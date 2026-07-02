HYXI Perkuat Jangkauan di Thailand Lewat Solusi Energi Terbaru untuk Segmen Residensial di Ajang ASEW 2026

Dalam pameran yang berlangsung di Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), Bangkok, HYXI memperkenalkan HYXI Aura All-in-One ESS dan seri HYXI Halo Micro ESS di pasar Thailand. Kedua produk tersebut sebelumnya menjalani debut global di ajang Intersolar Europe 2026 yang berlangsung sepekan lalu.

HYXI Aura merupakan solusi penyimpanan energi residensial terintegrasi yang menyatukan berbagai fungsi dalam satu sistem. Solusi ini tidak memerlukan perangkat gateway tambahan sehingga memperingkas sistem. Arsitektur terintegrasi tersebut mempermudah proses instalasi, konfigurasi, dan pemeliharaan perangkat, serta mengurangi kebutuhan komponen eksternal serta instalasi kabel. Dengan kapasitas baterai yang dapat ditambah secara fleksibel dan sistem manajemen energi yang cerdas, Aura membantu pemilik hunian memperoleh cadangan listrik yang andal dan meningkatkan kemandirian energi.

HYXI juga memperkenalkan Halo PV All-in-One Micro ESS yang dapat terhubung langsung dengan panel surya untuk kebutuhan sistem tenaga surya dan penyimpanan energi yang terintegrasi. Dengan daya tahan hingga 10.000 siklus pengisian baterai dan tingkat perlindungan IP66, seri Halo beroperasi secara andal dalam kondisi iklim tropis. Bersama sistem Halo generasi sebelumnya, portofolio produk tersebut kini mendukung kebutuhan energi residensial yang lebih beragam.

Selain itu, HYXI turut menampilkan sistem penyimpanan energi residensial tegangan rendah yang memadukan inverter hibrida berkapasitas 6–8 kW dengan baterai tegangan rendah berkapasitas 5 kWh dan 16 kWh. Sistem ini dirancang khusus untuk kondisi iklim tropis Asia Tenggara. Dengan tegangan awal 60 volt, sistem tetap mampu menghasilkan energi dalam kondisi cahaya rendah. Di sisi lain, rentang tegangan jaringan yang lebar, yakni 90–280 volt, turut menjaga stabilitas operasional ketika kondisi jaringan listrik berfluktuasi. Sistem ini tetap bekerja secara andal pada lingkungan dengan suhu dan tingkat kelembapan yang tinggi.

Selain segmen residensial, HYXI juga menampilkan berbagai produk lain, termasuk mikroinverter, inverter hibrida, inverter string, sistem penyimpanan energi untuk segmen komersial dan industri (C&I), serta solusi skala utilitas melalui seri HYXI Atlas. HYXI juga menghadirkan HYXI Muse AI-native Energy OS yang mendukung pengelolaan energi dan optimalisasi sistem secara lebih cerdas.

Selama pameran berlangsung, HYXI mempererat kerja sama dengan distributor, instalatur, dan mitra energi lokal di Thailand. Lewat langkah ini, HYXI memperluas jaringan dan memperkuat jangkauan di pasar regional.

Country Manager, Thailand, HYXI, Michael Li, mengatakan, "Melalui kemitraan lokal dan inovasi yang berfokus pada kebutuhan pelanggan, HYXI berkomitmen menghadirkan solusi energi yang lebih cerdas dan andal bagi pengguna di Thailand, serta mendukung transisi energi di wilayah ini."

SOURCE HYXI