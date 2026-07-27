เกษตรสมัยใหม่ขึ้นเป็นอุตสาหกรรมไฮเทค: ประธาน Wens Foodstuff Group
News provided bySouth
27 Jul, 2026, 18:01 CST
กว่างโจว, จีน, 27 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- รายงานข่าวจาก South:
มณฑลกวางตุ้งได้เริ่มเผยแพร่ซีรีส์วิดีโอ "Beacon Over Lingnan" บนแพลตฟอร์มออนไลน์เจ้าใหญ่ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน โดยตอนที่สี่เป็นการพูดคุยกับ Wen Zhifang ประธาน Wens Foodstuff Group Co., Ltd.
เมื่อ 43 ปีก่อน ฟาร์มไก่เล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่ก่อตั้งโดยผู้ถือหุ้นแปดคนจากเจ็ดครอบครัวเกษตรกร เติบโตขึ้นจนเป็นธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ได้อย่างไร นวัตกรรมล้ำสมัยใดที่อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมดั้งเดิมนี้ และเทคโนโลยีขั้นสูงจะสามารถสร้างแรงผลักดันใหม่ให้กับภาคเกษตรกรรมได้อย่างไร
ซีซันแรกของ "Beacon Over Lingnan" มี 20 ตอน แบ่งเป็นสี่หัวข้อ ได้แก่ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการศึกษา และความเป็นอยู่ของผู้คน แขกรับเชิญยี่สิบท่านจะมาแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานและชีวิต พร้อมเล่าเรื่องราวของมณฑลกวางตุ้ง เขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง และประเทศจีนจากมุมมองของตนเอง
SOURCE South
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