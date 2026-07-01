HYXI เสริมความแข็งแกร่งในประเทศไทย เปิดตัวโซลูชันพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย ในงาน ASEW 2026

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HYXI

01 Jul, 2026, 23:38 CST

กรุงเทพฯ, 1 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- HYXI (เดิมชื่อ "HYXiPOWER") ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะระดับโลก นำเสนอโซลูชันพลังงานใหม่ล่าสุดสำหรับที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจ และสาธารณูปโภค ในงาน ASIA Sustainable Energy Week (ASEW) 2026 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภายในงานที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ HYXI ได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบกักเก็บพลังงาน HYXI Aura All-in-One ESS และ HYXI Halo Micro ESS สู่ตลาดไทย โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกของโลกในงาน Intersolar Europe 2026 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

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Visitors gather at the HYXI booth during ASIA Sustainable Energy Week (ASEW) 2026 in Bangkok
Visitors gather at the HYXI booth during ASIA Sustainable Energy Week (ASEW) 2026 in Bangkok

HYXI Aura ได้รับการออกแบบให้เป็นระบบกักเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัยแบบ All-in-One อย่างแท้จริง โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เกตเวย์เพิ่มเติม และลดความซับซ้อนของระบบ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบูรณาการที่ช่วยให้การติดตั้ง การตั้งค่าระบบ และการบำรุงรักษาทำได้ง่ายขึ้น พร้อมลดจำนวนอุปกรณ์ภายนอกและการเดินสายไฟ อีกทั้งยังรองรับการขยายความจุแบตเตอรี่ได้อย่างยืดหยุ่น และมาพร้อมระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ ช่วยให้เจ้าของบ้านมีระบบไฟฟ้าสำรองที่เชื่อถือได้และมีความเป็นอิสระด้านพลังงานมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน Halo PV All-in-One Micro ESS ที่เปิดตัวใหม่ รองรับการเชื่อมต่อกับระบบโซลาร์เซลล์โดยตรง เพื่อการใช้งานแบบผสานรวมระหว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน ด้วยอายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 10,000 รอบการชาร์จ และมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP66 ทำให้ผลิตภัณฑ์ Halo รุ่นใหม่นี้ใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพภูมิอากาศเขตร้อน และเมื่อทำงานร่วมกับ Halo รุ่นเดิม กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้จะรองรับรูปแบบการใช้พลังงานในที่อยู่อาศัยได้หลากหลายยิ่งขึ้น

HYXI ยังนำเสนอระบบกักเก็บพลังงานแรงดันต่ำสำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งประกอบด้วย Hybrid Inverter ขนาด 6-8 kW และแบตเตอรี่แรงดันต่ำความจุ 5 kWh และ 16 kWh ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เหมาะกับสภาพอากาศเขตร้อนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาพร้อมแรงดันเริ่มต้นเพียง 60 V ช่วยให้สามารถผลิตพลังงานได้แม้ในสภาวะแสงน้อย และรองรับช่วงแรงดันไฟฟ้าของโครงข่ายที่กว้างเป็นพิเศษระหว่าง 90-280 V เพื่อการทำงานที่เสถียรแม้ในพื้นที่ที่แรงดันไฟฟ้าผันผวน ทั้งยังได้รับการออกแบบให้รองรับสภาพอากาศร้อนชื้น พร้อมคงประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อถือได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

นอกเหนือจากโซลูชันสำหรับที่อยู่อาศัยแล้ว HYXI ยังจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Microinverter, Hybrid Inverter, String Inverter, ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงโซลูชันระดับสาธารณูปโภค นำโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ HYXI Atlas ขณะเดียวกัน HYXI Muse AI-native Energy OS ยังช่วยเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

ตลอดระยะเวลาการจัดงาน HYXI เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับผู้จัดจำหน่าย ผู้ติดตั้ง และพันธมิตรด้านพลังงานในประเทศไทย เพื่อขยายเครือข่ายการให้บริการและเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

"ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศ และการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้า HYXI มุ่งมั่นส่งมอบโซลูชันพลังงานที่ชาญฉลาดและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้งานในประเทศไทย พร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป" Michael Li ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ HYXI กล่าว

SOURCE HYXI

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