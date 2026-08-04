NOL World、宿泊予約サービスを開始 K-POPを目的とした韓国旅行をより便利に

– 主要K-POPコンサート会場周辺の宿泊施設を検索可能

– 韓国最大級の宿泊在庫を活用し、旅行の手配をワンストップで提供

– サービス開始を記念し、最大10％オフの限定料金に加え、韓国旅行商品に使える10％オフクーポンをプレゼント

韓国・ソウル, 2026年8月4日 /PRNewswire/ -- NOL Universe（代表取締役 イ・チョルウン）が運営する訪韓旅行者向けプラットフォーム NOL Worldは、韓国国内の宿泊予約サービスを開始しました。NOL Worldは、海外から韓国を訪れる旅行者が、K-POP公演チケット、宿泊、ツアー・アクティビティ、交通まで、韓国旅行に必要なサービスを1つのプラットフォームで予約できる訪韓旅行特化型サービスです。今回のサービス開始により、旅行者は韓国旅行の計画から予約までを、これまで以上にスムーズに行えるようになります。

本サービスでは、NOL Universeが保有する韓国最大級の宿泊在庫を活用し、韓国全国15,000軒以上の宿泊施設を予約することができます。英語、中国語、日本語などに翻訳された韓国ユーザーによる実際の口コミを参考にしながら、高級ホテル、ビジネスホテル、リゾートなど、多彩な宿泊施設を比較・予約することができます。

また、K-POP公演を目的に韓国を訪れる旅行者に向けて、公演会場周辺の宿泊施設検索機能も提供されます。高陽総合運動場、インスパイアアリーナ、KSPO DOME、社稷総合運動場など主要会場名を検索するだけで、周辺の宿泊施設を距離順に簡単に探すことができます。NOLWorldに宿泊サービスが加わったことで、公演チケット、ツアー・アクティビティ、交通サービスもあわせて、韓国旅行全体をワンストップで手配できるようになりました。

サービス開始を記念し、8月4日から8月25日まで期間限定キャンペーンを実施します。期間中に宿泊を予約されたお客様には、最大10％オフのNOL World限定料金を提供します。また、宿泊予約を完了したすべてのお客様に、韓国国内のツアー・アクティビティ商品で利用できる10％オフクーポンをプレゼントします。今後も宿泊、エンターテインメント、旅行体験を組み合わせた特典を拡充し、訪韓旅行をより豊かにするサービスを提供していきます。

NOL Universeの代表取締役 イ・チョルウン氏は次のように述べています。

「NOL Worldは、海外旅行者が韓国旅行をより簡単かつ便利に計画できるよう、韓国旅行に特化したサービスの拡充を続けています。今後も、信頼できる宿泊施設、公演、さまざまな旅行体験を1つのプラットフォームに集約し、旅行の計画段階から帰国まで、訪韓旅行者に最初に選ばれるプラットフォームを目指してまいります。」

SOURCE NOL Universe