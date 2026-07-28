Nhà môi giới Mitrade gia hạn tài trợ cho AFA đến năm 2027 khi chứng kiến sự quan tâm mạnh mẽ dành cho World Cup tại châu Á

HANOI, Việt Nam, ngày 28 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Nhà môi giới CFD toàn cầu Mitrade đã công bố gia hạn quan hệ đối tác khu vực với Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) thêm một năm nữa, tiếp nối sự hợp tác được xây dựng dựa trên các giá trị chung về sự chuẩn bị, kỷ luật và hiệu suất.

Việc gia hạn cũng diễn ra khi FIFA World Cup 26™ kết thúc một giải đấu mang tính bước ngoặt, với hành trình bảo vệ danh hiệu của Argentina là một trong những chủ đề nổi bật. Theo Nikkei Asia, châu Á đã theo dõi sự kiện này rất sát sao, đại diện cho lượng khán giả lớn nhất của giải đấu. Đối với Mitrade, mối quan hệ hợp tác này mang đến một cách khác để đưa câu chuyện đó đến gần hơn với người hâm mộ trên toàn khu vực.

AFA là một trong những tổ chức lâu đời nhất trong lĩnh vực bóng đá. Được thành lập vào năm 1893, đây là hiệp hội bóng đá lâu đời nhất ở Nam Mỹ và là cơ quan quản lý của đội tuyển quốc gia đã giành được ba danh hiệu World Cup và kỷ lục 16 chức vô địch Copa América. Đối với một nhà môi giới được cấp phép tại sáu khu vực pháp lý toàn cầu, thành tích đó chính xác là tiêu chuẩn mà Mitrade tìm kiếm ở một đối tác.

"Những hoạt động tài trợ như thế này chỉ có hiệu quả khi niềm đam mê là có thật, và sức hút của bóng đá trên khắp châu Á là không thể bỏ qua", ông Kevin Lai, Phó Chủ tịch Mitrade Group cho biết. "Chuỗi trận của Argentina trong mùa hè này là một câu chuyện mà người hâm mộ ở khắp mọi nơi đều tự hào theo dõi, và chúng tôi rất vui mừng được là một phần của điều đó. Chúng tôi mong muốn phát huy điều đó đến năm 2027 và tiếp tục kết nối với cộng đồng của chúng tôi trên khắp châu Á".

Mitrade bước vào giai đoạn hợp tác mới với sự công nhận mới trong ngành, gần đây đã được Brands Review Magazine vinh danh là Nhà môi giới CFD toàn cầu của năm 2026 và được Global Excellence Chronicle Magazine vinh danh là Nhà môi giới bảo vệ tài sản của khách hàng tốt nhất. Cùng với quan hệ hợp tác với AFA, những giải thưởng này góp phần thúc đẩy đà phát triển của Mitrade trên khắp châu Á trong năm 2026.

Giới thiệu về Mitrade

Mitrade là nền tảng giao dịch CFD được công nhận toàn cầu và giành nhiều giải thưởng, được cấp phép bởi CIMA của Quần đảo Cayman (SIB1612446), FSC của Mauritius (GB20025791), ASIC của Australia (AFSL398528), CMA của UAE (20200000397), FSCA của Nam Phi (FSP 54842), CySEC của Cộng hoà Síp (CIF438/23). Tập đoàn phổ cập hóa khả năng tiếp cận thị trường, kết nối hơn 7 triệu nhà giao dịch với hơn 1000 sản phẩm phái sinh OTC, bao gồm các chỉ số, ngoại hối, hàng hóa, ETF và cổ phiếu.

Nền tảng Mitrade mang đến tốc độ khớp lệnh tính bằng micro giây, chênh lệch giá mua bán thấp, các công cụ quản lý rủi ro tiên tiến và khả năng tương thích đa thiết bị, bảo đảm trải nghiệm giao dịch trực quan, phù hợp với mọi nhà giao dịch.

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SOURCE Mitrade Group