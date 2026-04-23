La catégorie Électronique et appareils ménagers de la 139e Foire de Canton met le cap sur les dispositifs natifs de l'IA, la robotique appliquée et la conception écologique

GUANGZHOU, Chine, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Lors de la 139e Foire de Canton, la catégorie Électronique et appareils ménagers a marqué un changement clair dans les priorités mondiales. Les exposants ont présenté des produits qui reflètent une utilisation plus poussée de l'IA, une demande croissante d'automatisation évolutive, ainsi qu'un effort accru en faveur de la durabilité et de l'amélioration de l'expérience utilisateur.

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L'une des tendances les plus notables est la transition des produits prêts pour l'IA vers des appareils véritablement natifs de l'IA. Plutôt que de fonctionner comme des fonctionnalités supplémentaires, les modèles d'IA sont désormais intégrés au cœur de la conception du matériel. Les terminaux biométriques multimodaux, les systèmes de réunion alimentés par l'IA, les lunettes de traduction et les dispositifs d'interprétation simultanée multilingue ont démontré des capacités de compréhension, de traduction et de prise de décision en temps réel, souvent alimentées par de grands modèles de langage embarqués ou hybrides périphérie-cloud. Même les industries traditionnelles, telles que les écrans d'affichage, les purificateurs d'air et les dispositifs d'impression d'images, évoluent vers des systèmes interactifs capables d'interpréter, de réagir et d'apprendre grâce à l'intégration de l'IA. La perception multimodale, qui combine la voix, la vision, le geste, le mouvement des lèvres et le son à conduction osseuse, est également en train de devenir la norme.

La robotique s'est également révélée être un point fort, avec des produits passant des unités de démonstration au déploiement à grande échelle et au fonctionnement sans supervision. Pour les robots de nettoyage, d'inspection, de lavage des sols et de préparation du café, l'entreprise a mis en avant un fonctionnement autonome 24/7, tandis que les robots industriels et du secteur public se sont concentrés sur la fiabilité, les indices de protection élevés et l'adaptabilité aux environnements extrêmes. Une grande variété de formes, y compris des formes humanoïdes, quadrupèdes, à roues, sphériques et hybrides, étaient exposées, mais elles partageaient un objectif commun : réduire la dépendance aux interventions, améliorer la stabilité opérationnelle et accroître la productivité.

L'évolution vers un traitement des données plus proche de l'endroit où elles sont créées, motivée par le besoin d'une sécurité renforcée, de temps de réponse plus rapides et d'une performance plus fiable, est une tendance de plus en plus marquée. De nombreux produits mettent désormais l'accent sur l'exécution locale des modèles, le traitement des tâches hors ligne et le stockage sécurisé des informations, afin de répondre aux besoins des administrations, des industries et d'autres utilisateurs à haut niveau de sécurité.

Au-delà de la performance et de l'intelligence, les exposants ont mis l'accent sur la valeur émotionnelle et l'esthétique. Les appareils électroménagers ne sont plus considérés uniquement comme des outils fonctionnels, mais comme des éléments de style de vie qui façonnent l'expérience de l'utilisateur, de l'audio immersif et des matériaux haut de gamme à l'accompagnement par l'IA et aux conceptions visuellement attrayantes.

En parallèle, la durabilité est devenue une exigence de base plutôt qu'un plus, avec un fonctionnement à faible consommation d'énergie, une conception à long cycle de vie, des matériaux recyclables, l'intégration du stockage de l'énergie et des solutions d'énergie renouvelable directement intégrées dans l'ingénierie des produits.

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