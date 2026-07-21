Hisense công bố chiến lược tăng trưởng dựa trên AI nhằm định hình kỷ nguyên tiếp theo của cuộc sống thông minh

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 21 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, đã công bố chiến lược tăng trưởng toàn diện dựa trên AI sẽ định hướng giai đoạn phát triển tiếp theo của công ty trên phạm vi toàn cầu, qua đó củng cố cam kết đối với đổi mới sáng tạo, cuộc sống thông minh và mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng.

Chiến lược này được giới thiệu tại Hội nghị Đối tác Toàn cầu Hisense 2026, tổ chức ở New York trước thềm trận chung kết FIFA World Cup 2026TM, nơi Hisense quy tụ các khách hàng và đối tác trên toàn thế giới để chia sẻ tầm nhìn trong kỷ nguyên AI.

"AI đang tái định hình mọi lĩnh vực. Và tất cả chúng ta đều là một phần của điều đó", Ông Fisher Yu, Giám đốc điều hành của Hisense Group cho biết. "Trong kỷ nguyên AI, chúng ta phải đón nhận làn sóng không thể ngăn cản này. Chúng tôi đang nâng cấp chiến lược của mình với năm trụ cột: mở rộng hiện diện AI trên toàn bộ chuỗi giá trị AI cốt lõi; chuyển đổi các thiết bị thông minh thành những thiết bị đồng hành trong ngôi nhà thông minh thông qua đổi mới các kịch bản ứng dụng dựa trên AI; duy trì chiến lược tiếp thị thể thao dài hạn nhằm củng cố thương hiệu toàn cầu; kiên định với phương pháp tiếp cận ưu tiên dịch vụ để nâng cao trải nghiệm người dùng; và tăng cường chiến lược địa phương hóa trên nền tảng toàn cầu nhằm tạo ra giá trị dài hạn cho khách hàng và đối tác".

Trọng tâm trong chiến lược của Hisense là cam kết dài hạn với AI. Công ty đang xây dựng một hệ sinh thái AI tích hợp bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị. "Khi chúng tôi đặt Hisense vào trong kiến trúc này, tầm nhìn của chúng tôi rất rõ ràng: chúng tôi đang tái cấu trúc toàn bộ hoạt động kinh doanh xoay quanh AI", Ông Yu cho biết. Hisense đang thúc đẩy tăng trưởng trong các lĩnh vực AI Hub, chất bán dẫn, năng lượng thông minh, công nghệ laser và điện tử ô tô, đồng thời tiếp tục củng cố hoạt động kinh doanh thiết bị thông minh cốt lõi của mình.

Đối với người tiêu dùng, điều này đồng nghĩa với một thế hệ sản phẩm mới phát triển từ những thiết bị thông minh thành những thiết bị đồng hành trong ngôi nhà thông minh – các thiết bị có thể chủ động nhận biết môi trường xung quanh, hiểu sở thích của người dùng, giao tiếp một cách tự nhiên và hành động thay họ. "Một thiết bị chỉ thực hiện mệnh lệnh. Nhưng một thiết bị đồng hành làm được nhiều hơn thế. Thiết bị đó hiểu bạn, dự đoán nhu cầu của bạn và mang đến sự ấm áp thực sự cho ngôi nhà của bạn. Và đó chính là tương lai của ngành này," Ông Yu cho biết.

Tầm nhìn này đã trở thành hiện thực trong toàn bộ hệ sinh thái của Hisense. Được vận hành trên nền tảng V AI OS, các mẫu TV của Hisense có thể suy luận thông qua sở thích và ý định của người dùng để đưa ra các đề xuất nội dung mang tính cá nhân hóa cao vào đúng thời điểm. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giải trí, ConnectLife còn cho phép các thiết bị gia dụng kết nối với hoạt động thông minh trong nấu ăn, giặt giũ, quản lý chất lượng không khí và tối ưu hóa năng lượng — kết hợp bốn khả năng của thiết bị đồng hành AI này thành một ngôi nhà thông minh hơn, trực quan hơn.

Hisense cũng sẽ tiếp tục củng cố thương hiệu toàn cầu thông qua các quan hệ hợp tác thể thao dài hạn, sử dụng ngôn ngữ chung của thể thao để kết nối với người tiêu dùng trên toàn thế giới. "Điều tuyệt vời là được chứng kiến các đối tác luôn đồng hành cùng chúng tôi và đề xuất công nghệ mới như LED tiên tiến và hỗ trợ chúng tôi trong hoạt động vận hành VAR ở mọi cấp độ", Ông Romy Gai, Giám đốc Kinh doanh của FIFA cho biết.

"Harvey Norman đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với Hisense nhờ những khoản đầu tư liên tục của công ty vào công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu trên phạm vi toàn cầu", Ông Haydon Myers, Tổng Giám đốc điều hành ngành hàng Điện máy của Harvey Norman Australia cho biết. "Cam kết theo đuổi chiến lược cao cấp hóa trên toàn cầu của Hisense được thể hiện rõ thông qua quan hệ đối tác của công ty trong ba kỳ FIFA World Cup liên tiếp. Cam kết dài hạn đó tiếp tục củng cố thương hiệu và tạo ra giá trị lâu dài cho người tiêu dùng, các đối tác bán lẻ cũng như toàn ngành".

Khoản đầu tư dài hạn của Hisense vào các quan hệ đối tác thể thao trên toàn cầu luôn song hành với sự phát triển quốc tế của hãng. Trong bối cảnh AI đang tái định hình các ngành công nghiệp trên toàn thế giới, Hisense sẽ tiếp tục kết hợp đổi mới công nghệ, các quan hệ đối tác toàn cầu và đổi mới lấy khách hàng làm trung tâm để định hình kỷ nguyên tiếp theo của cuộc sống thông minh.

Giới thiệu về Hisense

Hisense, được thành lập vào năm 1969, là thương hiệu hàng đầu được công nhận trên toàn cầu về thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng, hoạt động tại hơn 180 quốc gia, chuyên cung cấp các sản phẩm đa phương tiện chất lượng cao, thiết bị gia dụng và giải pháp CNTT thông minh. Theo Omdia, Hisense đứng số 1 toàn cầu trong phân khúc TV 100 inch trở lên (2023 - quý 1 năm 2026). Là thương hiệu khai sinh công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục dẫn đầu về đổi mới RGB MiniLED thế hệ tiếp theo. Là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026TM, Hisense cam kết xây dựng quan hệ hợp tác thể thao toàn cầu như một cách để kết nối với khán giả trên toàn thế giới.

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