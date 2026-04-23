Kategori Elektronik & Peralatan di Pameran Canton ke-139 Menonjolkan Peranti natif AI, Robotik Gunaan dan Reka Bentuk Hijau

GUANGZHOU, China, 23 April 2026 /PRNewswire/ -- Pada Pameran Canton ke-139, kategori Elektronik & Peralatan menandakan peralihan jelas dalam keutamaan perkakasan global. Para pempamer mempamerkan produk yang mencerminkan penggunaan AI yang lebih mendalam, peningkatan permintaan terhadap automasi yang boleh diskala, dan dorongan lebih kukuh ke arah kemampanan dan pengalaman pengguna yang lebih baik.

Salah satu trend paling ketara ialah peralihan daripada produk "berdaya AI" kepada peranti benar-benar "natif AI". Bukan sekadar berfungsi sebagai ciri tambahan, model AI kini diintegrasikan pada teras reka bentuk perkakasan. Terminal biometrik multimodal, sistem mesyuarat berkuasa AI, cermin mata terjemahan, dan peranti interpretasi serentak pelbagai bahasa menunjukkan keupayaan masa nyata dalam pemahaman, penterjemahan dan pembuatan keputusan, sering dipacu oleh model bahasa besar pada peranti atau pinggir-awan hibrid. Malah industri perkakasan tradisional seperti skrin paparan, penulen udara dan peranti pengimejan-percetakan turut berkembang menjadi sistem interaktif yang mampu mentafsir, memberi respons dan belajar melalui integrasi AI. Persepsi multimodal yang menggabungkan suara, penglihatan, gerak isyarat, pergerakan bibir dan bunyi konduksi tulang juga semakin menjadi standard.

Robotik turut muncul sebagai sorotan utama, dengan produk beralih daripada unit demonstrasi kepada pelaksanaan berskala besar dan operasi tanpa manusia. Robot pembersihan, pemeriksaan, penyental lantai dan pembuat kopi menekankan operasi autonomi 24/7, manakala robot industri dan sektor awam menumpukan kepada kebolehpercayaan, penarafan perlindungan tinggi serta kebolehsuaian terhadap persekitaran ekstrem. Pelbagai bentuk termasuk humanoid, berkaki empat, beroda, sfera dan reka bentuk hibrid dipamerkan, namun semuanya berkongsi matlamat yang sama: mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja, meningkatkan kestabilan operasi dan menaikkan produktiviti.

Satu lagi peralihan ketara ialah kecenderungan memproses data lebih dekat dengan lokasi ia dijana, didorong oleh keperluan keselamatan lebih tinggi, masa tindak balas lebih pantas dan prestasi yang lebih boleh dipercayai. Banyak produk kini menekankan pelaksanaan model secara tempatan, pengendalian tugas luar talian dan penyimpanan data secara selamat bagi memenuhi keperluan pengguna kerajaan, industri dan sektor keselamatan tinggi yang lain.

Selain prestasi dan kecerdasan, para pempamer turut memberi penekanan semakin besar terhadap nilai emosi dan estetika. Peralatan tidak lagi dilihat sekadar alat berfungsi tetapi sebagai elemen gaya hidup yang membentuk pengalaman pengguna, daripada audio imersif dan bahan premium hinggalah kepada interaksi AI dan reka bentuk visual yang menarik.

Pada masa sama, kemampanan kini menjadi keperluan asas, bukan lagi nilai tambah, dengan operasi penggunaan tenaga rendah, reka bentuk jangka hayat panjang, bahan boleh kitar semula, integrasi penyimpanan tenaga dan penyelesaian tenaga boleh diperbaharui dimasukkan terus dalam kejuruteraan produk.

