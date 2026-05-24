HiFS 2026: Nâng cấp bốn giải pháp tài chính số lớn nhằm thúc đẩy các tổ chức tài chính tiến tới Ngân hàng Tác nhân

THƯỢNG HẢI, ngày 24 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính Thông minh Huawei (HiFS) 2026 (Phiên toàn cầu) với chủ đề "Xin chào thế giới tài chính thông minh: Vượt lên trên kỹ thuật số, tiến tới Ngân hàng Tác nhân (Agentic Banking)", đã khai mạc hôm nay tại cơ sở Hồ Liên khâu của Huawei ở Thượng Hải. Tại hội nghị, Huawei đã công bố sáu sáng kiến quan trọng nhằm đẩy nhanh việc triển khai AI tài chính trên quy mô lớn, ra mắt Financial Data Intelligence Solution 6.0 và Digital CORE Solution 6.0, đồng thời giới thiệu hạ tầng có khả năng chống chịu dành cho cả điện toán đa năng và điện toán AI. Những nỗ lực này nhằm mục đích hỗ trợ các tổ chức tài chính toàn cầu giải phóng năng suất do AI tạo ra, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi thông minh, cũng như thành công kinh doanh của khách hàng trên toàn thế giới.

Tập trung vào bốn chiến lược kinh doanh và xây dựng mô hình 4 bên cùng thắng nhằm thúc đẩy thành công cho các tổ chức tài chính toàn cầu

Tại hội nghị, Jason Cao, Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh Tài chính số Huawei, cho biết trong 16 năm tham gia sâu rộng vào lĩnh vực tài chính, chiến lược tài chính của Huawei đã liên tục phát triển từ việc cung cấp phần cứng và phần mềm đạt chuẩn tài chính sang các giải pháp chuyên biệt cho ngành. Bằng cách thúc đẩy đổi mới bền vững phần cứng và phần mềm nền tảng, xây dựng năng lực kỹ thuật mang tính hệ thống, phát triển một hệ sinh thái đa dạng và cung cấp dịch vụ địa phương hóa, Huawei đã xây dựng được động lực tăng trưởng kinh doanh hiệu quả.

Khối Kinh doanh Tài chính số Huawei cam kết thúc đẩy bốn chiến lược kinh doanh cốt lõi. Được hỗ trợ bởi hạ tầng CNTT-TT có khả năng chống chịu của Huawei, công ty tiếp tục tăng cường hệ sinh thái đối tác toàn cầu RONGHAI, đồng phát triển các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy mô hình hợp tác "4 bên cùng thắng" mới bao gồm khách hàng, các nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV), các nhà tích hợp hệ thống (SI) và Huawei. Trong bối cảnh Agentic AI (AI tác nhân) vượt qua điểm chuyển đổi để tiến tới năng lực trí tuệ sẵn sàng cho triển khai thực tế, việc đẩy nhanh ứng dụng hiệu quả trên quy mô lớn trở thành ưu tiên hàng đầu. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Huawei đã giới thiệu kiến trúc AI lai được hỗ trợ bởi các mô hình nền tảng nguồn mở, hỗ trợ các tổ chức tài chính toàn cầu mở rộng ứng dụng AI trong các kịch bản có giá trị cao. Trên các thị trường tài chính quốc tế, Huawei tập trung vào sáu sáng kiến quan trọng — kịch bản ứng dụng, kiến trúc, kỹ thuật, dữ liệu, hạ tầng AI và nhân lực — hợp tác với khách hàng và đối tác nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang Ngân hàng Tác nhân.

Mở ra những hướng đi mới để hiện thực hóa giá trị AI thông qua mô hình nguồn mở và kiến trúc AI lai: Sáu sáng kiến thúc đẩy Ngân hàng Tác nhân

Việc xây dựng lợi thế cốt lõi dựa trên các mô hình nguồn mở đang trở thành định hướng chiến lược của các tổ chức tài chính toàn cầu.

Tận dụng các mô hình nguồn mở và kiến trúc AI lai, Huawei đang thúc đẩy sáu sáng kiến quan trọng trải rộng trên các lĩnh vực kịch bản ứng dụng, kiến trúc, kỹ thuật, dữ liệu, hạ tầng AI và nhân lực:

Tập trung vào các kịch bản có giá trị cao để đẩy nhanh triển khai: Hướng đến bốn lĩnh vực chính — tương tác thông minh, vận hành hiệu quả, kiểm soát rủi ro thông minh và tăng trưởng doanh thu — Huawei cùng các đối tác đã phối hợp ra mắt chín giải pháp kinh doanh ứng dụng tác nhân AI.

