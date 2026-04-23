หมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในงานแคนตันแฟร์ครั้งที่ 139 เน้นนำเสนออุปกรณ์ AI-native หุ่นยนต์เชิงประยุกต์ และการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
23 Apr, 2026, 21:00 CST
กว่างโจว, ประเทศจีน, 23 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ในงานแคนตันแฟร์ครั้งที่ 139 การจัดแสดงในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงของทิศทางความสำคัญของอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ระดับโลกอย่างชัดเจน ผู้จัดแสดงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงการประยุกต์ใช้ AI อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความต้องการระบบอัตโนมัติที่ขยายตัวได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อผลักดันสู่ความยั่งยืนและการยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน
หนึ่งในแนวโน้มที่โดดเด่นและน่าจับตามองที่สุด คือการเปลี่ยนผ่านจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นเพียง "AI-enabled" หรือมี AI เข้ามาเสริมช่วยการทำงาน ไปสู่อุปกรณ์ที่เป็น "AI-native" อย่างแท้จริง แทนที่จะทำหน้าที่เป็นเพียงฟีเจอร์เสริม โมเดล AI ในปัจจุบันได้ถูกฝังอยู่ในแกนหลักของการออกแบบฮาร์ดแวร์ เทอร์มินัลไบโอเมตริกส์แบบหลายโหมด (multimodal biometric terminal) ระบบการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI แว่นตาแปลภาษา และอุปกรณ์ล่ามที่แปลได้หลายภาษาในเวลาเดียวกัน ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถแบบเรียลไทม์ในการทำความเข้าใจ การแปล และการตัดสินใจ ซึ่งมักขับเคลื่อนโดยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (large language models) ที่ทำงานบนตัวอุปกรณ์ (on-device) หรือในรูปแบบไฮบริดระหว่างเอดจ์และคลาวด์ (edge-cloud hybrid) ทั้งนี้ แม้แต่อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์แบบดั้งเดิม เช่น หน้าจอแสดงผล เครื่องฟอกอากาศ และอุปกรณ์ถ่ายภาพและพิมพ์ ก็กำลังพัฒนาไปเป็นระบบเชิงโต้ตอบที่สามารถตีความ ตอบสนอง และเรียนรู้ได้ผ่านการบูรณาการ AI การรับรู้แบบหลายโหมด ซึ่งผสานข้อมูลจากหลายช่องทาง ได้แก่ เสียง ภาพ ท่าทาง การเคลื่อนไหวของริมฝีปาก และเสียงที่ส่งผ่านกระดูก ก็กำลังกลายเป็นมาตรฐานเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีหุ่นยนต์ที่กลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ โดยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนผ่านจากเพียงต้นแบบเพื่อสาธิตไปสู่การใช้งานจริงในระดับขนาดใหญ่ และการปฏิบัติงานแบบไร้มนุษย์อย่างเต็มรูปแบบ หุ่นยนต์ทำความสะอาด ตรวจสอบ ขัดถูพื้น และชงกาแฟ เน้นให้เห็นถึงการทำงานแบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่หุ่นยนต์สำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการป้องกันในระดับสูง (high protection ratings) และการปรับตัวให้ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายหรือรุนแรง มีการจัดแสดงหุ่นยนต์ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบบคล้ายมนุษย์ (humanoid) แบบสี่ขา (quadruped) แบบล้อ แบบทรงกลม และแบบผสมหรือไฮบริด อย่างไรก็ตาม แม้รูปลักษณ์จะแตกต่างกัน แต่ทั้งหมดมีเป้าหมายร่วมกัน คือการลดการพึ่งพาแรงงานมนุษย์ เพิ่มเสถียรภาพในการดำเนินงาน และยกระดับเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือการย้ายการประมวลผลข้อมูลให้เข้าใกล้แหล่งกำเนิดข้อมูลมากขึ้น โดยมีแรงขับเคลื่อนจากความต้องการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น เวลาตอบสนองที่รวดเร็วกว่าเดิม และประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์จำนวนมากจึงหันมาให้ความสำคัญกับการรันโมเดลภายในอุปกรณ์ (local processing) การทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยในตัวเครื่อง เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการความปลอดภัยสูงอื่น ๆ
นอกเหนือจากประสิทธิภาพและความชาญฉลาดแล้ว ผู้จัดแสดงยังให้ความสำคัญกับคุณค่าทางอารมณ์และความสวยงามมากขึ้น เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องมือใช้งานอีกต่อไป หากแต่กลายเป็นองค์ประกอบของไลฟ์สไตล์ที่มีบทบาทในการกำหนดประสบการณ์ของผู้ใช้ ตั้งแต่ระบบเสียงที่ให้ความรู้สึกเสมือนจริงแบบอิมเมอร์ซีฟ วัสดุระดับพรีเมียม ไปจนถึง AI ที่ทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิด และการออกแบบที่โดดเด่นสะดุดตา
ในขณะเดียวกัน ความยั่งยืนได้กลายเป็นข้อกำหนดพื้นฐาน ไม่ใช่เพียงจุดขายเสริมอีกต่อไป โดยครอบคลุมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน การเลือกใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ ตลอดจนการผสานระบบกักเก็บพลังงานและโซลูชันพลังงานหมุนเวียนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิศวกรรมผลิตภัณฑ์โดยตรง
