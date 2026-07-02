HYXI tăng cường hiện diện tại Thái Lan với các giải pháp năng lượng dân dụng mới tại ASEW 2026

BANGKOK, ngày 2 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- HYXI (trước đây là "HYXiPOWER"), nhà đổi mới sáng tạo năng lượng thông minh toàn cầu, đang trưng bày các giải pháp năng lượng dân dụng, thương mại và quy mô tiện ích mới nhất tại Tuần lễ Năng lượng Bền vững Châu Á (ASEW) 2026, qua đó củng cố cam kết đối với Thái Lan và khu vực Đông Nam Á.

Visitors gather at the HYXI booth during ASIA Sustainable Energy Week (ASEW) 2026 in Bangkok

Tham gia triển lãm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC) ở Bangkok, HYXI giới thiệu tới thị trường Thái Lan hệ thống lưu trữ năng lượng tất cả trong một HYXI Aura và dòng hệ thống lưu trữ năng lượng vi mô HYXI Halo mở rộng, cả hai đều vừa ra mắt toàn cầu tại triển lãm Intersolar Europe 2026 chỉ một tuần trước đó.

Được thiết kế như một giải pháp lưu trữ năng lượng dân dụng tất cả trong một thực sự, HYXI Aura loại bỏ nhu cầu sử dụng thêm các thiết bị gateway và giảm độ phức tạp của hệ thống. Kiến trúc tích hợp giúp đơn giản hóa quá trình lắp đặt, đưa vào vận hành và bảo trì, đồng thời giảm thiểu số lượng linh kiện bên ngoài cũng như yêu cầu về hệ thống dây dẫn. Với khả năng mở rộng pin linh hoạt và các tính năng quản lý năng lượng thông minh, Aura giúp các hộ gia đình có được nguồn điện dự phòng đáng tin cậy và tự chủ năng lượng tốt hơn.

Hệ thống lưu trữ năng lượng vi mô tất cả trong một HYXI Halo PV mới được giới thiệu hỗ trợ kết nối trực tiếp với hệ thống quang điện (PV) cho các ứng dụng tích hợp điện mặt trời và lưu trữ năng lượng. Với tuổi thọ lên tới 10.000 chu kỳ sạc-xả và cấp bảo vệ IP66, dòng sản phẩm Halo được thiết kế để vận hành tin cậy trong điều kiện khí hậu nhiệt đới. Cùng với hệ thống Halo nguyên bản, danh mục sản phẩm hiện hỗ trợ nhiều kịch bản sử dụng năng lượng dân dụng hơn.

HYXI cũng đang giới thiệu hệ thống lưu trữ điện dân dụng điện áp thấp, bao gồm các biến tần lai (hybrid) công suất 6-8 kW cùng các pin điện áp thấp dung lượng 5 kWh và 16 kWh. Được thiết kế phù hợp với điều kiện vận hành trong khí hậu nhiệt đới của Đông Nam Á, hệ thống kết hợp điện áp khởi động 60 V để phát điện trong điều kiện ánh sáng yếu với dải điện áp lưới siêu rộng 90-280 V, qua đó hỗ trợ vận hành ổn định trong điều kiện lưới điện biến động. Được thiết kế cho môi trường nóng ẩm, hệ thống vẫn duy trì hiệu suất đáng tin cậy trong điều kiện nhiệt độ cao.

Bên cạnh các ứng dụng dân dụng, HYXI cũng đang giới thiệu các vi biến tần, biến tần lai, biến tần chuỗi, các hệ thống lưu trữ năng lượng cho thương mại và công nghiệp (C&I), cùng các giải pháp quy mô tiện ích mà tiêu biểu là dòng sản phẩm HYXI Atlas. Hệ điều hành năng lượng AI-native HYXI Muse tiếp tục hỗ trợ quản lý năng lượng thông minh và tối ưu hóa hệ thống.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, HYXI đang tăng cường hợp tác với các nhà phân phối, đơn vị lắp đặt và đối tác năng lượng địa phương tại Thái Lan, qua đó mở rộng hơn nữa mạng lưới dịch vụ và sự hiện diện trên thị trường khu vực.

"Thông qua các mối quan hệ hợp tác tại địa phương và đổi mới lấy khách hàng làm trọng tâm, HYXI cam kết mang đến các giải pháp năng lượng thông minh và đáng tin cậy hơn cho người dùng Thái Lan, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng của khu vực", Michael Li, Giám đốc Quốc gia tại Thái Lan của HYXI cho biết.

SOURCE HYXI