Xây dựng kiến trúc AI lai cân bằng giữa bảo mật, tuân thủ, hiệu quả kinh doanh và chi phí: Bảo đảm an toàn dữ liệu đồng thời tận dụng các biện pháp tối ưu hóa kỹ thuật nhằm giảm thiểu chi phí token, tạo điều kiện cho việc triển khai đổi mới trên quy mô lớn.

Củng cố các thực tiễn kỹ thuật hàng đầu để đẩy nhanh ứng dụng AI: Tận dụng các mô hình nguồn mở và năng lực tính toán mở, Huawei thúc đẩy tương tác AI có độ trễ thấp, tối ưu hóa các mô hình chuyên biệt cho lĩnh vực kiểm soát rủi ro và kỹ thuật tác nhân chuyên sâu với khả năng tích hợp liền mạch cùng đối tác. Thông qua kỹ thuật điện toán, kỹ thuật mô hình và kỹ thuật tác nhân, Huawei nâng cao cả hiệu quả lẫn tốc độ triển khai AI cho các tổ chức tài chính.

Xây dựng nền tảng số - thông minh: Cung cấp nâng cấp năng lực ba lớp gồm nền tảng dữ liệu, quản trị dữ liệu và ứng dụng dữ liệu nhằm xây dựng nền tảng R.A.C.E. sẵn sàng cho AI dành cho tài chính.

Xây dựng nền tảng điện toán AI hiệu năng cao, cấp doanh nghiệp: Giới thiệu Huawei Atlas 850E SuperPoD, mang đến nền tảng điện toán AI hiệu quả cấp doanh nghiệp được vận hành bởi kiến trúc tính toán hàng đầu và hệ thống mạng hiệu năng cao.

Triển khai chương trình phát triển nhân lực AI: Trong ba năm tới, Huawei đặt mục tiêu đào tạo hơn 10.000 chuyên gia liên ngành "Tài chính + AI" cho ngành tài chính toàn cầu.

Xây dựng nền tảng dữ liệu vững chắc cho AI: Thúc đẩy nâng cấp R.A.C.E. của kiến trúc dữ liệu tài chính

Huawei đã ra mắt Financial Data Intelligence Solution 6.0, cung cấp nâng cấp năng lực ba lớp bao gồm nền tảng dữ liệu, quản trị dữ liệu và ứng dụng dữ liệu.

Xây dựng nền tảng dữ liệu-AI hội tụ: Được hỗ trợ bởi sự phối hợp giữa phần cứng và phần mềm, hồ dữ liệu AI mới được ra mắt hỗ trợ lưu trữ và điện toán đa phương thức, cho phép xử lý hiệu quả dữ liệu phi cấu trúc như tài liệu và video.

Thiết lập mô hình quản trị dữ liệu một cửa: Phối hợp với Keyrus và Sunline, Huawei đã phát triển khung quản trị dữ liệu toàn diện được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu.

Thúc đẩy các ứng dụng dữ liệu-AI: Cùng với Sensors Data, Huawei đã giới thiệu giải pháp tiếp thị siêu cá nhân hóa sử dụng hơn 5.000 thẻ (tags) khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và khai thác khách hàng. Bên cạnh đó, giải pháp chống gian lận thông minh do Huawei và TrustDecision đồng phát triển đạt thời gian phản hồi phát hiện chỉ 30 mili giây, tích hợp khả năng phân tích vụ việc bằng AI để tăng hiệu quả lên gấp 40 lần.

Đẩy nhanh hiện đại hóa ứng dụng bằng AI: Nâng cấp lên Digital CORE Solution 6.0 làm nền tảng cho Ngân hàng Tác nhân

Dựa trên hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong hiện đại hóa các ứng dụng lõi, Huawei đã xây dựng năng lực mang tính hệ thống trên bốn trụ cột: nền tảng, cơ sở dữ liệu, kỹ thuật và vận hành & bảo trì (O&M). Đến nay, các năng lực này đã hỗ trợ hơn 150 tổ chức tài chính trên toàn cầu hiện đại hóa hệ thống lõi của họ, đồng thời ứng dụng AI để đẩy nhanh hơn nữa quá trình "Free Legacy" (thoát khỏi hệ thống kế thừa) cho các kiến trúc lõi ngành tài chính.

