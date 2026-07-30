Mitrade hợp tác với Bloomberg.com trong bối cảnh các nhà giao dịch Châu Á đối mặt với ranh giới ngày càng mờ nhạt giữa thông tin chuyên sâu đáng tin cậy và sức ảnh hưởng trực tuyến

HÀ NỘI, Việt Nam, ngày 30 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Mitrade, nhà môi giới CFD toàn cầu từng đạt giải thưởng, hôm nay công bố mối quan hệ hợp tác với Bloomberg.com trong bối cảnh thông tin tài chính, nơi các báo cáo từ tổ chức tài chính, bình luận trên mạng xã hội và các quan điểm cạnh tranh từ những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính đang cạnh tranh để thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch.

Tại Châu Á, sức ảnh hưởng trên môi trường trực tuyến có thể lan rộng nhanh hơn tốc độ kiểm chứng thông tin. Greenwich Associates nhận thấy các nhà đầu tư trong khu vực này thường xuyên sử dụng các nguồn thông tin trên mạng xã hội dưới mọi hình thức nhiều hơn so với các nhà đầu tư tương ứng tại Bắc Mỹ và Châu Âu – một hành vi làm tăng thêm tầm quan trọng của việc phân biệt giữa mức độ tiếp cận và độ tin cậy.

Sự phân biệt đó là nền tảng cho mối quan hệ hợp tác này. Khi thị trường tài chính ngày càng chịu ảnh hưởng bởi thông tin đến từ nhiều nguồn khác nhau, Mitrade nhận thấy tầm quan trọng của các báo cáo doanh nghiệp và tài chính đáng tin cậy trong việc giúp những người tham gia thị trường đặt các diễn biến vào đúng bối cảnh.

"Chúng tôi nhận thấy trên khắp Châu Á, việc phân biệt giữa các báo cáo đáng tin cậy và sức ảnh hưởng trực tuyến đã trở thành nền tảng cho kiến thức tài chính", Kevin Lai, Phó Chủ tịch Mitrade Group cho biết. "Tại Mitrade, chúng tôi tin rằng không có sự phát triển tài chính nào tồn tại một cách biệt lập. Việc hiểu rõ bối cảnh tổng thể giúp xâu chuỗi các sự kiện và tác động rộng lớn hơn của chúng đối với thị trường. Chúng tôi đang bắt đầu mối quan hệ hợp tác này tại Australia thông qua một sáng kiến đăng ký sử dụng Bloomberg.com trong giai đoạn triển khai đầu tiên, đồng thời sự hiện diện toàn cầu của Mitrade mang lại cho chúng tôi phạm vi để khám phá tiềm năng lớn hơn của sáng kiến này theo thời gian".

Thông báo này đánh dấu một bước tiến nữa trong quá trình phát triển của Mitrade với vai trò là một thương hiệu fintech. Nhà môi giới này đã nhận được 65 giải thưởng trong ngành, bao gồm các giải thưởng gần đây về tiêu chuẩn tuân thủ quy định, đào tạo nhà giao dịch và môi giới CFD — sự công nhận củng cố các tiêu chuẩn làm nền tảng cho quá trình phát triển của công ty.

Giới thiệu về Mitrade Group

Mitrade là nền tảng giao dịch CFD được công nhận toàn cầu và giành nhiều giải thưởng, được cấp phép bởi CIMA của Quần đảo Cayman (SIB1612446), FSC của Mauritius (GB20025791), ASIC của Australia (AFSL398528), FSCA của Nam Phi (FSP 54842), CMA của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (20200000397), CySEC của Cộng hoà Síp (CIF438/23).

Tập đoàn phổ cập hóa khả năng tiếp cận thị trường, kết nối hơn 7 triệu nhà giao dịch với hơn 1000 sản phẩm phái sinh OTC, bao gồm các chỉ số, ngoại hối, hàng hóa, ETF và cổ phiếu.

Nền tảng Mitrade mang đến tốc độ khớp lệnh tính bằng mili giây, mức chênh lệch giá thấp, các công cụ giảm thiểu rủi ro tiên tiến và khả năng tương thích đa thiết bị, bảo đảm trải nghiệm giao dịch trực quan, phù hợp với mọi nhà giao dịch.

Giao dịch tài chính luôn tiềm ẩn rủi ro. Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên tài chính, chào mời hay đề nghị đầu tư.

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SOURCE Mitrade Group