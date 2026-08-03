Hisense ra mắt PX4 Pro, mang trải nghiệm điện ảnh chuyên nghiệp đến không gian gia đình

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 3 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, hôm nay đã công bố PX4 Pro, một máy chiếu TriChroma Laser Cinema mới được thiết kế để đưa màn hình lớn trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Hỗ trợ kích thước trình chiếu từ 80 đến 200 inch, PX4 Pro mang đến trải nghiệm giải trí đắm chìm cho phim ảnh, thể thao và chơi game — từ xem vào ban ngày đến chơi game vào đêm khuya.

Trọng tâm của trải nghiệm mà PX4 Pro mang lại là khả năng tái hiện quy mô và hiệu ứng ấn tượng của rạp chiếu phim ngay trong không gian gia đình. Với độ sáng 3.500 ANSI lumen, PX4 Pro mang đến hình ảnh tươi sáng, sống động cùng độ sắc nét và hiệu ứng thị giác cần thiết cho trải nghiệm màn hình lớn thực sự đắm chìm.

Được trang bị LPUTM Digital Laser Engine 3.0, PX4 Pro đạt độ bao phủ dải màu BT.2020 lên tới 118%, tái tạo dải màu phong phú và chân thực hơn, giúp người dùng nhìn thấy nhiều cấp độ và sắc thái màu hơn theo ý đồ của các nhà sáng tạo nội dung. Công nghệ Dynamic Grayscale độc quyền cùng ống kính Iris cải tiến giúp hiển thị rõ các chi tiết trong những cảnh tối và nội dung HDR, mang lại chiều sâu và độ chân thực cao hơn cho từng khung hình.

Không chỉ thay thế TV khi xem phim, PX4 Pro còn định nghĩa lại những gì một máy chiếu có thể mang lại, từ xem vào ban ngày đến chơi game cạnh tranh. Đây là máy chiếu TriChroma Laser Cinema đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận FreeSyncTM Premium, mang đến hiệu năng mượt mà và phản hồi nhanh mà các game thủ mong đợi trên màn hình lớn với độ trễ cực thấp chỉ 1 ms, tần số quét 2K 240 Hz, công nghệ VRR và Dolby Vision Gaming. Tính năng Xbox Cloud Gaming sắp xuất hiện trong bản cập nhật VIDAA tới đây, người dùng cũng sẽ có thể thưởng thức các tựa game bom tấn mà không cần đến máy chơi game chuyên dụng.

Một đêm xem phim tuyệt vời không chỉ nằm ở kích thước hình ảnh lớn hơn. Đó là cảm giác đắm chìm vào câu chuyện, nhìn thấy được màu sắc đúng như ý đồ của nhà sáng tạo và nhận ra những chi tiết giúp mỗi cảnh quay cảm thấy sống động như thật. Với PX4 Pro, cảm giác đó vượt ra ngoài những buổi xem phim — từ thưởng thức thể thao vào ban ngày và giải trí cùng gia đình đến chơi game đắm chìm, mang lại nhiều cách hơn để khiến màn hình lớn trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày.

Giới thiệu về Hisense

Hisense, được thành lập vào năm 1969, là thương hiệu hàng đầu được công nhận trên toàn cầu về thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng, hoạt động tại hơn 180 quốc gia, chuyên cung cấp các sản phẩm đa phương tiện chất lượng cao, thiết bị gia dụng và giải pháp CNTT thông minh. Theo Omdia, Hisense đứng số 1 toàn cầu trong phân khúc TV 100 inch trở lên (2023 - quý 1 năm 2026). Là thương hiệu khai sinh công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục dẫn đầu về đổi mới RGB MiniLED thế hệ tiếp theo. Là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026TM, Hisense cam kết xây dựng quan hệ hợp tác thể thao toàn cầu như một cách để kết nối với khán giả trên toàn thế giới.

SOURCE Hisense