Tại hội nghị lần này, Huawei đã giới thiệu Digital CORE Solution 6.0, với các nâng cấp toàn diện về kịch bản ứng dụng, phát triển dựa trên AI, kỹ thuật, kiến trúc và nền tảng:

Mở rộng các kịch bản lõi: Huawei đang hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới để đồng phát triển các giải pháp mới trong ba lĩnh vực then chốt: thẻ tín dụng, thanh toán ngân hàng trung ương và hiện đại hóa hệ thống lõi ngành bảo hiểm.

Hiện đại hóa ứng dụng hỗ trợ bởi AI: Được phát triển dựa trên Huawei CodeArts và đồng phát triển cùng Stefanini và Sunline, giải pháp chuyển đổi mã nguồn máy tính lớn hỗ trợ AI đạt tỷ lệ áp dụng trên 90%, giúp đẩy nhanh đáng kể quá trình hiện đại hóa ứng dụng.

Nâng cấp kỹ thuật và quy trình: Nâng cấp toàn diện các giải pháp tái cấu trúc ứng dụng và di chuyển hệ thống không gián đoạn nhằm rút ngắn hơn 50% thời gian lập kế hoạch và thiết kế; đồng thời phối hợp với các đối tác trong hệ sinh thái xây dựng hệ thống Switchover, bảo đảm chuyển đổi dịch vụ liền mạch mà không gây gián đoạn hoạt động.

Nâng cấp kiến trúc dựa trên cell: Tăng cường kiến trúc dựa trên cell và tự động mở rộng nhằm hỗ trợ các đợt tăng đột biến lưu lượng gấp 10 lần, đồng thời thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của sự cố để đạt mức độ sẵn sàng 99,999%.

Giải pháp container đa nền tảng mới: Tận dụng hiệu suất xử lý đa lõi, đồng thời cao của mình, giải pháp điện toán đa năng TaiShan đã hỗ trợ hiện đại hóa ứng dụng cho hơn 80% ngân hàng Trung Quốc và tổ chức tài chính tại tám quốc gia khác. Trong năm nay, Huawei đã hợp tác hơn nữa với các đơn vị dẫn đầu lĩnh vực container như Alauda và Rancher để đồng phát triển giải pháp container đa nền tảng. Hiện giải pháp này đã được triển khai trên quy mô lớn tại nhiều ngân hàng hàng đầu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Nam Phi, cho phép tối ưu hóa việc container hóa ứng dụng một cách linh hoạt hơn.

Xây dựng hạ tầng sẵn sàng cho AI theo định hướng "4 không" nhằm tăng cường khả năng chống chịu của ngành tài chính

Từ các trung tâm dữ liệu (DC) truyền thống đến trung tâm dữ liệu đám mây, và xa hơn là các trung tâm dữ liệu AI (AIDC), khả năng chống chịu luôn là nền tảng không thể thiếu đối với các tổ chức tài chính. Dựa trên định hướng giá trị khả năng chống chịu "4 không" và khuôn khổ sản phẩm của giải pháp R-A-A-S, Huawei đã nâng cấp toàn diện kiến trúc, giải pháp và hạ tầng của mình. Thông qua việc cung cấp các năng lực tiên tiến bao gồm tư vấn khôi phục thảm họa (DR), điều phối lưu lượng thông minh và khôi phục thảm họa không đồng nhất, Huawei nâng khả năng khôi phục thảm họa chủ động - chủ động (active-active) lên cấp độ cao cấp. Trước kỷ nguyên điện toán AI, Huawei tiếp tục xây dựng kiến trúc khả năng chống chịu hội tụ cho cả điện toán đa năng và điện toán AI. Thông qua các giải pháp suy luận tích hợp dành cho AIDC cùng giải pháp O&M thông minh cho trung tâm dữ liệu trong toàn bộ vòng đời, Huawei hỗ trợ các tổ chức tài chính trên toàn cầu đẩy nhanh đổi mới AI đồng thời xây dựng hạ tầng có khả năng chống chịu, sẵn sàng cho tương lai.

