Kajian Ookla di Manila: Rangkaian VoLTE Pengendali Telekomunikasi Terbukti Mengatasi Aplikasi OTT bagi Kualiti dan Kebolehpercayaan Suara

MANILA, Filipina, 27 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Ujian rangkaian terkawal yang komprehensif oleh Ookla mendedahkan bahawa rangkaian pengendali mudah alih tradisional memberikan pengalaman suara yang terbukti lebih baik berbanding aplikasi Over-the-Top (OTT) seperti WhatsApp, khususnya dalam aspek penting seperti ketepatan audio, daya tahan dalam keadaan isyarat lemah dan kebolehpercayaan panggilan.

VoLTE Delivers More Reliable Call Connections Than OTT (PRNewsfoto/Ookla)

Kajian berkenaan, yang menilai rangkaian tiga pengendali mudah alih utama Filipina—Smart Communications, Globe Telecom dan DITO Telecommunity, menunjukkan bahawa infrastruktur VoLTE yang diuruskan oleh pengendali telekomunikasi kekal sebagai penanda aras utama bagi komunikasi yang konsisten dan berkualiti tinggi, sekali gus mengatasi perkhidmatan suara OTT.

Panggilan Suara Pengendali Memberikan Audio HD Konsisten, Aplikasi OTT Hanya Menawarkan Kualiti Sederhana

Penyelidikan itu mendapati terdapat jurang kualiti yang ketara dalam prestasi audio. Walaupun panggilan suara pengendali memberikan kualiti audio bertaraf HD secara konsisten—dinilai "Baik" (skor > 4.0) hingga "Cemerlang" (skor > 4.3) merentasi ketiga-tiga rangkaian, panggilan suara OTT hanya dinilai "Sederhana" (skor < 4.0). Smart dan DITO mencapai skor MOS yang lebih tinggi berbanding Globe dengan menggunakan kodek EVS termaju yang memberikan ketepatan audio lebih baik berbanding AMR-WB daripada Globe.

Sebaliknya, jurang ini wujud kerana aplikasi OTT mengendalikan panggilan suara sebagai paket data generik yang terdedah kepada kaedah penghantaran "sebaik mungkin" internet. Walaupun dengan pengoptimuman rangkaian pengendali, panggilan suara OTT tidak mempunyai jaminan Kualiti Sambungan (QoC) yang ketat. Dalam keadaan rangkaian yang mengalami tekanan tinggi—seperti kesesakan, liputan lemah, kehilangan paket yang tinggi atau jiter yang ketara—kualiti audio OTT merosot dengan ketara. Sebaliknya, VoLTE memanfaatkan laluan pembawa selular berkeutamaan tinggi yang eksklusif bagi melindungi kualiti suara.

Panggilan Suara Pengendali Mengekalkan Kualiti HD dalam Liputan Lemah, Manakala Panggilan OTT Merosot

Jurang prestasi menjadi jauh lebih ketara di pinggir sel, apabila kekuatan isyarat rendah. Dalam keadaan liputan RF sederhana hingga rendah (RSRP ≤ -100 dBm), panggilan VoLTE yang diuruskan oleh pengendali mengekalkan kejelasan bertaraf HD.

Sebaliknya, panggilan OTT menjadi semakin kurang berkualiti, merosot daripada "Sederhana" kepada julat "Lemah" (skor < 3.6) dan "Teruk" (skor < 3). Ini merupakan penemuan penting bagi pengguna di kawasan yang mempunyai isyarat terhalang atau berada jauh dari tapak sel, sekali gus membuktikan bahawa laluan pembawa suara khusus melindungi kualiti panggilan dalam keadaan apabila data "sebaik mungkin" (digunakan oleh OTT) tidak mampu berbuat demikian.

VoLTE Menawarkan Sambungan Panggilan Lebih Boleh Dipercayai Berbanding OTT

Kebolehpercayaan merupakan satu lagi faktor pembeza utama. Kajian itu menunjukkan bahawa VoLTE mempunyai kadar sekatan yang jauh lebih rendah (kadar kegagalan penyediaan panggilan) berbanding perkhidmatan OTT. Sebagai contoh, Globe mencatatkan kadar sekatan VoLTE terendah pada 0.47%, berbanding kadar OTT sebanyak 1.64%. Trend ini dilihat konsisten merentasi pengendali, sekali gus mengetengahkan bahawa protokol pengisyaratan khusus VoLTE (seperti SIP dan SRVCC teroptimum) memberikan pengalaman sambungan yang lebih kukuh berbanding model data "sebaik mungkin" OTT.

Strategi Masa Depan: Membina Asas VoLTE yang Kukuh untuk Suara Dipacu AI

Ketika NTC Filipina mewajibkan penamatan rangkaian 3G menjelang Disember 2026, industri perlu mengutamakan liputan VoLTE yang menyeluruh serta migrasi pengguna. Memandang ke hadapan, penumpuan teknologi suara dan AI dilihat sebagai trend masa depan yang muktamad bagi industri. Walau bagaimanapun, rangkaian VoLTE berprestasi tinggi merupakan prasyarat penting bagi peralihan ini. Pengendali perlu terus memperhalusi infrastruktur VoLTE mereka, sekali gus meletakkan asas kukuh untuk mengintegrasikan teknologi suara dengan AI secara lancar serta merintis pengalaman panggilan pintar generasi seterusnya.

SOURCE Ookla