional untuk mengesan peranti pengimejan tersembunyi sering tidak cekap dan terdedah kepada kadar terlepas yang tinggi. Huawei menangani isu ini dengan melancarkan iGuard AP yang menawarkan tiga kelebihan utama—pengesanan menyeluruh, pengesanan tepat dan operasi 24/7—bagi melindungi rahsia perdagangan dan privasi peribadi di ruang persendirian sedemikian.

Autonomi rangkaian: Xinghe AI Campus Solution Huawei dilengkapi keupayaan O&M automatik dipacu AI yang berkuasa. Dengan memanfaatkan analisis pengalaman semua aliran iFlow, penyelesaian itu mengupayakan pembatasan QoE yang buruk dalam beberapa minit, keterlihatan laluan penuh dan kebolehcerapan pengalaman. Melalui pembuatan keputusan global berkuasa AI dan pengesanan kerosakan pada tahap minit, sebanyak 80% kerosakan tanpa wayar dapat diselesaikan secara automatik.

Memandang ke hadapan, Huawei akan terus berinovasi berdasarkan keperluan pelanggan dan mempercepat pelaksanaan rangkaian kampus berkuasa AI, selamat dan pintar. Selain itu, Huawei akan bekerjasama rapat dengan rakan ekosistem bagi membantu pelanggan membina "AI Campus"—seterusnya meningkatkan kecekapan dan keselamatan rangkaian sambil memupuk kejayaan bersama dalam era AI.

Untuk butiran laporan, sila layari: https://e.huawei.com/en/topic/solutions/enterprise-network/2026-gartner-campus-network

SOURCE Huawei