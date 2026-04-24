Ngành hàng Điện tử & Thiết bị gia dụng tại Hội chợ Canton lần thứ 139 làm nổi bật thiết bị AI-native, ứng dụng robot vào thực tiễn và thiết kế xanh

QUẢNG CHÂU, Trung Quốc, ngày 24 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại Hội chợ Canton Fair lần thứ 139, ngành hàng Điện tử & Thiết bị gia dụng cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt trong các ưu tiên về phần cứng toàn cầu. Các đơn vị triển lãm trưng bày các sản phẩm phản ánh việc ứng dụng AI ngày càng sâu rộng, nhu cầu gia tăng đối với tự động hóa có khả năng mở rộng, và thúc đẩy mạnh mẽ hơn hướng tới tính bền vững và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Một trong những xu hướng đáng chú ý nhất là sự chuyển đổi từ các sản phẩm "tích hợp AI" sang các thiết bị AI-native (AI tích hợp lõi) thực thụ. Thay vì hoạt động như các tính năng bổ sung, các mô hình AI hiện được tích hợp trực tiếp vào lõi của thiết kế phần cứng. Các thiết bị đầu cuối sinh trắc học đa phương thức, hệ thống họp tích hợp AI, kính dịch thuật và thiết bị phiên dịch đa ngôn ngữ đồng thời thể hiện khả năng hiểu, dịch và ra quyết định theo thời gian thực, thường được vận hành bởi các mô hình ngôn ngữ lớn triển khai ngay trên thiết bị hoặc kết hợp biên - đám mây. Ngay cả các ngành phần cứng truyền thống như màn hình hiển thị, máy lọc không khí và thiết bị in ấn hình ảnh cũng đang chuyển mình thành các hệ thống tương tác có khả năng diễn giải, phản hồi và học hỏi thông qua tích hợp AI. Nhận thức đa phương thức, kết hợp giọng nói, thị giác, cử chỉ, chuyển động môi và âm thanh dẫn truyền xương, cũng đang trở thành tiêu chuẩn.

Robot cũng nổi lên như một điểm nhấn lớn, khi các sản phẩm chuyển từ các đơn vị trình diễn sang triển khai quy mô lớn và vận hành không cần người điều khiển. Các robot làm sạch, kiểm tra, chà sàn và pha cà phê nhấn mạnh khả năng hoạt động tự động 24/7, trong khi robot phục vụ công nghiệp và khu vực công tập trung vào độ tin cậy, cấp độ bảo vệ cao và khả năng thích ứng với môi trường khắc nghiệt. Nhiều hình thái robot đa dạng, bao gồm thiết kế hình người, bốn chân, bánh xe, hình cầu và lai đã được trưng bày, song chúng đều có một mục tiêu chung: giảm phụ thuộc vào lao động, nâng cao độ ổn định vận hành và gia tăng năng suất.

Một xu hướng ngày càng rõ nét là việc xử lý dữ liệu gần hơn với nơi dữ liệu được tạo ra, xuất phát từ nhu cầu bảo mật mạnh mẽ hơn, thời gian phản hồi nhanh hơn và hiệu năng đáng tin cậy hơn. Nhiều sản phẩm hiện nay nhấn mạnh khả năng vận hành mô hình ngay trên thiết bị, xử lý tác vụ ngoại tuyến và lưu trữ dữ liệu an toàn nhằm đáp ứng yêu cầu của các khách hàng thuộc chính phủ, công nghiệp và các lĩnh vực đòi hỏi bảo mật cao khác.

Bên cạnh hiệu năng và trí tuệ, các đơn vị trưng bày cũng ngày càng chú trọng đến giá trị cảm xúc và yếu tố thẩm mỹ. Thiết bị gia dụng không còn chỉ là công cụ chức năng mà đã trở thành một phần của phong cách sống, góp phần định hình trải nghiệm người dùng từ âm thanh đắm chìm và vật liệu cao cấp đến khả năng đồng hành bằng AI và thiết kế bắt mắt.

Song song đó, tính bền vững đã trở thành yêu cầu cơ bản thay vì chỉ là lợi thế bổ sung, với các yếu tố như vận hành tiêu thụ điện thấp, thiết kế vòng đời dài, vật liệu có thể tái chế, tích hợp lưu trữ năng lượng và các giải pháp năng lượng tái tạo được tích hợp trực tiếp vào khâu thiết kế và chế tạo sản phẩm.

