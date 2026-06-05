PAPmusic vừa công bố ca khúc mới "BREAKING PAPnews", tiếp tục mở rộng vũ trụ của thương hiệu thông qua sự kết hợp giữa thời trang, âm nhạc và văn hóa đại chúng siêu thực

Được sáng lập bởi nghệ sĩ kiêm đạo diễn LeiKiè, PAPmusic đang trên đà phát triển mạnh mẽ ra toàn cầu thông qua hoạt hình, văn hóa đại chúng và nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh

MILAN, ngày 5 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Vào ngày 5 tháng 6 tới, nghệ sĩ kiêm đạo diễn LeiKiè sẽ chính thức cho ra mắt đĩa đơn nhạc dance-pop mới mang tên "BREAKING PAPnews", tiếp tục mở rộng vũ trụ truyền thông đa phương tiện PAPmusic – Animation for Fashion.

Thưởng thức MV chính thức "BREAKING PAPnews" và bước vào thế giới "PAPworld" đang ngày càng mở rộng

LeiKiè, người sáng lập PAPmusic, công bố ca khúc Breaking PAPnews.

Khởi nguồn là một bộ phim hoạt hình độc đáo kết hợp thời trang, âm nhạc, thiết kế, văn hóa đại chúng và di sản nghệ thuật Ý, PAPmusic – Animation for Fashion đã từng bước phát triển thành một dự án giải trí độc lập của Ý sở hữu bản sắc hình ảnh và phong cách kể chuyện khác biệt.

Lấy bối cảnh các thành phố Milan, Rome, Venice và Pompeii, tác phẩm đã xây dựng một vũ trụ hình ảnh siêu thực đầy màu sắc, kết hợp hài hòa giữa hài kịch lãng mạn, âm nhạc, văn hóa thời trang và khiếu hài hước đại chúng, tạo nên một một công thức đặc trưng dễ nhận diện.

Với hơn 50 danh hiệu quốc tế, bao gồm các giải thưởng và đề cử chính thức, cùng chuỗi các buổi trình chiếu phim trong khuôn khổ PAPtour dài kỳ tại các rạp chiếu phim trên khắp nước Ý, và sự phát triển của một cộng đồng ngày càng sôi nổi, PAPmusic hiện đang tiếp tục hành trình phát triển của mình khi chính thức mở cánh cửa bước vào "PAPworld", một hệ sinh thái sáng tạo nơi điện ảnh, âm nhạc, hoạt hình, phong cách sống, thời trang và văn hóa đại chúng hòa làm một.

Và đây chính là thời điểm thích hợp để "BREAKING PAPnews" xuất hiện và tỏa sáng. "BREAKING PAPnews" không đơn thuần chỉ là một bài hát. Sản phẩm là tín hiệu đầu tiên mở màn cho một vũ trụ rộng lớn hơn nhiều, vẫn đang chờ chúng ta khám phá."

– LeiKiè

Ca khúc mới của LeiKiè không chỉ là một bài hát, mà còn là tín hiệu đầu tiên báo hiệu một vũ trụ truyền thông đa phương tiện rộng lớn hơn.

Mang phong cách nhạc dance-pop điện tử tràn đầy năng lượng, đĩa đơn này kết hợp ngôn ngữ truyền hình, văn hóa mạng xã hội và hình ảnh lấy cảm hứng từ phim hoạt hình, mang đến một trải nghiệm nghe nhìn đầy châm biếm, có sức thôi miên và tạo ấn tượng tức thì.

Xuyên suốt video, LeiKiè liên tục biến hóa qua nhiều hình tượng mang phong cách đại chúng đa dạng với những tạo hình lặp đi lặp lại, vốn đã dần trở thành một phần của thế giới hình ảnh PAPworld.

Quan trọng nhất, "BREAKING PAPnews" cuối cùng đã hé lộ bí ẩn thu hút sự tò mò của công chúng nước Ý trong nhiều tháng qua.

Cụm từ bí ẩn "PAPnews" từng xuất hiện trên mạng xã hội thực ra không ám chỉ việc phát hành PAPmusic 2, như đồn đoán của nhiều người hâm mộ, mà hướng tới một dự án mang tên PAPgame.

Chính dự án mới đầy bí ẩn mang tên PAPgame này tiếp tục khơi gợi sự tò mò của công chúng xung quanh trải nghiệm PAPworld đang ngày càng mở rộng. Mặc dù một số hình ảnh có nét tương đồng với một trò chơi xã hội hoặc trò chơi thẻ bài, nhưng bản chất chính xác của dự án hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Giới thiệu về LeiKiè

Người sáng lập LeiKiè – một nữ nghệ sĩ, đạo diễn kiêm ca sĩ-nhạc sĩ với phong cách biến hóa đa dạng. Cô đã biến khả năng sáng tạo nội dung đa phương tiện và bản sắc văn hóa đại chúng thành dấu ấn đặc trưng của mình. LeiKiè hiện vẫn đang tiếp tục kiến tạo một vũ trụ kể chuyện độc lập và có tính nhận diện cao, nơi âm nhạc, hoạt hình, thời trang cùng phong cách thẩm mỹ đại chúng siêu thực không ngừng tương tác với nhau.

Giới thiệu về PAPmusic

PAPmusic – Animation for Fashion là một dự án giải trí đa phương tiện độc lập của Ý, do nghệ sĩ kiêm đạo diễn LeiKiè sáng tạo và được sản xuất bởi công ty Not Just Music S.r.l. Dự án kết hợp hoạt hình, âm nhạc, thời trang, văn hóa đại chúng và nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh, tạo nên một vũ trụ siêu thực đầy màu sắc mang tên PAPworld.

Một chương mới của PAPworld đã chính thức mở ra.

Thông tin khác về PAPnews sẽ sớm được cập nhật.

Theo dõi hành trình phát triển của PAPworld:

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Thông tin liên hệ: [email protected]

Ảnh - https://mma.prnewswire.com/media/2989840/LeiKie.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2989839/PAPmusic_logo.jpg

SOURCE Not Just Music S.r.l.