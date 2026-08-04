NOL World เปิดตัวแพลตฟอร์มจองที่พักสำหรับแฟน K-POP ที่เดินทางไปเกาหลี

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NOL Universe

04 Aug, 2026, 10:00 CST

ค้นหาที่พักใกล้สถานที่จัดคอนเสิร์ต K-POP ชั้นนำ 
และจองได้อย่างง่ายดายจากเครือข่ายที่พักมากมาย โดยทั้งหมดนี้ทำได้บนแพลตฟอร์มเดียว
ฉลองการเปิดตัวด้วยส่วนลดพิเศษสูงสุด 10% สำหรับการจองที่พัก 
พร้อมคูปองส่วนลดเพิ่มเติม 10% สำหรับทัวร์และกิจกรรมต่าง ๆ ทั่วเกาหลี

กรุงโซล, เกาหลีใต้, 4 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- NOL World แพลตฟอร์มระดับโลกชั้นนำสำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ ซึ่งดำเนินงานโดย NOL Universe (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคือ Thomas Lee) ได้เปิดตัวบริการจองที่พักใหม่อย่างเป็นทางการสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนประเทศเกาหลีใต้ โดยบริการใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ทำให้ขณะนี้ NOL World เปิดโอกาสให้นักเดินทางสามารถวางแผนและดำเนินการจองในทุกขั้นตอนของการเดินทางได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต K-POP และที่พัก ไปจนถึงทัวร์และกิจกรรมในท้องถิ่น รวมถึงบริการเดินทางขนส่ง โดยทั้งหมดนี้รวมอยู่ภายในแพลตฟอร์มเดียวที่บูรณาการอย่างครบวงจร

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บริการที่เปิดตัวใหม่นี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกจองที่พักได้มากกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากฐานข้อมูลที่พักที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลี ทั้งนี้ เพื่อประสบการณ์การเดินทางที่สัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นอย่างแท้จริง นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเปิดดูรีวิวจริงจากผู้ใช้งานชาวเกาหลีในท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาหลักอื่น ๆ เพื่อความสะดวกในการหาข้อมูล ที่พักในระบบฐานข้อมูลยังครอบคลุมตัวเลือกที่หลากหลาย ตั้งแต่โรงแรมหรูระดับพรีเมียม โรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ รีสอร์ต ไปจนถึงที่พักท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

NOL World ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์แฟน K-POP โดยเฉพาะ ช่วยให้สามารถค้นหาที่พักใกล้สถานที่จัดคอนเสิร์ตชั้นนำได้อย่างสะดวกง่ายดาย นักเดินทางเพียงค้นหาสถานที่จัดงานที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ เช่น Goyang Stadium, INSPIRE Arena, KSPO DOME หรือ Sajik Stadium ก็สามารถดูที่พักที่อยู่ใกล้เคียงได้ทันที โดยระบบจะเรียงลำดับตามระยะทางจากสถานที่จัดงาน เมื่อผสานเข้ากับบริการจำหน่ายบัตร บริการทัวร์ และบัตรโดยสารคมนาคมขนส่งที่มีอยู่แล้วของแพลตฟอร์ม ผู้มาเยือนก็จะสามารถจัดแผนการเดินทางในเกาหลีทั้งหมดของตนเองได้ โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการสลับใช้งานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์หลายแห่ง

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัว NOL World ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 25 สิงหาคม 2569 โดยลูกค้าที่จองที่พักภายในช่วงเวลาของแคมเปญนี้จะได้รับอัตราพิเศษสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะ พร้อมส่วนลดสูงสุด 10% นอกจากนี้ การจองที่พักที่เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการจะได้รับคูปองส่วนลด 10% ซึ่งสามารถใช้ได้กับทัวร์และกิจกรรมทั้งหมดในประเทศเกาหลี โดยในอนาคต NOL World มีแผนขยายระบบนิเวศของสิทธิประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงการเข้าพัก ความบันเทิง และประสบการณ์ท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างครบครันและไร้รอยต่อ

"NOL World มุ่งมั่นที่จะขยายบริการท่องเที่ยวแบบเจาะลึกในระดับท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้การเดินทางมาเยือนเกาหลีเป็นเรื่องง่ายและสะดวกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับนักเดินทางจากทั่วโลก" Thomas Lee ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NOL Universe กล่าว "ด้วยการรวบรวมที่พักคุณภาพที่เชื่อถือได้ คอนเสิร์ต และประสบการณ์การท่องเที่ยวอันหลากหลายไว้บนแพลตฟอร์มเดียว NOL World ตั้งเป้าที่จะก้าวสู่การเป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวที่นักเดินทางเลือกใช้เป็นอันดับแรก ซึ่งพร้อมดูแลพวกเขาในทุกช่วงของการเดินทาง ตั้งแต่เริ่มวางแผนเที่ยวเกาหลี จนถึงวันที่เดินทางกลับบ้าน"

SOURCE NOL Universe

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