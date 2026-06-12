Berpartisipasi di Ajang Automotive Manufacturing 2026 Bangkok, Leetx Pamerkan Teknologi Perakitan Terintegrasi yang Dikembangkan secara Independen

Empat lini produk yang dikembangkan secara mandiri—servo press, transducerized tightening, automatic screw feeding, dan Centron precision dispensing—siap mendukung ekspansi industri EV dan otomotif yang semakin pesat di Asia Tenggara

BANGKOK, 12 Juni 2026 /PRNewswire/ -- Produksi mobil listrik (EV) di Asia Tenggara terus melesat. Thailand menargetkan kontribusi EV sebesar 30% terhadap total produksi kendaraan nasional pada 2030. Dalam konteks ini, pelaku industri semakin membutuhkan teknologi perakitan yang membuat setiap alur produksi dapat ditelusuri secara akurat. Menjawab kebutuhan tersebut, Leetx, perusahaan teknologi perakitan cerdas yang telah lama berkiprah di industri otomotif, akan berpartisipasi di ajang Automotive Manufacturing 2026 yang berlangsung pada 17–20 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Leetx akan memamerkan platform teknologi terpadu yang dikembangkan secara independen, serta empat lini produk utama.

"Asia Tenggara kini menjadi salah satu simpul penting dalam rantai pasok EV di pasar global," ujar Head, Overseas Business, Leetx, Samuel Chen. "Produsen lokal menghadapi dua tantangan, yakni meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menjaga kualitas. Arsitektur perakitan yang terintegrasi dan dapat ditelusuri bukan lagi sekadar konsep, melainkan solusi yang siap diterapkan. Pesan itulah yang ingin kami sampaikan kepada pelaku industri di kawasan tersebut."

R&D Terintegrasi dalam Satu Platform

Leetx menjelaskan bahwa seluruh teknologi inti, mulai dari motor, sensor, hingga perangkat lunak pengendali, dikembangkan secara independen. Empat lini produk Leetx —transducerized tightening, automatic screw feeding, servo press system, dan Centron precision dispensing—menggunakan arsitektur teknologi yang sama sehingga inovasi pada satu lini produk cepat diterapkan pada lini lainnya. Berbekal sinergi tersebut, respons terhadap kebutuhan pelanggan menjadi lebih cepat. Di sisi lain, proses implementasi pada lini produksi baru untuk kendaraan maupun baterai pun semakin singkat.

Empat Solusi yang akan Didemonstrasikan:

1. Automated Screw Feeding System

Sistem ini menangani baut dengan beragam diameter dan panjang. Lebih lagi, solusi tersebut mendukung kebutuhan pemasangan komponen pada sistem pencahayaan kendaraan, penggerak listrik, hingga sistem kendali elektronik. Dengan demikian, pelanggan dapat menekan biaya modifikasi peralatan saat melakukan pergantian lini produksi maupun pembaruan produk.

2. Transducerized Tightening dengan Data yang dapat Ditelusuri

Leetx menyatukan proses pengantaran (feeding), penempatan, pengencangan baut, hingga penelusuran mutu dalam satu alur kerja sehingga meminimalkan kesalahan. Sistem ini merekam kurva torsi dan sudut setiap baut secara real-time dan menghubungkannya dengan nomor seri produk. Pendekatan tersebut turut mengatasi risiko yang biasanya muncul dalam proses manual, seperti baut yang luput terpasang, penggunaan baut yang tidak sesuai, atau penurunan konsistensi akibat kelelahan operator. Hasilnya, produsen memiliki rekam jejak proses produksi untuk mengendalikan kualitas produk dan memitigasi risiko penarikan produk (recall).

3. Servo Press dengan Sistem Kendali Tertutup dan Force–Displacement

Dengan respons milidetik dan tingkat presisi hingga skala mikron, teknologi servo press mengubah proses press-fit konvensional yang sebelumnya sulit terpantau menjadi proses digital yang dapat diukur dan dianalisis. Teknologi ini telah digunakan secara luas pada lini produksi sistem penggerak listrik, brake-by-wire, modul baterai, hingga sistem manajemen termal.

4. Precision Dispensing untuk Penyegelan di Lingkungan Ekstrem

Centron menghadirkan solusi sistem dispensing yang sangat akurat untuk memenuhi kebutuhan penyegelan (sealing) sistem penggerak listrik dan aplikasi kendali elektronik. Solusi ini turut memastikan perlindungan komponen terhadap air dan debu sesuai spesifikasi desain. Dalam kondisi lingkungan Asia Tenggara yang memiliki suhu dan kelembapan tinggi, kualitas penyegelan dari sistem dispensing yang sangat akurat tidak hanya memperpanjang usia pakai sistem penggerak kendaraan, namun juga mendukung target manufaktur yang lebih ramah lingkungan, serta meningkatkan keandalan produk sepanjang siklus pemakaian.

Selama pameran berlangsung, Leetx akan menggelar demonstrasi produk secara langsung di Booth 0H19. Tim teknis Leetx juga siap memberikan konsultasi kepada pengunjung. Leetx ingin bekerja sama dengan para produsen di Asia Tenggara untuk mendorong proses perakitan EV yang terstandardisasi dan mudah ditelusuri.

Tentang Leetx

Leetx merupakan perusahaan teknologi perakitan cerdas yang mengembangkan sistem servo press, tightening & fastening, serta automatic screw feeding untuk industri manufaktur mutakhir. Solusi Leetx mewujudkan data yang mudah ditelusuri hingga pada proses produksi sehingga memberikan jaminan manufaktur tanpa cacat produksi. Saat ini, teknologi Leetx telah digunakan pada ratusan lini produksi di berbagai sektor, termasuk otomotif, baterai EV, dan kedirgantaraan.

Tentang Centron

Centron merupakan merek khusus milik Leetx untuk sistem automated precision dispensing. Centron menyediakan solusi lengkap, mulai dari pasokan material, sistem pengukuran, hingga aplikator. Bersama portofolio teknologi perakitan Leetx, Centron melengkapi ekosistem perakitan cerdas terpadu yang membantu produsen mengelola proses pengencangan baut, press-fit, dan dispensing melalui satu mitra teknologi.

SOURCE Leetx