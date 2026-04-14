Midea จับมือ Keppel ร่วมพัฒนาโซลูชันระบบทำความเย็นแบบโมดูลาร์พลัง AI รุกตลาดเอเชีย
News provided byMidea Building Technologies
14 Apr, 2026, 13:48 CST
สิงคโปร์, 14 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Midea Building Technologies (MBT) หน่วยธุรกิจในเครือ Midea Group ร่วมกับฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานของ Keppel Ltd. (Keppel) ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาโซลูชันระบบทำความเย็นประหยัดพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยมีนาง Cindy Lim ซีอีโอฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานของ Keppel และนาย Peter Guan รองประธาน Midea Group และประธาน MBT ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้
ความร่วมมือแบบไม่ผูกขาดในครั้งนี้เป็นการผนึกความเชี่ยวชาญของ MBT ในด้านการผลิตระบบทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ รวมถึงระบบอาคารอัจฉริยะ เข้ากับจุดแข็งของ Keppel ในด้านการให้บริการระบบทำความเย็น (Cooling-as-a-Service หรือ CaaS) และการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบดิจิทัล เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบทำความเย็นแบบโมดูลาร์ที่เป็นมาตรฐาน โดยการนำระบบทำความเย็นแบบโมดูลาร์ที่ว่านี้ไปใช้ในโครงการเฉพาะทางต่าง ๆ จะดำเนินการผ่านข้อตกลงในแต่ละโครงการ ซึ่ง Keppel และ MBT จะพิจารณาเจรจาเป็นกรณีไป
ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าระบบทำความเย็นแบบโมดูลาร์ที่พัฒนาร่วมกันนี้ จะเป็นโซลูชันที่มีความยืดหยุ่นและช่วยประหยัดเงินลงทุน โดยสามารถนำไปปรับใช้และขยายผลได้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการทำความเย็น พร้อมทั้งช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนในการติดตั้ง ณ พื้นที่หน้างานให้น้อยลงด้วย
Keppel ใช้แนวทางแบบโมดูลาร์ที่ผ่านการออกแบบวิศวกรรมล่วงหน้า โดยสามารถผลิตโมดูลระบบทำความเย็นสำเร็จรูปและนำมาประกอบติดตั้งที่หน้างานได้ทันที ระบบทำความเย็นแบบโมดูลาร์นี้จะเชื่อมต่อกับศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Operations Nerve Centre หรือ ONC) อันล้ำสมัยของ Keppel ซึ่งทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลลิขสิทธิ์เฉพาะของ Keppel อย่าง Infrastructure Intelligence (II) ที่นำเทคโนโลยี AI และ Machine Learning มาใช้ตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์และวิเคราะห์สมรรถนะขั้นสูง ช่วยให้บริหารจัดการโมดูลทำความเย็นจากระยะไกลได้ตลอดเวลา
เมื่อผสานเข้ากับอุปกรณ์อัจฉริยะ เซนเซอร์ IoT และระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะของ MBT แล้ว คาดว่าโซลูชันระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ จะช่วยเพิ่มความเสถียรในการดำเนินงาน ยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนตลอดวงจรชีวิตที่เกิดจากกระบวนการทำความเย็นลงได้
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสองบริษัทจะร่วมกันจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศที่เน้นการใช้ AI เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางในการขับเคลื่อนด้านวิศวกรรม การวางมาตรฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพ และการขยายผลการใช้งานไปยังโครงการต่าง ๆ ในอนาคต โดยมุ่งเน้นในกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงและนิคมอุตสาหกรรม สถานพยาบาลและสถานศึกษา ศูนย์กลางการบิน โครงการมิกซ์ยูส รวมถึงโครงการปรับปรุงต่าง ๆ
นาย Peter Guan รองประธาน Midea Group และประธาน MBT กล่าวว่า "ความร่วมมือนี้เป็นการปลดล็อกศักยภาพของ AI ในระดับอุตสาหกรรมสำหรับระบบทำความเย็น โดย MBT นำความเชี่ยวชาญด้านการผลิตที่รองรับการขยายตัว ระบบอัจฉริยะในระดับอุปกรณ์ และโครงสร้างโมดูลาร์ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถนำไปปรับใช้ซ้ำได้อย่างรวดเร็วในเมืองและกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เมื่อผสานเข้ากับแพลตฟอร์มการดำเนินงานของ Keppel แล้ว เรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการทำโครงการแบบครั้งคราวไปสู่โซลูชันมาตรฐานที่ทำซ้ำได้ ซึ่งจะช่วยให้ระบบทำความเย็นที่ยั่งยืนนั้นเข้าถึงได้ง่ายและคุ้มค่าในวงกว้าง"
นาย Poh Tiong Keng ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายธุรกิจบริการพลังงานของ Keppel กล่าวว่า "ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้เรา ในการพัฒนาและติดตั้งโซลูชันระบบทำความเย็นแห่งอนาคตทั่วเอเชีย โดยการนำศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะและความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานอันลึกซึ้งของ Keppel ไปผสานรวมกับจุดแข็งด้านวิศวกรรมและการผลิตของ Midea จะช่วยเร่งการนำโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปใช้ในวงกว้างครอบคลุมหลากหลายภาคส่วน Keppel พร้อมเดินหน้าต่อยอดความร่วมมือกับ Midea ซึ่งรวมถึงโครงการระบบทำความเย็นส่วนกลางของ Keppel สำหรับโครงการ HDB Tengah ในสิงคโปร์ที่กำลังดำเนินการอยู่ด้วย"
เกี่ยวกับ Midea
Midea Group Co., Ltd. (000333.SZ, 00300.HK) เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ติดอันดับ 246 ในทำเนียบ Fortune Global 500 ประจำปี 2568 ธุรกิจของ Midea Group ครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์สมาร์ตโฮม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอาคาร ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พลังงานใหม่ การดูแลสุขภาพ ไปจนถึงระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ Midea มีฐานการผลิต 65 แห่งทั่วโลก และพนักงานกว่า 190,000 คน ในกว่า 200 ประเทศและภูมิภาค ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ต่อปีมากกว่า 6.43 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 นอกจากนี้ Midea ยังมีศูนย์นวัตกรรม 41 แห่งทั่วโลก ทั้งยังมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการวิจัยและพัฒนา จนมีสิทธิบัตรที่ได้รับการรับรองแล้วกว่า 90,000 ฉบับจนถึงปัจจุบัน
เกี่ยวกับ Keppel
Keppel Ltd. (SGX:BN4) เป็นผู้บริหารจัดการสินทรัพย์และผู้ดำเนินกิจการระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโซลูชันเพื่อความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ Keppel มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์และดำเนินธุรกิจในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่สำคัญในด้านพลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด การลดคาร์บอน การฟื้นฟูเมืองอย่างยั่งยืน และการเชื่อมต่อทางดิจิทัล ทั้งนี้ Keppel สร้างมูลค่าให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนที่มีคุณภาพและพอร์ตสินทรัพย์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงกองทุนส่วนบุคคล ตลอดจนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการดำเนินธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
SOURCE Midea Building Technologies
