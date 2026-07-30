Mitrade จับมือเป็นพันธมิตรกับ Bloomberg.com ขณะที่นักลงทุนในเอเชียเผชิญกับเส้นแบ่งที่เลือนรางระหว่างข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือกับอิทธิพลจากโลกออนไลน์
News provided byMitrade Group
30 Jul, 2026, 10:00 CST
กรุงเทพฯ, 30 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Mitrade โบรกเกอร์ผู้ให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ระดับโลกซึ่งได้รับรางวัลในอุตสาหกรรม ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Bloomberg.com ท่ามกลางภูมิทัศน์ด้านข้อมูลข่าวสารทางการเงินที่กำลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งการรายงานข่าวจากสถาบันสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ ความคิดเห็นที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และมุมมองหรือการชี้นำจากผู้ทรงอิทธิพลด้านการเงินบนโลกออนไลน์ (finfluencer) ต่างแข่งขันแย่งชิงความสนใจจากเทรดเดอร์
ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย อิทธิพลจากโลกออนไลน์สามารถแพร่กระจายและได้รับการยอมรับเร็วกว่าที่ข้อมูลจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้ Greenwich Associates พบว่า นักลงทุนในภูมิภาคเอเชียพึ่งพาและใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภทมากกว่านักลงทุนในอเมริกาเหนือและยุโรปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวยิ่งย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการแยกแยะระหว่างการเข้าถึงผู้คนในวงกว้างกับความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ความแตกต่างดังกล่าวเป็นหัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความร่วมมือครั้งนี้ ในขณะที่ตลาดการเงินได้รับอิทธิพลจากข้อมูลข่าวสารที่มาจากหลากหลายแหล่งมากขึ้นเรื่อย ๆ Mitrade ตระหนักดีถึงความสำคัญของการรายงานข่าวด้านธุรกิจและการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมทำธุรกิจในตลาดสามารถทำความเข้าใจพัฒนาการต่าง ๆ ในบริบทที่กว้างขึ้นได้อย่างรอบด้าน
"เราเห็นได้ทั่วทั้งเอเชียว่า การแยกแยะระหว่างการรายงานข่าวที่น่าเชื่อถือกับอิทธิพลจากโลกออนไลน์ ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของความรู้เท่าทันทางการเงินไปแล้ว" Kevin Lai รองประธานของ Mitrade Group กล่าว "ที่ Mitrade เราเชื่อว่าไม่มีพัฒนาการหรือเหตุการณ์ทางการเงินใดที่เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว การทำความเข้าใจบริบทที่กว้างขึ้นช่วยให้สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และมองเห็นผลกระทบที่มีต่อตลาดในภาพรวมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เรากำลังเริ่มต้นความร่วมมือนี้ในประเทศออสเตรเลีย ด้วยการเปิดตัวโครงการสมัครสมาชิก Bloomberg.com เป็นก้าวแรก และด้วยการดำเนินธุรกิจในระดับโลกของเรา เราจึงมีโอกาสต่อยอดความร่วมมือนี้ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นในอนาคต"
การประกาศครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเติบโตและพัฒนาการของ Mitrade ในฐานะแบรนด์ฟินเทค โดยบริษัทได้รับรางวัลในอุตสาหกรรมแล้ว 65 รางวัล รวมถึงรางวัลล่าสุดที่ยกย่องความเป็นเลิศด้านมาตรฐานการกำกับดูแล การให้ความรู้แก่นักลงทุน และการให้บริการซื้อขาย CFD ซึ่งล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตของบริษัท
เกี่ยวกับ Mitrade Group
Mitrade เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย CFD ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับและกวาดรางวัลมาแล้วมากมาย โดยได้รับใบอนุญาตภายใต้การกำกับดูแลของ CIMA หมู่เกาะเคย์แมน (SIB1612446), FSC มอริเชียส (GB20025791), ASIC ออสเตรเลีย (AFSL398528), FSCA แอฟริกาใต้ (FSP 54842), CMA ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (20200000397) และ CySEC ไซปรัส (CIF438/23)
โดยกลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ด้วยการเชื่อมเทรดเดอร์กว่า 7 ล้านรายเข้ากับตราสารอนุพันธ์ OTC มากกว่า 1,000 รายการ ซึ่งรวมถึงดัชนี, ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, ETF และหุ้น
แพลตฟอร์มนี้สามารถดำเนินคำสั่งซื้อขายระดับมิลลิวินาที มีค่าสเปรดแคบ ระบบบริหารความเสี่ยงขั้นสูง และรองรับการใช้งานร่วมกันกับหลากหลายอุปกรณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์การเทรดที่ใช้งานง่าย มีความเหมาะสมและตอบโจทย์เทรดเดอร์ทุกราย
การซื้อขายมีความเสี่ยง บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ข้อเสนอ หรือการชักชวนเพื่อการลงทุน
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mitrade.com
SOURCE Mitrade Group
Share this article