Enlit Africa 2026: Huawei ra mắt giải pháp trạm biến áp thông minh dành cho khu vực Châu Phi hạ Sahara

CAPE TOWN, Nam Phi, ngày 28 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 20 tháng 5, Huawei đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Điện lực Nam Phi trong khuôn khổ Enlit Africa 2026 — sự kiện hàng đầu của châu lục dành cho các lĩnh vực điện, nước và năng lượng. Với chủ đề "Xây dựng hệ thống điện tương lai, thúc đẩy bứt phá năng suất nhờ trí tuệ số", hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo ngành và đối tác, bao gồm Eskom của Nam Phi, BPA của Ghana, Transmission Company of Nigeria (TCN) và Hội đồng Quốc tế về Hệ thống Điện lớn (CIGRE). Tại hội nghị, Huawei cùng các đối tác đã giới thiệu Giải pháp Trạm biến áp Thông minh dành cho khu vực Châu Phi hạ Sahara, được thiết kế nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành điện lực của khu vực.

Trong phiên phát biểu chính tại Enlit Africa 2026, Wang Guoyu, Phó Chủ tịch Bộ phận Số hóa Điện lực của Huawei, đã trình bày bài phát biểu với chủ đề "Thúc đẩy trí tuệ toàn diện, trao quyền cho hệ thống điện tương lai". Ông cho biết mô hình người tiêu dùng kiêm sản xuất (prosumer) hướng tới tương lai đang trở thành mô hình mới của quá trình chuyển đổi năng lượng, hệ thống điện hiện đang đứng trước bước ngoặt quan trọng trên hành trình chuyển đổi sang mô hình vận hành thông minh. Công nghệ truyền thông, số hóa và AI đang tái định hình các hệ thống điện cốt lõi. AI và công nghệ số hiện là những động lực then chốt tái định hình toàn bộ chuỗi giá trị điện năng, từ phát điện, truyền tải đến phân phối. Huawei sẽ tiếp tục đưa các năng lực AI tiên tiến và công nghệ truyền thông tin cậy vào các kịch bản ứng dụng ngành điện, hỗ trợ các đơn vị điện lực tại Châu Phi chuyển sang giai đoạn thông minh mới.

Trong khuôn khổ hội nghị, Huawei đã phối hợp với CIGRE và Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd. ra mắt Giải pháp Trạm biến áp Điện Thông minh dành cho khu vực Châu Phi hạ Sahara. Việc ra mắt giải pháp này nhấn mạnh cam kết của Huawei trong việc thúc đẩy quá trình nâng cấp các trạm biến áp theo hướng thông minh trên khắp châu lục thông qua các quan hệ đối tác.

Đại diện của nhiều đơn vị điện lực tại Châu Phi cũng đã chia sẻ quan điểm của mình. "Giải pháp này tích hợp video thông minh, các thuật toán AI và mạng không dây bảo mật nhằm thay thế bốn nghiệp vụ thủ công quan trọng bằng tự động hóa thông minh, gồm: giám sát, kiểm tra, ghi chỉ số công tơ và phân tích, một đại diện cho biết. "Giải pháp cho phép nhân viên vận hành và bảo trì (O&M) giám sát toàn bộ trạm từ xa. Thời gian kiểm tra đã được rút ngắn từ vài ngày xuống chỉ còn vài phút, trong khi chi phí nhân công O&M giảm 70%. Quan hệ hợp tác với Huawei đã lần đầu tiên trang bị cho mạng lưới truyền tải của chúng tôi năng lực cảm biến số toàn diện, cho phép chuyển đổi thực sự từ mô hình xử lý sự cố sau khi xảy ra sang mô hình cảnh báo chủ động".

Sau hội nghị, Huawei cùng CIGRE và Liên minh 450 MHz đã tổ chức một phiên thảo luận bàn tròn về mạng không dây riêng và mạng viễn thông điện lực. Gösta Kallner, Chủ tịch điều hành của Liên minh 450 MHz, nhấn mạnh rằng mạng không dây riêng cho ngành điện lực này được xây dựng trên băng tần 450 MHz đã trở thành nền tảng cốt lõi bảo đảm hoạt động lưới điện tin cậy và bền vững, nhờ độ phủ rộng, hệ sinh thái đa dạng và khả năng phát triển sẵn sàng cho tương lai. Đại diện CIGRE cho biết thêm, từ góc độ tiêu chuẩn hóa quốc tế, một khung kỹ thuật thống nhất và chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn trên phạm vi toàn cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình đẩy nhanh chuyển đổi số lưới điện. Các bên tham gia đều nhất trí rằng việc xây dựng một nền tảng truyền thông điện lực phổ biến, an toàn và hiệu quả là điều kiện thiết yếu để hỗ trợ các hệ thống điện thế hệ mới cũng như hiện thực hóa mục tiêu phát triển điện lực bền vững tại Châu Phi.

