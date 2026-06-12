Leetx sẽ trình diễn công nghệ lắp ráp tự phát triển toàn diện tại Automotive Manufacturing 2026 ở Bangkok

Bốn dòng sản phẩm do doanh nghiệp tự phát triển — hệ thống ép servo, hệ thống siết chặt có cảm biến đo lường, hệ thống cấp vít tự động và hệ thống định lượng vật liệu chính xác (precision dispensing) Centron — hỗ trợ sự mở rộng nhanh chóng của ngành sản xuất ô tô và xe điện tại Đông Nam Á

BANGKOK, ngày 12 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Sản xuất xe điện (EV) trên khắp Đông Nam Á đang mở rộng quy mô nhanh chóng. Riêng Thái Lan đã đặt mục tiêu cho xe điện chiếm 30% tổng sản lượng ô tô vào năm 2030, qua đó làm gia tăng nhu cầu đối với các công nghệ lắp ráp có khả năng truy xuất dữ liệu trên dây chuyền sản xuất. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về các công nghệ lắp ráp có khả năng truy xuất dữ liệu trên dây chuyền sản xuất ngày càng trở nên cấp thiết. Leetx, doanh nghiệp công nghệ lắp ráp thông minh có bề dày kinh nghiệm trong ngành ô tô, sẽ tham gia triển lãm Automotive Manufacturing 2026 từ ngày 17 đến 20 tháng 6 năm 2026, giới thiệu nền tảng công nghệ thống nhất do doanh nghiệp tự phát triển hoàn toàn và bốn dòng sản phẩm cốt lõi.

"Đông Nam Á đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu", Samuel Chen, Giám đốc Kinh doanh Quốc tế tại Leetx cho biết. "Các nhà sản xuất trong khu vực đang đối mặt với một thách thức kép: mở rộng năng lực sản xuất trong khi vẫn đảm bảo chất lượng. Một kiến trúc lắp ráp thống nhất và có khả năng truy xuất dữ liệu hiện đã nằm trong tầm tay — và đó chính là thông điệp chúng tôi muốn mang đến thị trường này".

Nghiên cứu và phát triển toàn diện trên một nền tảng công nghệ thống nhất

Theo Leetx, toàn bộ công nghệ nền tảng — từ động cơ và cảm biến đến phần mềm điều khiển — đều được phát triển nội bộ. Bốn dòng sản phẩm của công ty — hệ thống siết chặt có cảm biến đo lường, hệ thống cấp vít tự động, hệ thống ép servo và hệ thống định lượng vật liệu chính xác Centron — chia sẻ một kiến trúc công nghệ chung, cho phép những cải tiến trên một dòng sản phẩm nhanh chóng được áp dụng sang các dòng sản phẩm khác. Sự phối hợp giữa các dòng sản phẩm này giúp doanh nghiệp đáp ứng nhanh hơn các yêu cầu của khách hàng và rút ngắn thời gian đưa các chương trình sản xuất xe và pin mới lên dây chuyền.

Bốn giải pháp sẽ được trình diễn tại triển lãm:

1. Hệ thống cấp vít tự động

Hệ thống này đáp ứng nhiều loại bu lông có đường kính và chiều dài khác nhau, hỗ trợ các yêu cầu bắt chặt trong các ứng dụng như hệ thống chiếu sáng ô tô, hệ truyền động điện và hệ thống điều khiển điện tử — giúp khách hàng giảm chi phí tái trang bị phần cứng khi chuyển đổi dây chuyền hoặc nâng cấp sản phẩm.

2. Hệ thống siết chặt có cảm biến đo lường với khả năng truy xuất dữ liệu đầy đủ

Các công đoạn cấp vít, định vị, bắt chặt và truy xuất chất lượng được tích hợp trong một quy trình thống nhất có khả năng ngăn ngừa lỗi. Đường cong mô-men xoắn – góc quay của từng bu lông được ghi nhận theo thời gian thực và liên kết với số sê-ri của sản phẩm, loại bỏ các rủi ro phát sinh từ thao tác thủ công — bao gồm bỏ sót vị trí siết chặt, sử dụng sai loại vít hoặc thiếu sự nhất quán do người vận hành mệt mỏi. Kết quả là khả năng truy xuất dữ liệu trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất không lỗi và phòng ngừa việc thu hồi sản phẩm.

3. Hệ thống ép servo với điều khiển vòng kín lực – hành trình

Mang đến khả năng phản hồi ở cấp độ mili giây và độ chính xác ở cấp độ micromet, hệ thống ép servo biến quy trình ép lắp khít truyền thống từ một công đoạn "mù" thành một quy trình số hóa có thể đo lường và phân tích. Công nghệ này hiện đã được triển khai rộng rãi trên các dây chuyền lắp ráp hệ truyền động điện, hệ thống phanh brake-by-wire, mô-đun pin và hệ thống quản lý nhiệt.

4. Giải pháp định lượng vật liệu làm kín chính xác cho môi trường khắc nghiệt

Centron cung cấp các giải pháp hệ thống định lượng vật liệu chính xác được thiết kế chuyên biệt nhằm đáp ứng các yêu cầu làm kín trong các ứng dụng hệ truyền động điện và điều khiển điện tử, bảo đảm khả năng chống nước và chống bụi mạnh mẽ theo đúng yêu cầu thiết kế. Trong điều kiện nhiệt độ cao và độ ẩm lớn đòi hỏi khắt khe của Đông Nam Á, chất lượng làm kín vượt trội do công nghệ định lượng có độ chính xác cao mang lại không chỉ giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ của hệ truyền động mà còn hỗ trợ các mục tiêu sản xuất xanh và nâng cao độ tin cậy của sản phẩm trong toàn bộ vòng đời.

Trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, Leetx sẽ liên tục tổ chức các buổi trình diễn trực tiếp tại Gian hàng 0H19, với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật sẵn sàng tư vấn tại chỗ. Thông qua sự kiện này, Leetx hướng tới mục tiêu đồng hành cùng các nhà sản xuất tại Đông Nam Á trong việc thúc đẩy tiêu chuẩn hóa và khả năng truy xuất dữ liệu của công nghệ lắp ráp xe điện.

Giới thiệu về Leetx

Leetx là doanh nghiệp công nghệ lắp ráp thông minh chuyên về hệ thống ép servo, hệ thống siết chặt & bắt chặt, cùng hệ thống cấp vít tự động dành cho ngành sản xuất cao cấp. Được thiết kế nhằm cung cấp khả năng truy xuất dữ liệu ở cấp độ quy trình và bảo đảm chất lượng theo định hướng không lỗi, các giải pháp của Leetx hiện đang được triển khai trên hàng trăm dây chuyền sản xuất trên toàn thế giới trong các lĩnh vực ô tô, pin xe điện và hàng không vũ trụ.

Giới thiệu về Centron

Centron là thương hiệu chuyên biệt của Leetx trong lĩnh vực hệ thống định lượng vật liệu chính xác tự động, cung cấp các giải pháp hệ thống hoàn chỉnh từ cấp vật liệu, định lượng đến đầu phun. Kết hợp cùng danh mục giải pháp lắp ráp của Leetx, Centron hoàn thiện một hệ sinh thái lắp ráp thông minh một cửa — cung cấp cho các nhà sản xuất khả năng thống nhất các quy trình siết vít, ép lắp khít và định lượng dưới một đối tác công nghệ duy nhất.

SOURCE Leetx