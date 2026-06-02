Ricoh Châu Á Thái Bình Dương mua lại Global Vision Multimedia, thúc đẩy chiến lược cung cấp dịch vụ nơi làm việc trên toàn cầu của Ricoh.

Việc mua lại này củng cố vị thế của Ricoh với tư cách là nhà tích hợp

dịch vụ nơi làm việc trọn gói trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

TOKYO, ngày 2 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hôm nay, Ricoh Company Ltd. và Ricoh Asia Pacific Pte. Ltd. công bố hoàn tất việc mua lại Global Vision Multimedia Group, một nhà cung cấp các dịch vụ tích hợp thiết bị nghe nhìn và đa phương tiện với chuyên môn sâu rộng trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; đây là giai đoạn cuối cùng trong cuộc thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược bắt đầu từ tháng 1 năm 2026.

Kenny Liow, Giám đốc Global Vision Multimedia; Hooi Ping Lee, Nhà đồng sáng lập & Giám đốc Global Vision Multimedia; và Kei Uesugi, Giám đốc Điều hành Ricoh Châu Á Thái Bình Dương, tại buổi lễ ký kết thỏa thuận.

Thông qua thương vụ này, Ricoh Asia Pacific Pte. Ltd. sẽ đẩy nhanh việc mở rộng danh mục giải pháp nơi làm việc và năng lực cung cấp dịch vụ trong khu vực. Đồng thời, việc mua lại này cũng góp phần củng cố chiến lược toàn cầu của Ricoh trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, thông qua việc nâng cao trải nghiệm nơi làm việc bằng các giải pháp liền mạch và linh hoạt hơn.

Được thành lập vào năm 2016, Global Vision Multimedia cung cấp dịch vụ trọn gói trong lĩnh vực thiết bị nghe nhìn và đa phương tiện, từ thiết kế, tích hợp đến hỗ trợ vận hành liên tục, với đội ngũ hơn 140 chuyên gia trên toàn khu vực. Công ty hiện đang đồng hành cùng nhiều tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu ở đa dạng lĩnh vực, nhờ vào chuyên môn sâu, sự am hiểu thị trường địa phương và năng lực quản lý tập trung các dự án đa quốc gia quy mô lớn. Điều này giúp Global Vision Multimedia đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất và hiệu quả trên toàn khu vực.

Thông qua việc kết hợp năng lực vận hành vững mạnh tại khu vực cùng các thế mạnh bổ trợ từ Global Vision Multimedia với danh mục giải pháp nơi làm việc toàn cầu của Ricoh, Ricoh tiếp tục củng cố vị thế là một nhà tích hợp giải pháp toàn cầu, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu, thách thức và mục tiêu phát triển của khách hàng trên khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

"Khách hàng tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương ngày càng tìm kiếm những dịch vụ nơi làm việc có tính đồng nhất giữa các thị trường, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng hỗ trợ trực tiếp tại địa phương," ông Kei Uesugi, Giám đốc Điều hành Ricoh Châu Á Thái Bình Dương chia sẻ. "Việc đưa Global Vision Multimedia vào Ricoh giúp củng cố năng lực của chúng tôi trong việc cung cấp đúng dịch vụ này - thông qua việc kết hợp kinh nghiệm triển khai trong khu vực và chuyên môn của Global Vision Multimedia với quy mô cùng hệ sinh thái giải pháp nơi làm việc toàn cầu của Ricoh. Qua đó, khách hàng sẽ có một đối tác đáng tin cậy, có khả năng đồng hành và đáp ứng nhu cầu của họ ở bất kỳ thị trường nào."

Kenny Liow, Giám đốc Global Vision Multimedia, cho biết thêm: "Việc gia nhập Ricoh là chương hoạt động tiếp theo của Global Vision Multimedia. Đội ngũ của chúng tôi đã xây dựng được danh tiếng vững chắc trong khu vực về việc thực hiện các dự án về thiết bị nghe nhìn và đa phương tiện đa quốc gia, phức tạp và giờ đây, nền tảng toàn cầu của Ricoh lại giúp chúng tôi mở rộng quy mô để làm được nhiều hơn, phục vụ được nhiều khách hàng hơn, tại nhiều thị trường hơn. Điều không thay đổi là cam kết của chúng tôi về chất lượng, sự chú trọng đến từng chi tiết và mối quan hệ đối tác mà khách hàng mong đợi từ chúng tôi."

Ricoh tiếp tục mở rộng đầu tư trên toàn cầu nhằm mang đến cho các tổ chức những giải pháp tiên tiến về trải nghiệm hội họp và trải nghiệm nơi làm việc hiện đại; trong đó, bao gồm việc mua lại Cenero (Mỹ), DataVision, Pure AV, AVC (EMEA), Videocorp và Go2neXt (Mỹ Latinh), ET Group (Canada).

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Về Ricoh

Ricoh là một nhà tích hợp toàn cầu trong lĩnh vực chuyển đổi môi trường làm việc, hoạt động tại khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, có trụ sở chính tại Tokyo. Để hỗ trợ việc tạo ra giá trị cho khách hàng, Ricoh cung cấp các dịch vụ và giải pháp về môi trường làm việc, giúp các tổ chức hoạt động hiệu quả hơn thông qua các công nghệ tiên tiến – bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI) – cùng với kinh nghiệm lâu năm trong ngành in ấn. Ricoh cũng điều hành các mảng kinh doanh in ấn thương mại và công nghiệp, đồng thời cung cấp các giải pháp mới dựa trên công nghệ in phun. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026, Tập đoàn Ricoh đạt doanh thu toàn cầu 2.608 tỷ Yên (khoảng 16,4 tỷ USD).

Trong 90 năm kể từ khi thành lập, Ricoh luôn giữ vững sứ mệnh và tầm nhìn của mình là trao quyền cho cá nhân để tìm thấy sự tròn đầy và vẹn toàn qua công việc – và cam kết đó vẫn tiếp tục được thực hiện đến nay. Bằng cách thấu hiểu và chuyển đổi cách thức làm việc, chúng tôi khai phóng tiềm năng, thúc đẩy sự sáng tạo và hiện thực hóa một tương lai bền vững.

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