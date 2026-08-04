NOL World ra mắt nền tảng đặt chỗ lưu trú dành cho người hâm mộ K-POP đến Hàn Quốc

– Tìm kiếm chỗ lưu trú gần các địa điểm tổ chức hòa nhạc K-POP lớn

và đặt phòng từ mạng lưới cơ sở lưu trú phong phú – tất cả trên một nền tảng duy nhất

– Chào mừng ra mắt với ưu đãi giảm giá độc quyền lên tới 10% khi đặt chỗ,

cùng phiếu giảm giá bổ sung 10% dành cho các tour du lịch và hoạt động trên khắp Hàn Quốc

SEOUL, Hàn Quốc, ngày 4 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- NOL World, nền tảng du lịch quốc tế hàng đầu toàn cầu do NOL Universe (Giám đốc điều hành Thomas Lee) vận hành, đã chính thức ra mắt dịch vụ đặt chỗ lưu trú mới dành cho khách quốc tế đến thăm Hàn Quốc. Được thiết kế riêng cho khách du lịch quốc tế, NOL World giờ đây cho phép du khách lên kế hoạch và đặt mọi giai đoạn trong chuyến đi một cách liền mạch — từ vé hòa nhạc K-POP, chỗ lưu trú đến các tour du lịch, hoạt động và phương tiện di chuyển tại địa phương — tất cả trên một nền tảng tích hợp duy nhất.

Dịch vụ mới ra mắt này cung cấp khả năng tiếp cận hơn 15.000 cơ sở lưu trú trên toàn quốc, được hỗ trợ bởi một trong những nguồn cung cơ sở lưu trú lớn nhất Hàn Quốc. Để đảm bảo trải nghiệm du lịch chân thực, khách quốc tế có thể tham khảo các đánh giá thực tế từ người dùng Hàn Quốc, được dịch liền mạch sang tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và nhiều ngôn ngữ phổ biến khác. Danh mục này bao gồm nhiều lựa chọn đa dạng, bao gồm khách sạn hạng sang cao cấp, khách sạn thương gia, khu nghỉ dưỡng và các loại hình lưu trú mang đậm bản sắc địa phương.

Được thiết kế đặc biệt hướng đến người hâm mộ K-POP, NOL World giúp việc tìm kiếm chỗ lưu trú gần các địa điểm tổ chức hòa nhạc lớn trở nên dễ dàng. Chỉ với thao tác tìm kiếm các địa điểm nổi tiếng như Goyang Stadium, INSPIRE Arena, KSPO DOME hoặc Sajik Stadium, du khách có thể ngay lập tức xem các cơ sở lưu trú lân cận được sắp xếp theo khoảng cách gần nhất. Kết hợp với vé, tour du lịch và thẻ phương tiện di chuyển có sẵn của nền tảng, du khách có thể sắp xếp toàn bộ lịch trình tại Hàn Quốc mà không mất công chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng hoặc trang web khác nhau.

Nhân dịp ra mắt, NOL World đang triển khai một chương trình khuyến mãi đặc biệt diễn ra từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 năm 2026. Khách hàng đặt chỗ lưu trú trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được hưởng mức giá dành riêng cho thành viên với mức giảm lên tới 10%. Ngoài ra, mỗi đơn đặt chỗ lưu trú hoàn tất sẽ mở khoá một phiếu giảm giá 10% áp dụng cho tất cả các tour du lịch và hoạt động tại Hàn Quốc. Trong thời gian tới, NOL World có kế hoạch tiếp tục mở rộng hệ sinh thái các ưu đãi du lịch tích hợp, thu hẹp khoảng cách giữa lưu trú, giải trí và các trải nghiệm địa phương.

"NOL World nỗ lực mở rộng các dịch vụ du lịch được địa phương hóa sâu sắc nhằm giúp du khách quốc tế đến thăm Hàn Quốc thuận tiện và dễ dàng nhất có thể", Thomas Lee, Giám đốc điều hành của NOL Universe cho biết. "Bằng cách tập hợp các cơ sở lưu trú đáng tin cậy, các buổi hòa nhạc và nhiều trải nghiệm du lịch đa dạng trên một nền tảng duy nhất, chúng tôi hướng tới trở thành nền tảng du lịch được du khách ưu tiên lựa chọn hàng đầu — từ thời điểm họ bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi đến Hàn Quốc cho đến ngày trở về nhà".

SOURCE NOL Universe