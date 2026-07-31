マニラにおけるOoklaの調査：通信事業者のVoLTEネットワーク、音声品質と信頼性でOTTアプリを上回ることが判明

フィリピン・マニラ、2026年7月28日 /PRNewswire/ -- Ooklaが制御された環境下で実施した包括的なネットワークテストにより、従来の携帯通信事業者ネットワークは、WhatsAppなどのオーバー・ザ・トップ（OTT）アプリケーションと比べ、特に音声忠実度、弱電界下での耐性、通話の信頼性といった重要な面で、測定結果でも明確に優れた音声通話体験を提供することが明らかになりました。

フィリピンの大手携帯通信事業者3社（Smart Communications、Globe Telecom、DITO Telecommunity）のネットワークを評価した本調査は、通信事業者が管理するVoLTEインフラが、一貫して高品質な通信を実現するゴールドスタンダードであり続け、OTT音声サービスを上回っていることを示しています。

VoLTE Delivers More Reliable Call Connections Than OTT (PRNewsfoto/Ookla)

通信事業者の音声通話は安定したHD音質を提供、OTTアプリの音質は「普通」にとどまる

この調査では、音声品質に明確な差があることが判明しました。通信事業者の音声通話は、3つのネットワークすべてで一貫してHD級の音質を実現し、「良好（Good）」（スコア4.0超）から「非常に良好（Excellent）」（スコア4.3超）と評価された一方、OTT音声通話は「普通（Fair）」（スコア4.0未満）の評価にとどまりました。SmartとDITOは、Globeが使用するAMR-WBを上回る音声忠実度を実現する先進的なEVSコーデックを導入したことで、Globeよりも高いMOSスコアを記録しました。

この差が生じるのは、OTTアプリが音声を汎用データパケットとして扱うため、インターネットの「ベストエフォート」方式による伝送の影響を受けやすいからです。通信事業者がネットワークを最適化しても、OTT音声サービスには厳格な接続品質（QoC）の保証がありません。輻輳、電波の弱いエリア、大きなパケット損失、大きなジッターなど、ネットワークに負荷がかかる状況では、OTT通話の音声品質が顕著に低下します。これに対し、VoLTEは、通話品質を維持するために専用の高優先度セルラーベアラーを利用します。

通信事業者の音声通話は弱電界下でもHD品質を維持、OTT通話は劣化

信号強度が低いセルエッジでは、両者の性能差が大幅に拡大します。中程度から低いRFカバレッジ条件（RSRPが-100 dBm以下）では、通信事業者が管理するVoLTE通話はHD級の明瞭な音質を維持しました。

一方、さらにOTT通話の品質は低下し、「普通（Fair）」から「不良（Poor）」（スコア3.6未満）および「非常に不良」（スコア3未満）の範囲にまで落ち込みました。これは、電波が遮られやすい地域や基地局から遠い地域の利用者にとって極めて重要な結果であり、OTTで利用されるベストエフォート型データ通信では品質を維持できない状況でも、音声専用ベアラーなら通話品質を確保できることを実証しています。

VoLTE、OTTより信頼性の高い通話接続を実現

信頼性も、両者を分けるもう一つの重要な要素です。この調査では、VoLTEのブロック率（呼設定失敗率）がOTTサービスよりも大幅に低いことが示されています。 例えば、GlobeはVoLTEのブロック率が0.47％と最も低く、一方、OTTのブロック率は1.64％だった。この傾向は各通信事業者で一貫して見られ、VoLTEの専用シグナリングプロトコル（最適化されたSIPやSRVCCなど）が、OTTのベストエフォート型データモデルよりも堅牢な接続体験を提供していることを浮き彫りにしている。

今後の展望：AIを活用した音声通信に向けた強固なVoLTE基盤の構築

フィリピンのNTCが2026年12月までに3Gサービスを終了するよう義務付けているため、業界はVoLTEの全面的なカバレッジ確保と利用者のVoLTEへの移行を最優先する必要があります。今後、音声とAIの融合は、業界の将来を決定づける潮流となります。しかし、高性能なVoLTEネットワークは、この転換に不可欠な前提条件です。通信事業者はVoLTEインフラを継続的に改善し、音声とAIのシームレスな統合と、次世代のインテリジェントな通話体験の実現を支える強固な基盤を築く必要があります。

SOURCE Ookla