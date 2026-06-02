理光亞太地區收購 Global Vision Multimedia，推進理光全球工作間服務策略

Global Vision Multimedia 創立於 2016 年，提供涵蓋影音（AV）與多媒體解決方案的設計、整合以及持續支援等端到端服務，並在該地區擁有超過 140 名專家。Global Vision Multimedia 在深厚的在地專業知識支援下，為多個產業領域的跨國公司及區域領先企業提供服務，並具備集中管理複雜跨國專案的能力，確保在整個地區內交付一致且高品質的服務。

透過將 Global Vision Multimedia 強大的區域實績與互補能力，與理光的全球工作間服務組合相結合，理光進一步強化了其作為全球系統整合商的地位，以滿足亞太地區客戶的需求、挑戰與抱負。

「亞太地區的客戶正在尋找在各個市場皆能保持一致，且立足於在地執行的工作間管理服務，」理光亞太地區董事總經理 Kei Uesugi 表示。「將 Global Vision Multimedia 納入理光，強化了我們交付該項服務的能力——這將他們的區域實績與專業能力，與理光全球工作間服務組合的規模和覆蓋範圍相結合。這旨在為我們的客戶提供一個無論他們在何處營運，都能滿足其需求的合作夥伴。」

Global Vision Multimedia 董事 Kenny Liow 補充道：「加入理光是 Global Vision Multimedia 的全新篇章。我們的團隊在交付複雜、跨國的影音與多媒體專案上，已在整個地區建立了良好的聲譽，而理光的全球平台現在為我們提供了更大的規模，讓我們能在更多市場為更多客戶提供服務。不變的是我們對品質、注重細節以及客戶所期盼的夥伴關係的承諾。」

理光持續在全球進行投資，旨在為世界各地的企業與組織提供更出色的會議體驗與工作間體驗解決方案，其中包括收購 Cenero（美國）、DataVision、Pure AV、AVC（歐洲、中東及非洲地區）、Videocorp、Go2neXt（拉丁美洲地區）以及 ET Group（加拿大）。

-本文結束-

相關資訊

理光收購加拿大領先的職場技術與協作整合商 ET Group

https://www.ricoh.com/release/2026/0203_1

理光收購 Presentation Products, Inc.，強化其全球工作間服務能力…

https://www.ricoh.com/release/2026/0108_1

理光在 2025 年 SCN 五十強系統整合商中被評為全球前五大影音整合商

https://www.ricoh-ap.com/news/2025/12/16/ricoh-recognised-as-a-top-5-global-av-integrator-in--scn-top-50-systems-integrators-2025

相關連結

關於理光

理光是數碼轉型的全球系統整合者，業務遍及約 200 個國家與地區，總部位於東京。為了支援客戶的價值創造，理光提供工作間服務與解決方案，透過包括人工智能在內的先進技術，結合在列印領域深耕多年的專業知識，賦能企業更智慧地運作。理光亦經營商業與工業印刷業務，並利用噴墨技術提供全新的解決方案。在截至 2026 年 3 月的財政年度中，理光集團的全球銷售額為 26,080 億日圓（約合 164 億美元）。

自創立以來的 90 年間，理光始終秉持其使命與願景，賦能個人在工作中獲得成就感——這項承諾至今未曾改變。透過理解並變革人們的工作方式，我們釋放其潛能與創造力，以實現永續發展的未來。

欲了解更多資訊，歡迎瀏覽 Ricoh 官方網站www.ricoh.com

© 2026 理光亞太地區版權所有。所有引用的產品名稱均為其各自公司的商標。

SOURCE Ricoh Asia Pacific Pte Ltd