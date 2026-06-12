Leetx เตรียมแสดงเทคโนโลยีการประกอบแบบ full-stack ที่พัฒนาเองที่งาน Automotive Manufacturing 2026 กรุงเทพฯ
News provided byLeetx
12 Jun, 2026, 10:00 CST
สี่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง ได้แก่ เครื่องอัดเซอร์โว ระบบขันแน่นด้วยทรานสดิวเซอร์ ระบบป้อนสกรูอัตโนมัติ และระบบจ่ายสารที่แม่นยำของ Centron สนับสนุนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กรุงเทพมหานคร, 12 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวตั้งเป้าหมายให้รถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็น 30% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดภายในปี 2573 ซึ่งทำให้ความต้องการเทคโนโลยีการประกอบที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ในสายการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ ความต้องการเทคโนโลยีการประกอบที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ในสายการผลิตจึงทวีความเร่งด่วนมากขึ้น Leetx บริษัทเทคโนโลยีการประกอบอัจฉริยะที่มีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมยานยนต์ จะเข้าร่วมจัดแสดงที่ Automotive Manufacturing 2026 ระหว่างวันที่17-20 มิถุนายน 2569 โดยจะนำเสนอแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบครบวงจรที่พัฒนาขึ้นเองทั้งหมดและสี่กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก
"เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญในห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก" Samuel Chen หัวหน้าฝ่ายธุรกิจต่างประเทศของ Leetx กล่าว "เหล่าผู้ผลิตในท้องถิ่นเผชิญกับความท้าทายสองประการ กล่าวคือ การขยายกำลังการผลิตไปพร้อมกับการรักษาคุณภาพ สถาปัตยกรรมการประกอบที่ครบวงจรและตรวจสอบย้อนกลับได้นั้นทำได้แล้วในปัจจุบัน และนี่คือข้อความที่เราต้องการสื่อไปยังตลาดนี้"
การวิจัยและพัฒนาแบบ full-stack บนแพลตฟอร์มเดียว
สี่กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทพัฒนาขึ้นเองภายในองค์กร ได้แก่ ระบบขันแน่นด้วยทรานสดิวเซอร์ ระบบป้อนสกรูอัตโนมัติ ระบบเครื่องอัดเซอร์โว และระบบการจ่ายสารที่แม่นยำของ Centron ล้วนมีสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีร่วมกัน ซึ่งช่วยให้ถ่ายโอนความก้าวหน้าในสายผลิตภัณฑ์หนึ่งไปยังสายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว การทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงานนี้ช่วยให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วยิ่งขึ้น และลดระยะเวลาในสายการผลิตสำหรับโปรแกรมรถยนต์และแบตเตอรี่ใหม่
เตรียมสาธิตสี่โซลูชันหน้างาน:
1. ระบบป้อนสกรูอัตโนมัติ
ระบบป้อนสกรูรองรับสลักเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวแตกต่างกัน ช่วยตอบสนองความต้องการในการยึดติดในงานไฟส่องสว่างยานยนต์ ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุนปรับเปลี่ยนเครื่องมือฮาร์ดแวร์ระหว่างการเปลี่ยนสายการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องได้
2. ระบบขันแน่นด้วยทรานสดิวเซอร์พร้อมการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลอย่างครบถ้วน
การป้อน การจัดวาง การยึด และการตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพถูกรวมเข้าไว้ในขั้นตอนการทำงานไร้ข้อผิดพลาดเพียงขั้นตอนเดียว เส้นโค้งแรงบิด-มุมของสลักเกลียวทุกตัวจะถูกบันทึกแบบเรียลไทม์และเชื่อมโยงกับหมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยกำจัดความไม่แน่นอนที่เกิดจากการทำงานแบบแมนนวล รวมถึงการยึดที่หลุดไป การเลือกสกรูที่ไม่ถูกต้อง และการสูญเสียความสม่ำเสมอที่เกิดจากความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ที่ได้คือการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลตลอดวงจรชีวิต ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับการผลิตแบบลดของเสียเป็นศูนย์ (zero-defect) และการป้องกันการเรียกคืนสินค้า
3. เครื่องอัดเซอร์โวพร้อมระบบควบคุมแบบวงปิดโดยการวัดค่าทั้งแรงและระยะกระจัด
ด้วยการตอบสนองระดับมิลลิวินาทีและความแม่นยำระดับไมครอน เครื่องอัดเซอร์โวเปลี่ยนการประกอบแบบกดอัดแบบดั้งเดิมจากกระบวนการแบบ "ไร้แบบแผน" ให้กลายเป็นกระบวนการดิจิทัลที่วัดผลและวิเคราะห์ได้ เทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใช้งานแล้วอย่างแพร่หลายในสายการประกอบระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ระบบเบรกไฟฟ้า โมดูลแบตเตอรี่ และระบบจัดการความร้อน
4. ระบบจ่ายสารแบบแม่นยำสำหรับการซีลในสภาพแวดล้อมรุนแรง
Centron นำเสนอโซลูชันระบบจ่ายสารที่แม่นยำ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการซีลในระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มั่นใจได้ถึงการกันน้ำและกันฝุ่นที่แข็งแรงทนทานและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการออกแบบ ในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงและความชื้นสูงที่ท้าทายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การซีลคุณภาพสูงที่ได้จากระบบจ่ายสารที่แม่นยำของเราไม่เพียงแต่ช่วยยืดอายุการใช้งานระบบส่งกำลังได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังสนับสนุนเป้าหมายการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิตอีกด้วย
ตลอดการจัดงาน Leetx จะจัดแสดงสาธิตสดอย่างต่อเนื่องที่บูธ 0H19 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่พร้อมให้คำปรึกษาหน้างาน โดย Leetx ตั้งเป้าที่จะทำงานร่วมกับผู้ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อพัฒนามาตรฐานและความสามารถการตรวจสอบย้อนกลับของเทคโนโลยีการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าผ่านอีเวนต์ครั้งนี้
เกี่ยวกับ Leetx
Leetx เป็นบริษัทเทคโนโลยีการประกอบอัจฉริยะที่เชี่ยวชาญด้านระบบเครื่องอัดเซอร์โว ระบบขันและยึด และระบบป้อนสกรูอัตโนมัติสำหรับการผลิตระดับสูง โซลูชันของ Leetx ออกแบบมาเพื่อส่งมอบการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลในระดับกระบวนการและการรับประกันคุณภาพเพื่อลดของเสียเป็นศูนย์ (zero-defect) โดยมีการใช้งานในสายการผลิตหลายร้อยสายทั่วโลกในอุตสาหกรรมยานยนต์ แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
เกี่ยวกับ Centron
Centron คือแบรนด์เฉพาะของ Leetx สำหรับระบบจ่ายสารอัตโนมัติที่แม่นยำ โดยนำเสนอโซลูชันระบบครบวงจรตั้งแต่การจัดหาวัสดุ การวัดปริมาณ ไปจนถึงหัวจ่าย เมื่อรวมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบของ Leetx แล้ว Centron จะสร้างระบบนิเวศการประกอบอัจฉริยะครบวงจร ช่วยให้ผู้ผลิตรวมกระบวนการขันสกรู การประกอบแบบกดอัด และการจ่ายสารไว้ได้ภายใต้พันธมิตรทางเทคโนโลยีรายเดียว
SOURCE Leetx
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