Pertanian moden muncul sebagai industri berteknologi tinggi: Pengerusi Wens Foodstuff Group

GUANGZHOU, China, 28 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Laporan berita daripada South:

Sejak 27 Jun, Guangdong telah menyiarkan siri video "Beacon Over Lingnan" di platform-platform dalam talian utama. Episod keempat menampilkan perbualan bersama Wen Zhifang, Pengerusi Wens Foodstuff Group Co., Ltd.

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Empat puluh tiga tahun lalu, bagaimana sebuah ladang ayam kecil yang diasaskan oleh lapan pemegang saham daripada tujuh keluarga petani berkembang menjadi sebuah perusahaan bernilai berbilion dolar? Apakah inovasi termaju yang menjadi pemacu di sebalik industri tradisional ini, dan bagaimana teknologi canggih dapat menyuntik momentum baharu ke dalam sektor pertanian?

Musim pertama "Beacon Over Lingnan" terdiri daripada 20 episod yang dibahagikan kepada empat bab, iaitu ekonomi, budaya, sains dan pendidikan, serta mata pencarian rakyat. Seramai 20 tetamu akan berkongsi pandangan mereka mengenai pekerjaan dan kehidupan, sambil mengetengahkan kisah tentang Guangdong, Rantau Besar Teluk dan China daripada perspektif peribadi masing-masing.

SOURCE South