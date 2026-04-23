Canton Fair Ke-139 Tampilkan Lompatan Teknologi dalam Kategori Produk Elektronik & Peralatan Rumah Tangga: "AI-Native", Robot Siap Pakai, dan Desain Berkelanjutan

Salah satu tren yang paling menonjol terlihat dari peralihan produk "AI-enabled" menuju perangkat yang "AI native". Jika sebelumnya hanya hadir sebagai fitur pelengkap, AI kini justru menjadi inti dalam perancangan perangkat keras. Beragam inovasi yang tampil di 139th Canton Fair menunjukkan perubahan ini—mulai dari terminal biometrik multimodal, sistem rapat berbasiskan AI, hingga kacamata penerjemah (translation glasses) dan perangkat interpretasi multibahasa yang bekerja secara seketika. Perangkat-perangkat tersebut tidak lagi sekadar menjalankan fungsi, namun juga mampu memahami konteks, menerjemahkan informasi, dan mengambil keputusan secara langsung. Kemampuan ini umumnya ditopang oleh model bahasa besar yang berfungsi langsung di perangkat (on-device) maupun melalui pendekatan hibrida edge-cloud. Dampaknya, bahkan perangkat konvensional seperti displai, pemurni udara, dan sistem pencitraan kini beralih menjadi sistem interaktif yang mampu memahami, merespons, dan terus belajar dari pengguna. Di saat yang sama, persepsi multimodal—menggabungkan suara, visual, gestur, gerakan bibir, hingga konduksi suara melalui tulang—menjadi standar baru dalam pengembangan perangkat pintar.

Robotika juga menjadi salah satu sorotan utama. Produk yang ditampilkan tak lagi sebatas prototipe, melainkan sudah siap diterapkan dalam skala besar dan mampu beroperasi secara otonom. Mulai dari robot pembersih, inspeksi, penyikat lantai, hingga peracik kopi, semuanya menunjukkan kemampuan bekerja tanpa henti hingga 24 jam. Di sisi lain, robot untuk sektor industri dan layanan publik menitikberatkan pada keandalan, tingkat perlindungan yang tinggi, serta kemampuan beradaptasi di lingkungan ekstrem. Bentuknya pun semakin beragam—dari humanoid, berkaki empat, beroda, hingga berbentuk bola dan desain hibrida. Meski berbeda wujud, arah pengembangannya sama: mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja, menjaga stabilitas operasional, dan mendorong peningkatan produktivitas.

Tren lain yang kian menguat adalah pergeseran pemrosesan data ke titik yang lebih dekat dengan sumbernya. Dorongan utamanya berasal dari kebutuhan akan sistem keamanan yang lebih tinggi, respons yang lebih cepat, serta kinerja yang lebih andal. Sejalan dengan itu, banyak produk kini mengedepankan pemrosesan lokal, kemampuan beroperasi secara luring (offline), serta penyimpanan data yang lebih aman. Pendekatan ini relevan dengan sektor pemerintahan, industri, hingga pengguna dengan kebutuhan keamanan tingkat tinggi.

Di luar aspek performa dan kecerdasan, peserta pameran juga semakin menekankan nilai emosional dan estetika. Perangkat rumah tangga tidak lagi hanya dipandang sebagai alat fungsional, melainkan bagian dari gaya hidup yang membentuk pengalaman pengguna—mulai dari audio imersif, material premium, hingga kehadiran AI sebagai pendamping dan desain visual yang menarik.

Pada saat yang sama, aspek keberlanjutan kini menjadi standar dasar, bukan lagi nilai tambah. Hal ini tecermin dari produk hemat energi, desain produk yang awet, material yang dapat didaur ulang, integrasi sistem penyimpanan energi, serta pemanfaatan energi terbarukan yang telah menjadi bagian dari rekayasa produk.

SOURCE Canton Fair