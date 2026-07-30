Mitrade Gandeng Bloomberg.com di Tengah Maraknya Pengaruh Konten Finansial terhadap Trader di Asia

JAKARTA, Indonesia, 30 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Mitrade, broker CFD global yang sukses meraih berbagai penghargaan, menjalin kemitraan dengan Bloomberg.com di tengah lanskap informasi keuangan yang semakin kompleks. Saat ini, perhatian para trader terbagi di antara laporan media keuangan yang kredibel, komentar di media sosial, hingga beragam narasi yang disampaikan kalangan finfluencer.

Di Asia, sebuah informasi menyebar cepat sebelum kebenarannya terverifikasi. Riset Greenwich Associates menunjukkan bahwa investor di kawasan ini lebih mengandalkan media sosial dan berbagai sumber informasi digital dibandingkan investor di Amerika Utara maupun Eropa. Kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya membedakan informasi yang sekadar memiliki jangkauan luas dengan informasi yang benar-benar dapat dipercaya.

Prinsip itulah yang menjadi dasar kemitraan Mitrade dengan Bloomberg.com. Di tengah pasar keuangan yang semakin dipengaruhi oleh beragam sumber informasi, Mitrade menilai pelaporan bisnis dan keuangan yang kredibel berperan penting dalam membantu pelaku pasar memahami setiap perkembangan secara lebih utuh dan menempatkannya dalam konteks yang tepat.

"Kami melihat bahwa kemampuan membedakan pelaporan yang kredibel dari pengaruh konten di dunia digital kini menjadi bagian penting dalam literasi keuangan di Asia," ujar Kevin Lai, Vice President, Mitrade Group. "Di Mitrade, kami meyakini, setiap peristiwa di pasar keuangan tidak pernah berdiri sendiri. Dengan memahami konteks yang lebih luas, pelaku pasar dapat melihat keterkaitan antarperistiwa, serta mempelajari implikasinya terhadap pergerakan pasar. Kami memulai kemitraan ini di Australia melalui program langganan Bloomberg.com. Didukung jangkauan global Mitrade, kami membuka peluang untuk memperluas kolaborasi ini di masa mendatang."

Kemitraan tersebut menjadi tonggak baru dalam perjalanan Mitrade sebagai perusahaan teknologi finansial. Hingga saat ini, Mitrade telah meraih 65 penghargaan industri, termasuk penghargaan terbaru di bidang kepatuhan regulasi, edukasi trader, dan layanan broker CFD. Berbagai pencapaian tersebut mencerminkan standar yang terus dijaga perusahaan dalam mendukung pertumbuhan bisnisnya.

Tentang Mitrade Group

Mitrade adalah platform trading CFD yang diakui secara global dan telah meraih berbagai penghargaan. Mitrade juga telah memperoleh izin resmi dari sejumlah otoritas keuangan internasional: Cayman Islands CIMA (SIB1612446), Mauritius FSC (GB20025791), Australia ASIC (AFSL398528), Uni Emirat Arab CMA (20200000397), Afrika Selatan FSCA (FSP 54842), dan Siprus CySEC (CIF438/23).

Mitrade memperluas akses pasar, serta menghubungkan lebih dari tujuh juta trader dengan lebih dari 1.000 produk derivatif OTC, termasuk indeks, valas, komoditas, ETF, dan saham.

Platform Mitrade menawarkan eksekusi transaksi yang sangat cepat, spread yang ketat, mitigasi risiko canggih, serta kompatibilitas lintasperangkat sehingga menjamin pengalaman trading yang intuitif dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan trader.

Setiap aktivitas trading memiliki risiko. Artikel ini hanya menyampaikan informasi, bukan nasihat, penawaran, ataupun ajakan berinvestasi.

Informasi lebih lanjut: https://www.mitrade.com.

SOURCE Mitrade Group