HYXI เสริมความแข็งแกร่งในประเทศไทย เปิดตัวโซลูชันพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย ในงาน ASEW 2026
News provided byHYXI
01 Jul, 2026, 23:38 CST
กรุงเทพฯ, 1 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- HYXI (เดิมชื่อ "HYXiPOWER") ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะระดับโลก นำเสนอโซลูชันพลังงานใหม่ล่าสุดสำหรับที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจ และสาธารณูปโภค ในงาน ASIA Sustainable Energy Week (ASEW) 2026 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายในงานที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ HYXI ได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบกักเก็บพลังงาน HYXI Aura All-in-One ESS และ HYXI Halo Micro ESS สู่ตลาดไทย โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกของโลกในงาน Intersolar Europe 2026 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
HYXI Aura ได้รับการออกแบบให้เป็นระบบกักเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัยแบบ All-in-One อย่างแท้จริง โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เกตเวย์เพิ่มเติม และลดความซับซ้อนของระบบ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบูรณาการที่ช่วยให้การติดตั้ง การตั้งค่าระบบ และการบำรุงรักษาทำได้ง่ายขึ้น พร้อมลดจำนวนอุปกรณ์ภายนอกและการเดินสายไฟ อีกทั้งยังรองรับการขยายความจุแบตเตอรี่ได้อย่างยืดหยุ่น และมาพร้อมระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ ช่วยให้เจ้าของบ้านมีระบบไฟฟ้าสำรองที่เชื่อถือได้และมีความเป็นอิสระด้านพลังงานมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน Halo PV All-in-One Micro ESS ที่เปิดตัวใหม่ รองรับการเชื่อมต่อกับระบบโซลาร์เซลล์โดยตรง เพื่อการใช้งานแบบผสานรวมระหว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน ด้วยอายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 10,000 รอบการชาร์จ และมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP66 ทำให้ผลิตภัณฑ์ Halo รุ่นใหม่นี้ใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพภูมิอากาศเขตร้อน และเมื่อทำงานร่วมกับ Halo รุ่นเดิม กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้จะรองรับรูปแบบการใช้พลังงานในที่อยู่อาศัยได้หลากหลายยิ่งขึ้น
HYXI ยังนำเสนอระบบกักเก็บพลังงานแรงดันต่ำสำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งประกอบด้วย Hybrid Inverter ขนาด 6-8 kW และแบตเตอรี่แรงดันต่ำความจุ 5 kWh และ 16 kWh ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เหมาะกับสภาพอากาศเขตร้อนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาพร้อมแรงดันเริ่มต้นเพียง 60 V ช่วยให้สามารถผลิตพลังงานได้แม้ในสภาวะแสงน้อย และรองรับช่วงแรงดันไฟฟ้าของโครงข่ายที่กว้างเป็นพิเศษระหว่าง 90-280 V เพื่อการทำงานที่เสถียรแม้ในพื้นที่ที่แรงดันไฟฟ้าผันผวน ทั้งยังได้รับการออกแบบให้รองรับสภาพอากาศร้อนชื้น พร้อมคงประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อถือได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
นอกเหนือจากโซลูชันสำหรับที่อยู่อาศัยแล้ว HYXI ยังจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Microinverter, Hybrid Inverter, String Inverter, ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงโซลูชันระดับสาธารณูปโภค นำโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ HYXI Atlas ขณะเดียวกัน HYXI Muse AI-native Energy OS ยังช่วยเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน HYXI เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับผู้จัดจำหน่าย ผู้ติดตั้ง และพันธมิตรด้านพลังงานในประเทศไทย เพื่อขยายเครือข่ายการให้บริการและเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
"ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศ และการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้า HYXI มุ่งมั่นส่งมอบโซลูชันพลังงานที่ชาญฉลาดและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้งานในประเทศไทย พร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป" Michael Li ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ HYXI กล่าว
SOURCE HYXI
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