KuCoin Luncurkan "$2B Trust Project Annual Review", Catat Kemajuan Besar dalam Keamanan, Kepatuhan Regulasi, Transparansi, dan Perlindungan Pengguna

Dalam setahun terakhir, Trust Project mencatat sejumlah kemajuan terukur melalui lima pilar utama, yakni Infrastruktur Keamanan, Kepatuhan Regulasi dan Tata Kelola, Transparansi yang dapat Diverifikasi, Perlindungan Pengguna, serta Infrastruktur Global dan Daya Tahan Operasional. Kelima pilar tersebut membentuk kerangka kepercayaan terintegrasi yang menghubungkan keamanan dan tata kelola dengan transparansi, perlindungan pengguna, serta daya tahan operasional jangka panjang.

Salah satu pencapaian utama yang disoroti dalam laporan tersebut adalah keberhasilan KuCoin meraih sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701:2019, dan CCSS. Dengan capaian tersebut, KuCoin menjadi bursa kripto berskala besar pertama yang mengantongi keempat sertifikasi keamanan dan privasi tersebut. KuCoin juga memperkuat posisi regulasinya di sejumlah pasar global, termasuk memperoleh izin usaha Jasa Penukaran Mata Uang Digital dari AUSTRAC di Australia serta lisensi MiCAR di Austria untuk KuCoin EU. Selain itu, KuCoin meningkatkan perlindungan aset berstandar institusi melalui mekanisme Off-Exchange Settlement. Dengan mekanisme ini, klien institusi dapat mengakses layanan kustodian berkualifikasi dan sistem perlindungan yang lebih kuat. Dari sisi transparansi, KuCoin mendapat pengakuan dari CryptoQuant sebagai "PoR Transparency Leader". Pengakuan tersebut didukung lebih dari 42 laporan bulanan Proof of Reserves, mekanisme verifikasi tingkat pengguna, serta validasi berkelanjutan dari pihak ketiga. Trust Project juga mendorong pengembangan teknis lebih lanjut, termasuk penerapan kontrol akses zero-trust, perlindungan data berbasis privasi, manajemen kunci keamanan tinggi, pemantauan SLA secara seketika, perencanaan kapasitas, prosedur operasional yang telah teruji, operasi keamanan yang didukung AI, pemantauan dan analisis risiko berbasis AI, hingga kemampuan "Spot v3 raft replay" guna memperkuat auditabilitas dan investigasi forensik. Berbagai pengembangan tersebut dinilai mampu memperkuat daya tahan infrastruktur KuCoin, meningkatkan efisiensi deteksi serta respons risiko, sekaligus memperkuat perlindungan pengguna.

BC Wong, CEO, KuCoin, mengatakan:

"Pada fase berikutnya dalam perkembangan industri kripto, kepercayaan akan menentukan kemampuan platform untuk berkembang, bukan sekadar bertahan. Trust Project senilai US$2 miliar mencerminkan keyakinan kami bahwa keamanan, kepatuhan regulasi, dan transparansi harus menjadi infrastruktur inti, bukan sekadar pelengkap. KuCoin memanfaatkan teknologi seperti AI untuk mendorong peningkatan sistemik dalam manajemen risiko, daya tahan, dan transparansi. Namun, teknologi saja tidak cukup untuk membangun kepercayaan. Kepercayaan juga harus ditopang dengan standar yang jelas, akuntabilitas yang kuat, dan inovasi yang bertanggung jawab."

$2B Trust Project Annual Review mencerminkan komitmen berkelanjutan KuCoin dalam membangun platform yang lebih aman, transparan, dan tangguh bagi pengguna, institusi, dan mitra di seluruh dunia, sekaligus berkontribusi meningkatkan standar kepercayaan di industri kripto.

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

