NOL World Luncurkan Platform Pemesanan Akomodasi bagi Penggemar K-Pop yang Berkunjung ke Korea Selatan

NOL World kini menyediakan akses ke lebih dari 15.000 akomodasi di berbagai wilayah Korea Selatan, didukung salah satu jaringan penginapan terbesar di negara tersebut. Untuk membantu wisatawan memilih tempat menginap dengan lebih percaya diri, platform ini juga menampilkan ulasan asli dari pengguna lokal Korea yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan sejumlah bahasa lainnya. Pilihan akomodasinya pun beragam, mulai dari hotel mewah, hotel bisnis, resor, hingga penginapan khas lokal.

Layanan ini secara khusus dirancang untuk memudahkan para penggemar K-pop yang ingin menghadiri konser di Korea Selatan. Pengguna cukup memasukkan nama lokasi konser populer seperti Goyang Stadium, INSPIRE Arena, KSPO DOME, atau Sajik Stadium, serta langsung menemukan berbagai pilihan akomodasi di sekitarnya yang diurutkan berdasarkan jarak. Dipadukan dengan layanan pembelian tiket konser, tur, serta tiket transportasi yang telah tersedia di platform, pengguna dapat menyusun seluruh rencana perjalanan mereka di Korea Selatan tanpa perlu berpindah dari satu aplikasi atau situs web ke aplikasi maupun situs lainnya.

Untuk merayakan peluncuran layanan ini, NOL World menghadirkan program promo khusus yang berlangsung pada 4–25 Agustus 2026. Selama periode tersebut, pelanggan yang memesan akomodasi berhak menikmati tarif khusus anggota dengan potongan harga hingga 10%. Selain itu, setiap pemesanan yang berhasil diselesaikan juga akan mendapatkan kupon diskon 10% yang dapat digunakan untuk memesan berbagai tur dan aktivitas di Korea Selatan. Ke depan, NOL World berkomitmen terus memperluas ekosistem layanannya dengan mengintegrasikan akomodasi, hiburan, dan beragam pengalaman wisata dalam satu platform.

Thomas Lee, CEO NOL Universe, mengatakan, "NOL World berkomitmen menghadirkan layanan perjalanan yang semakin relevan dengan kebutuhan wisatawan internasional sehingga perjalanan ke Korea Selatan menjadi lebih mudah dan nyaman. Dengan menggabungkan akomodasi tepercaya, tiket konser, serta beragam pengalaman wisata dalam satu platform, kami ingin menjadi pilihan utama wisatawan, mulai dari merencanakan perjalanan ke Korea Selatan hingga kembali ke negara asal mereka."

SOURCE NOL Universe