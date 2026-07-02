HYXI Perkukuh Kehadiran di Thailand dengan Penyelesaian Tenaga Kediaman Baharu pada ASEW 2026

BANGKOK, 2 Julai 2026 /PRNewswire/ -- HYXI (dahulunya dikenali sebagai HYXiPOWER), peneraju inovasi tenaga pintar global, mempamerkan penyelesaian tenaga terbaharunya bagi sektor kediaman, komersial dan utiliti pada Minggu Tenaga Mampan ASIA (ASEW) 2026, sekali gus mengukuhkan komitmennya terhadap Thailand dan Asia Tenggara.

Dipamerkan di QSNCC di Bangkok, HYXI memperkenalkan HYXI Aura All-in-One ESS dan siri HYXI Halo Micro ESS yang diperluas ke pasaran Thailand. Kedua-dua produk ini membuat penampilan sulung globalnya di Intersolar Europe 2026 hanya seminggu sebelum itu.

Visitors gather at the HYXI booth during ASIA Sustainable Energy Week (ASEW) 2026 in Bangkok

Direka sebagai penyelesaian penyimpanan tenaga kediaman semua-dalam-satu yang sebenar, HYXI Aura menghapuskan keperluan penggunaan gerbang tambahan dan mengurangkan kerumitan sistem. Seni bina bersepadu yang digunakan memudahkan proses pemasangan, pentauliahan dan penyelenggaraan, di samping meminimumkan keperluan komponen luaran dan pendawaian. Dengan keupayaan pengembangan bateri yang fleksibel dan pengurusan tenaga pintar, Aura membantu pemilik kediaman memperoleh bekalan kuasa sandaran yang boleh dipercayai dan tahap kebebasan tenaga yang lebih tinggi.

Halo PV All-in-One Micro ESS yang baharu diperkenalkan menyokong sambungan terus kepada sistem fotovolta (PV) bagi aplikasi solar dan penyimpanan tenaga bersepadu. Dengan jangka hayat sehingga 10,000 kitaran bateri dan perlindungan bertaraf IP66, siri Halo direka untuk operasi yang boleh dipercayai dalam keadaan iklim tropika. Bersama-sama sistem Halo asal, portfolio produk tersebut kini menyokong pelbagai senario penggunaan tenaga kediaman yang lebih luas.

HYXI turut mempamerkan sistem penyimpanan tenaga kediaman voltan rendahnya yang dilengkapi penyongsang hibrid 6–8 kW bersama bateri voltan rendah 5 kWj dan 16 kWj. Direka khusus untuk keadaan operasi tropika di Asia Tenggara, sistem ini menggabungkan voltan permulaan 60 V bagi penjanaan tenaga dalam keadaan pencahayaan rendah dengan julat grid ultra luas 90–280 V bagi menyokong operasi yang stabil dalam keadaan turun naik grid. Direka untuk iklim panas dan lembap, sistem ini mengekalkan prestasi yang boleh dipercayai dalam persekitaran bersuhu tinggi.

Selain aplikasi kediaman, HYXI turut mempamerkan penyongsang mikro, penyongsang hibrid, penyongsang rentetan, sistem penyimpanan tenaga komersial dan perindustrian (C&I) serta penyelesaian berskala utiliti yang diwakili oleh siri HYXI Atlas. HYXI Muse AI-native Energy OS turut membolehkan pengurusan tenaga pintar dan pengoptimuman sistem dilaksanakan dengan lebih berkesan.

Sepanjang pameran berlangsung, HYXI memperkukuh kerjasama dengan pengedar tempatan, pemasang dan rakan kongsi tenaga di Thailand, sekali gus terus mengembangkan rangkaian perkhidmatan serantau dan kehadiran pasarannya.

"Melalui perkongsian tempatan dan inovasi yang berpusatkan pelanggan, HYXI komited untuk menyampaikan penyelesaian tenaga yang lebih pintar dan lebih boleh dipercayai kepada pengguna di Thailand, di samping menyokong peralihan tenaga di rantau ini," kata Michael Li, Pengurus Negara Thailand bagi HYXI.

SOURCE HYXI