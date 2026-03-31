Midea ra mắt V9 VRF: Tái định nghĩa hiệu suất, độ tin cậy và khả năng lắp đặt trong HVAC thương mại

MILAN, ngày 31 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Midea đã chính thức ra mắt hệ thống VRF V9 thế hệ mới. Nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết về tiết kiệm năng lượng từ phía chủ đầu tư, các yêu cầu khắt khe về độ ổn định trong những ứng dụng trọng yếu, cũng như kỳ vọng ngày càng cao về hiệu quả lắp đặt, V9 mang đến một giải pháp kỹ thuật toàn diện.

Hiệu suất vượt trội, mang lại kết quả thực tế

Hiệu suất trao đổi nhiệt từ lâu đã là điểm nghẽn trong thiết kế hệ thống VRF. V9 phá vỡ giới hạn này với bộ trao đổi nhiệt dạng chữ G góc 310°, tối đa hóa hiệu quả trao đổi nhiệt trên cùng diện tích lắp đặt, qua đó nâng cao hiệu suất năng lượng của cụm dàn ngoài (ODU) thêm 15%. Để đảm bảo hiệu suất này được duy trì ổn định trong mọi điều kiện khí hậu, Hệ thống Quản lý Nhiệt Môi chất lạnh Chuyển pha duy trì nhiệt độ chất làm mát ở mức ổn định 30°C, mang lại công suất đầu ra ổn định cả trong điều kiện nóng hoặc lạnh khắc nghiệt, đảm bảo tính liên tục trong hoạt động kinh doanh.

Độ tin cậy tối ưu cho các môi trường vận hành trọng yếu

Đối với các trung tâm thương mại, bệnh viện và những cơ sở mà việc gián đoạn vận hành là không thể chấp nhận, độ tin cậy của hệ thống không chỉ là một tính năng mà là yêu cầu bắt buộc. V9 đáp ứng yêu cầu này thông qua nhiều lớp bảo vệ. Tủ điều khiển điện ShieldBox II đạt chuẩn bảo vệ IP68, cung cấp khả năng bảo vệ chống bụi, chống nước và chống ăn mòn toàn diện, đảm bảo vận hành liên tục ngay cả trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, môi trường ven biển có hơi muối hoặc môi trường công nghiệp nhiều bụi. Và để đảm bảo độ ổn định lâu dài, thiết kế ba vùng tách biệt nguồn điện với dây điều khiển, ngăn ngừa nhiễu do tiếp xúc ngoài ý muốn cũng như lỗi thứ tự pha.

Môi chất lạnh R32: Bền vững ngay từ thiết kế, an toàn nhờ kỹ thuật

Môi chất lạnh R32 mang lại hiệu suất môi trường vượt trội với chỉ số GWP thấp, góp phần giảm chi phí vận hành dài hạn. Khi ngành HVAC chuyển sang sử dụng môi chất lạnh nhóm A2L, vấn đề an toàn trở thành mối quan tâm hàng đầu. V9 giải quyết vấn đề này bằng việc tích hợp cảm biến rò rỉ và các thiết bị ngắt tự động phản hồi nhanh, giúp loại bỏ rủi ro về phần cứng. Để đơn giản hóa quá trình triển khai, phần mềm lựa chọn HVACSSP được tích hợp sẵn các giao thức an toàn của EU, hướng dẫn người dùng nhanh chóng hoàn thiện thiết kế tuân thủ chỉ trong vài phút. Từ trách nhiệm môi trường đến an toàn phần cứng, V9 biến R32 trở thành một lựa chọn thực tiễn cho các công trình hiện đại.

Hệ thống V9 đã vượt qua đánh giá an toàn ba cấp lần đầu tiên của TÜV dành cho hệ thống VRF sử dụng môi chất lạnh dễ cháy, đạt chứng nhận khẳng định tiêu chuẩn an toàn hàng đầu quốc tế. Đây là nền tảng vững chắc thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi các môi chất lạnh thân thiện môi trường trong ngành HVAC.

Hệ thống V9 VRF của Midea mang lại hiệu suất rõ rệt, độ tin cậy không phải đánh đổi cho các ứng dụng trọng điểm và đảm bảo vận hành bền bỉ trong suốt vòng đời. Với sự đổi mới mới nhất này, Midea tiếp tục dẫn dắt tương lai của HVAC thương mại, cung cấp các giải pháp thông minh hơn, lấy con người làm trung tâm cho một thế giới bền vững.

