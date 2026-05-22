Midea Building Technologies ra mắt giải pháp làm mát trung tâm dữ liệu toàn diện tại Malaysia

KUALA LUMPUR, Malaysia, ngày 23 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Khi mật độ điện toán AI tăng vọt, các giải pháp làm mát bằng không khí truyền thống gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của những tủ rack có công suất vượt 100 kW mỗi tủ, đặc biệt trong môi trường nhiệt đới nóng ẩm. Để giải quyết thách thức này, Midea Building Technologies đã tổ chức sự kiện "Feel the Future" tại Kuala Lumpur, giới thiệu giải pháp quản lý nhiệt trung tâm dữ liệu toàn diện cho hạ tầng trung tâm dữ liệu AI (AIDC). Buổi ra mắt hướng tới giải quyết những điểm nghẽn của ngành — triển khai chậm, các mối quan ngại về hiệu quả năng lượng và tổng chi phí sở hữu cao — đồng thời bảo đảm năng lực điện toán nhanh chóng, đáng tin cậy và bền vững.

Năng lực toàn diện từ nguồn làm mát đến thiết bị đầu cuối

Giải pháp của Midea bao phủ toàn bộ vòng đời dự án: tư vấn, thiết kế, lựa chọn thiết bị, bàn giao và bảo trì. Kiến trúc công nghệ của hãng tích hợp hệ thống giải pháp làm mát bằng chất lỏng toàn diện bao gồm máy làm lạnh, CDU (bộ phân phối chất làm mát), các thiết bị đầu cuối làm mát bằng chất lỏng và hệ thống vận hành & bảo trì kỹ thuật số. Kiến trúc "hiệp đồng giữa làm mát bằng không khí và làm mát bằng chất lỏng" cho phép phối hợp linh hoạt giữa làm mát bằng không khí trong phòng máy và làm mát bằng chất lỏng của máy chủ.

Ba sản phẩm cốt lõi được thiết kế cho điều kiện nhiệt đới

CDU chủ động công nghệ ổ trục từ: Tích hợp nguồn làm mát ổ trục từ với bộ phân phối chất làm mát trong cùng một khung thiết bị, giúp giảm hơn 50% diện tích lắp đặt. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, sản phẩm đạt được hiệu suất sử dụng năng lượng (PUE) hệ thống dưới 1,2 đồng thời rút ngắn thời gian bàn giao và giảm chi phí vận hành.

Máy làm lạnh ổ trục từ làm mát bằng không khí thế hệ mới: Được thiết kế cho những môi trường khan hiếm nước và có nhiệt độ cao, sản phẩm duy trì hệ số hiệu suất làm lạnh (COP) ở mức 5,4 ở nhiệt độ môi trường 35°C, với cơ chế vận hành không dầu đảm bảo hạn chế tối đa suy giảm hiệu suất theo thời gian.

CDU cấp công nghiệp: Cung cấp công suất làm mát lên tới 2.600 kW (ở mức chênh lệch nhiệt độ ΔT 3K), hỗ trợ kiến trúc độ sẵn sàng cao nhằm bảo đảm tính an toàn, ổn định và vận hành liên tục.

Ra mắt cơ sở sản xuất thông minh thiết bị làm mát bằng chất lỏng

Cơ sở sản xuất thông minh thiết bị làm mát bằng chất lỏng tại Thuận Đức của Midea – với vốn đầu tư hơn 1 tỷ nhân dân tệ – được giới thiệu rộng rãi với khách hàng toàn cầu. Dự án được khởi công vào tháng 3 năm 2026 và dự kiến đi vào sản xuất từ tháng 8 năm 2027. Cơ sở này sẽ sản xuất hàng loạt máy làm lạnh ổ trục từ, CDU và nhiều sản phẩm cốt lõi khác, hình thành năng lực làm mát bằng chất lỏng toàn diện từ nghiên cứu & phát triển đến bàn giao.

Hợp tác học thuật với Đại học Quốc gia Singapore

Các chuyên gia từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đã chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu tại sự kiện. Tiến sĩ Md Raisul Islam đã giới thiệu Mô hình thử nghiệm trung tâm dữ liệu nhiệt đới bền vững (STDCT), phòng thí nghiệm mở công suất 0,5 MW tại Singapore tập trung nghiên cứu các thách thức liên quan đến năng lượng, nước và phát thải carbon. Midea hiện đang tích cực thảo luận về giai đoạn hợp tác tiếp theo. Tiến sĩ Guo Shuai cho biết, đối với các tủ rack có công suất trên 20 kW, các tấm làm mát được chế tạo bằng công nghệ sản xuất đắp dần (AM) sử dụng cánh tản nhiệt được tối ưu hóa cấu trúc hình học là chìa khoá để khắc phục các nút thắt về làm mát.

Trong một phiên thảo luận nhóm, các chuyên gia thống nhất rằng thiết kế nhiệt đang chuyển từ hỗ trợ sang kiến trúc cốt lõi, đặc biệt tại các khu vực nhiệt đới, và các chỉ số đánh giá trong tương lai cần vượt ra ngoài PUE để bao gồm cả hiệu quả điện toán và tổng chi phí sở hữu.

Với năng lực hệ thống toàn diện, danh mục sản phẩm đầy đủ, sản xuất chuyên biệt và đổi mới sáng tạo mở, Midea Building Technologies đang định vị mình là một nhân tố thúc đẩy quan trọng đối với hạ tầng điện toán AI toàn cầu.

Giới thiệu về Midea Building Technologies

Midea Building Technologies, một đơn vị trực thuộc Midea Group, cung cấp các giải pháp HVAC tiết kiệm năng lượng, hệ thống điều khiển tòa nhà và giải pháp quản lý nhiệt cho trung tâm dữ liệu trên phạm vi toàn cầu.

