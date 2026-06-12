Leetx Akan Pamer Teknologi Pemasangan Bangun Sendiri Tindanan Penuh di Automotive Manufacturing 2026 di Bangkok

Empat barisan produk dibangunkan sendiri — penekan servo, pengetatan bertransduser, suapan skru automatik dan pendispensan jitu Centron — menyokong perkembangan pesat pembuatan EV dan automotif Asia Tenggara

BANGKOK, 12 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Pengeluaran kenderaan elektrik (EV) di seluruh Asia Tenggara sedang berkembang pesat. Thailand sahaja telah menetapkan sasaran agar EV menyumbang 30% daripada jumlah pengeluaran kenderaan menjelang 2030, sekali gus memperhebat permintaan terhadap teknologi pemasangan yang boleh dijejak di ruang lantai pengeluaran. Berlatarbelakangkan konteks ini, keperluan terhadap teknologi pemasangan boleh dijejak di ruang lantai pengeluaran menjadi semakin mendesak. Leetx, sebuah syarikat teknologi pemasangan pintar dengan jejak yang sudah lama bertapak dalam sektor automotif, akan mengadakan pameran di Automotive Manufacturing 2026 dari 17–20 Jun 2026, bagi mempamerkan platform teknologi terpadu yang dibangunkan sendiri sepenuhnya dan juga empat barisan produk teras.

"Asia Tenggara sedang muncul sebagai nod yang kritikal dalam rantaian bekalan EV global," kata Samuel Chen, Ketua Perniagaan Luar Negara di Leetx. "Pengeluar tempatan berdepan cabaran berganda: meningkatkan kapasiti sambil menjaga kualiti. Seni bina pemasangan terpadu dan boleh dijejak kini berada dalam jangkauan — dan itulah mesej yang ingin kami bawa ke pasaran ini."

R&D Tindanan Penuh pada Platform Terpadu

Menurut Leetx, semua teknologi asasnya — daripada motor dan penderia hingga perisian kawalan — dibangunkan secara dalaman. Empat barisan produk syarikat — sistem pengetatan bertransduser, suapan skru automatik, penekan servo dan pendispensan jitu Centron — berkongsi seni bina teknologi yang sama bagi membolehkan kemajuan pada satu barisan produk dipindahkan dengan pantas ke barisan lain. Sinergi merentas barisan produk ini mengupayakan respons yang lebih cepat terhadap keperluan pelanggan serta memendekkan tempoh pelaksanaan untuk program kenderaan dan bateri baharu.

Empat penyelesaian akan didemonstrasikan di tapak pameran:

1. Sistem Suapan Skru Automatik

Sistem suapan ini mampu menampung bolt dengan diameter dan panjang yang berbeza-beza, menyokong keperluan pengikatan dalam aplikasi lampu automotif, pacuan elektrik dan kawalan elektronik — membantu pelanggan mengurangkan kos pengemaskinian perkakasan ketika pertukaran barisan pengeluaran dan lelaran produk.

2. Pengetatan Bertransduser dengan Kebolehjejakan Data Menyeluruh

Proses suapan, penentududukan, pengikatan dan kebolehjejakan kualiti digabungkan dalam satu aliran kerja kalis kesilapan. Lengkung tork-sudut pada setiap bolt direkodkan pada masa nyata dan dipautkan kepada nombor siri produk, sekali gus menghapuskan ketidakpastian yang berpunca daripada operasi manual — termasuk pemasangan pengikat yang tertinggal, pemilihan skru yang salah dan ketidakkonsistenan akibat keletihan operator. Hasilnya ialah kebolehjejakan data sepanjang kitaran hayat penuh yang menyediakan asas kepada pembuatan sifar kecacatan dan pencegahan penarikan balik produk.

3. Penekan Servo dengan Kawalan Gelung Tertutup Daya-Anjakan

Memberikan respons tahap milisaat dan ketepatan tahap mikron, penekan servo mengubah proses gegas tekan konvensional daripada operasi yang bersifat "buta" kepada proses digital yang boleh diukur dan dianalisis. Teknologi ini sudahpun digunakan secara meluas dalam barisan pemasangan sistem pacuan elektrik, sistem brek kawalan elektronik (brake–by–wire), modul bateri dan pengurusan terma.

4. Pendispensan Jitu untuk Pengedapan dalam Persekitaran Mencabar

Centron menyediakan penyelesaian sistem pendispensan jitu yang direkayasa untuk memenuhi keperluan pengedapan dalam aplikasi sistem pacuan elektrik dan kawalan elektronik, memastikan perlindungan kalis air dan kalis habuk yang memenuhi spesifikasi reka bentuk serta tangkas. Dalam persekitaran Asia Tenggara yang bercirikan suhu tinggi dan kelembapan tinggi yang mencabar, pengedapan berkualiti tinggi yang dibawakan oleh pendispensan berketepatan tinggi kami bukan sahaja memanjangkan tempoh guna rangkaian kuasa dengan ketara, malah turut menyokong matlamat pembuatan hijau serta meningkatkan kebolehpercayaan produk sepanjang kitaran hayat.

Sepanjang pameran berlangsung, Leetx akan mengadakan demonstrasi langsung secara berterusan di Reruai 0H19, dengan pakar teknikal tersedia untuk sesi rundingan di tapak pameran. Melalui acara ini, Leetx bermatlamat untuk bekerjasama dengan pengeluar di Asia Tenggara bagi memajukan penyeragaman dan kebolehjejakan teknologi pemasangan EV.

Latar Belakang Leetx



Leetx ialah syarikat teknologi pemasangan pintar yang mengkhusus dalam sistem penekan servo, sistem pengetatan & pengikatan, serta sistem suapan skru automatik untuk industri pembuatan berteknologi tinggi. Direka untuk menyediakan kebolehjejakan data pada peringkat proses dan jaminan kualiti sifar kecacatan, penyelesaian Leetx digunakan dalam ratusan barisan pengeluaran di seluruh dunia merangkumi sektor automotif, bateri EV dan aeroangkasa.

Latar Belakang Centron

Centron ialah jenama khusus Leetx untuk sistem pendispensan jitu automatik yang menawarkan penyelesaian sistem yang lengkap bermula daripada bekalan bahan, pemeteran dan aplikator. Bersama portfolio pemasangan Leetx, Centron melengkapkan ekosistem pemasangan pintar sehenti—menawarkan pengeluar dengan keupayaan menyatukan proses pemasangan skru, gegas tekan dan pendispensan di bawah satu rakan teknologi.

SOURCE Leetx