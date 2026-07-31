Nghiên cứu của Ookla tại Manila: Mạng VoLTE của các nhà mạng được chứng minh vượt trội hơn các ứng dụng OTT về chất lượng và độ tin cậy của cuộc gọi thoại

MANILA, Philippines, ngày 27 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Một cuộc đo kiểm mạng toàn diện có kiểm soát của Ookla cho thấy các mạng di động truyền thống của các nhà mạng mang lại trải nghiệm thoại vượt trội rõ rệt so với các ứng dụng Over-the-Top (OTT) như WhatsApp, đặc biệt ở các tiêu chí then chốt như độ trung thực của âm thanh, khả năng chống chịu trong điều kiện tín hiệu yếu và độ tin cậy của cuộc gọi.

VoLTE Delivers More Reliable Call Connections Than OTT (PRNewsfoto/Ookla)

Nghiên cứu đánh giá mạng của ba nhà mạng di động lớn tại Philippines — Smart Communications, Globe Telecom và DITO Telecommunity, cho thấy hạ tầng VoLTE do nhà mạng quản lý vẫn là "tiêu chuẩn vàng" cho hoạt động liên lạc ổn định với chất lượng cao, vượt trội hơn các dịch vụ thoại OTT.

Dịch vụ thoại của nhà mạng mang lại chất lượng âm thanh HD ổn định, trong khi ứng dụng OTT chỉ đạt mức trung bình

Nghiên cứu phát hiện khoảng cách chất lượng rõ rệt về hiệu suất âm thanh. Trong khi các cuộc gọi thoại của nhà mạng luôn mang lại chất lượng âm thanh đạt chuẩn HD — được đánh giá từ mức "Tốt" (điểm số > 4,0) đến "Xuất sắc" (điểm số > 4,3) trên cả ba mạng, thì các cuộc gọi thoại OTT chỉ được xếp ở mức "Trung bình" (điểm số < 4,0). Smart và DITO đạt điểm MOS cao hơn Globe nhờ triển khai mã thoại EVS tiên tiến, mang lại độ trung thực của âm thanh vượt trội so với mã thoại AMR-WB của Globe.

Sở dĩ khoảng cách này tồn tại là do các ứng dụng OTT xử lý thoại như những gói dữ liệu thông thường, khiến chúng dễ bị ảnh hưởng bởi cơ chế truyền tải "nỗ lực tối đa" (best-effort) của mạng Internet. Ngay cả khi nhà khai thác tối ưu hóa mạng, dịch vụ thoại OTT vẫn thiếu các cơ chế bảo đảm nghiêm ngặt về Chất lượng kết nối (QoC). Khi mạng chịu áp lực — chẳng hạn như tắc nghẽn, vùng phủ sóng yếu, tỷ lệ mất gói cao hoặc độ dao động trễ (jitter) lớn — chất lượng âm thanh OTT suy giảm rõ rệt. Trong khi đó, VoLTE tận dụng các kênh truyền chuyên dụng ưu tiên cao trên mạng di động để bảo đảm chất lượng thoại.

Dịch vụ thoại VoLTE của nhà mạng vẫn duy trì chất lượng HD ở khu vực tín hiệu yếu, trong khi cuộc gọi OTT bị suy giảm

Khoảng cách về chất lượng càng nới rộng tại rìa vùng phủ sóng, nơi cường độ tín hiệu thấp. Trong điều kiện vùng phủ sóng RF ở mức trung bình đến thấp (RSRP ≤ -100 dBm), các cuộc gọi VoLTE do nhà mạng quản lý vẫn duy trì được độ rõ nét đạt chuẩn HD.

Ngược lại, chất lượng cuộc gọi OTT tiếp tục suy giảm, giảm từ mức "Trung bình" xuống "Kém" (điểm số < 3,6) và thậm chí "Rất kém" (điểm số < 3). Đây là một phát hiện đặc biệt quan trọng đối với người dùng ở những khu vực bị che khuất tín hiệu hoặc ở xa các trạm thu phát sóng, chứng minh rằng các kênh truyền thoại chuyên dụng bảo vệ chất lượng cuộc gọi trong những điều kiện mà cơ chế truyền dữ liệu theo nguyên tắc nỗ lực tối đa (được các ứng dụng OTT sử dụng) không thể đáp ứng.

VoLTE mang lại khả năng kết nối cuộc gọi tin cậy hơn so với OTT

Độ tin cậy là một yếu tố khác biệt then chốt khác. Nghiên cứu cho thấy VoLTE có tỷ lệ cuộc gọi bị chặn (tức tỷ lệ thiết lập cuộc gọi thất bại) thấp hơn đáng kể so với các dịch vụ OTT. Chẳng hạn, Globe ghi nhận tỷ lệ cuộc gọi bị chặn VoLTE thấp nhất ở mức 0,47%, so với tỷ lệ này của dịch vụ OTT là 1,64%. Xu hướng này được ghi nhận nhất quán ở cả ba nhà mạng, nhấn mạnh các giao thức báo hiệu chuyên dụng của VoLTE (như SIP được tối ưu hóa và SRVCC) mang lại trải nghiệm kết nối ổn định và tin cậy hơn so với mô hình truyền dữ liệu theo nguyên tắc nỗ lực tối đa của OTT.

Hướng đi trong tương lai: Xây dựng nền tảng VoLTE vững chắc cho dịch vụ thoại ứng dụng AI

Trong bối cảnh Ủy ban Viễn thông Quốc gia Philippines (NTC) yêu cầu ngừng khai thác mạng 3G vào tháng 12 năm 2026, ngành viễn thông cần ưu tiên phủ sóng VoLTE một cách toàn diện và chuyển đổi người dùng. Trong tương lai, sự hội tụ giữa dịch vụ thoại và AI chính là xu hướng tất yếu của ngành. Tuy nhiên, một mạng VoLTE có hiệu suất cao là điều kiện tiên quyết quan trọng để hiện thực hóa quá trình chuyển đổi này. Các nhà mạng cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng VoLTE, tạo nền tảng vững chắc để tích hợp liền mạch dịch vụ thoại với AI và mở ra thế hệ trải nghiệm gọi thoại thông minh mới.

SOURCE Ookla