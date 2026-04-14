Midea và Keppel hợp tác phát triển các giải pháp làm mát mô-đun tích hợp AI tại Châu Á

SINGAPORE, ngày 14 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Midea Building Technologies (MBT), một đơn vị kinh doanh của Midea Group, cùng với Bộ phận Hạ tầng của Keppel Ltd. (Keppel), đã ký kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược đồng phát triển các giải pháp làm mát tiết kiệm năng lượng, tích hợp AI trên khắp Châu Á. Lễ ký kết có sự chứng kiến của Bà Cindy Lim, Giám đốc điều hành Bộ phận Hạ tầng của Keppel, và Ông Peter Guan, Phó Chủ tịch Midea Group kiêm Chủ tịch MBT.

Signing Ceremony (PRNewsfoto/Midea Building Technologies)

Thỏa thuận hợp tác không độc quyền này sẽ kết hợp năng lực của MBT trong lĩnh vực sản xuất hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí cùng các hệ thống tòa nhà thông minh, với thế mạnh của Keppel trong dịch vụ làm mát Cooling-as-a-Service (CaaS) và tối ưu hóa kỹ thuật số, để cùng phát triển các hệ thống làm mát dạng mô-đun, được tiêu chuẩn hóa. Việc triển khai hệ thống làm mát mô-đun trong các dự án cụ thể sẽ được thực hiện thông qua các thỏa thuận riêng biệt do Keppel và MBT đàm phán theo từng trường hợp.

Các hệ thống làm mát mô-đun được đồng phát triển dự kiến sẽ mang lại một giải pháp linh hoạt, yêu cầu vốn đầu tư ban đầu thấp, có thể được triển khai và mở rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp nâng cao hiệu quả năng lượng của các quy trình làm mát, đồng thời giảm độ phức tạp trong việc lắp đặt tại hiện trường.

Thông qua cách áp dụng phương pháp tiếp cận mô-đun, được thiết kế sẵn, Keppel có thể chế tạo sẵn các mô-đun làm mát và lắp ráp tại hiện trường. Các hệ thống làm mát dạng mô-đun này sẽ được kết nối với Trung tâm Điều hành Đầu não (ONC) tiên tiến của Keppel. Bản thân hệ thống ONC này lại được vận hành trên nền tảng số độc quyền của Keppel, Trí tuệ Hạ tầng (II), tận dụng AI và học máy để giám sát theo thời gian thực và phân tích hiệu suất nâng cao, cho phép quản lý từ xa các mô-đun làm mát 24/7.

Khi kết hợp với các thiết bị thông minh, cảm biến IoT và hệ thống quản lý tòa nhà thông minh của MBT, giải pháp làm mát tích hợp AI này được kỳ vọng sẽ có thể nâng cao độ tin cậy vận hành, cải thiện hiệu quả năng lượng và giảm lượng phát thải carbon trong toàn bộ vòng đời của các quy trình làm mát.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ thành lập Trung tâm Phát triển Năng lực lấy AI làm trọng tâm, một nền tảng hợp tác nhằm hỗ trợ kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa, tối ưu hóa và khả năng nhân rộng trong các dự án tiềm năng. Các lĩnh vực mục tiêu bao gồm trung tâm dữ liệu, sản xuất tiên tiến và khu công nghiệp, cơ sở y tế và giáo dục, trung tâm hàng không, các dự án phát triển tích hợp và các dự án cải tạo.

Ông Peter Guan, Phó Chủ tịch Midea Group kiêm Chủ tịch MBT, cho biết: "Quan hệ hợp tác này mở ra toàn bộ tiềm năng của AI ở quy mô công nghiệp trong lĩnh vực làm mát. MBT mang đến năng lực sản xuất có khả năng mở rộng, năng lực thông minh ở cấp thiết bị và các kiến trúc mô-đun đã được kiểm chứng, có thể nhanh chóng nhân rộng trên nhiều thành phố và lĩnh vực. Kết hợp với các nền tảng vận hành của Keppel, chúng tôi đang chuyển từ các dự án đơn lẻ sang các giải pháp tiêu chuẩn hóa, có khả năng nhân rộng – qua đó giúp các giải pháp làm mát bền vững trở nên dễ tiếp cận và có chi phí hợp lý ở quy mô lớn".

Ông Poh Tiong Keng, Giám đốc Điều hành mảng Energy-as-a-Service của Keppel, cho biết: "Hợp tác này tiếp tục củng cố năng lực của chúng tôi trong việc phát triển và triển khai các giải pháp làm mát thế hệ mới trên khắp châu Á. Bằng cách kết hợp Trung tâm Điều hành Đầu não của Keppel và năng lực vận hành sâu rộng với thế mạnh kỹ thuật và sản xuất của Midea, chúng tôi đang góp phần đẩy nhanh việc ứng dụng hạ tầng thông minh, tích hợp AI ở quy mô lớn trên nhiều lĩnh vực. Chúng tôi mong muốn tiếp tục xây dựng quan hệ hợp tác hiện có giữa Keppel và Midea, bao gồm dự án Hệ thống Làm mát Tập trung Tengah của HDB tại Singapore".

Giới thiệu về Midea

Midea Group Co., Ltd. (000333.SZ, 00300.HK) là công ty công nghệ hàng đầu toàn cầu được xếp hạng 246 trong danh sách Fortune Global 500 năm 2025. Lĩnh vực kinh doanh của Midea bao gồm nhà thông minh, công nghệ công nghiệp, công nghệ xây dựng, robot và tự động hóa, năng lượng mới, y tế và logistics thông minh. Với 65 cơ sở sản xuất trên toàn cầu và hơn 190.000 nhân viên tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, Midea đạt doanh thu hàng năm hơn 64,3 tỷ USD vào năm 2025. Công ty sở hữu 41 trung tâm đổi mới sáng tạo trên toàn thế giới, cùng với cam kết mạnh mẽ đối với hoạt động R&D đã mang lại hơn 90.000 bằng sáng chế được cấp tính đến nay.

Giới thiệu về Keppel

Keppel Ltd. (SGX:BN4) là nhà quản lý và điều hành tài sản toàn cầu có chuyên môn cao về các giải pháp liên quan đến tính bền vững trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bất động sản và kết nối. Có trụ sở tại Singapore, Keppel hoạt động tại hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới, cung cấp các hạ tầng và dịch vụ thiết yếu cho lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, giảm phát thải carbon, chỉnh trang đô thị bền vững và kết nối số. Keppel tạo ra giá trị cho nhà đầu tư và các bên liên quan thông qua các nền tảng đầu tư chất lượng cao và danh mục tài sản đa dạng, bao gồm các quỹ tư nhân và các quỹ tín thác kinh doanh và bất động sản niêm yết.

