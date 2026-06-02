ริโก้ เอเชียแปซิฟิกเข้าซื้อกิจการ Global Vision Multimedia เดินหน้ากลยุทธ์บริการด้านสถานที่ทำงานระดับโลกของริโก้
News provided byRicoh Asia Pacific Pte Ltd
02 Jun, 2026, 08:02 CST
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เสริมความแข็งแกร่งให้ริโก้ในฐานะผู้ให้บริการ
ด้านสถานที่ทำงานแบบบูรณาการครบวงจรทั่วเอเชียแปซิฟิก
โตเกียว, 2 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- บริษัท ริโก้ จำกัด (Ricoh Company, Ltd.) และบริษัท ริโก้ เอเชียแปซิฟิก จำกัด (Ricoh Asia Pacific Pte. Ltd.) ประกาศว่า ได้เข้าซื้อกิจการ Global Vision Multimedia Group ผู้ให้บริการเฉพาะทางด้านการบูรณาการระบบภาพ เสียง และมัลติมีเดีย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางครอบคลุมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการหารือเชิงกลยุทธ์ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2569
การเข้าซื้อกิจการโดยบริษัท ริโก้ เอเชียแปซิฟิก จำกัด ช่วยเร่งการขยายพอร์ตบริการด้านสถานที่ทำงานและเครือข่ายการส่งมอบบริการของริโก้ในเอเชียแปซิฟิก พร้อมสอดรับกับกลยุทธ์ระดับโลกของริโก้ในการรองรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ด้วยการยกระดับประสบการณ์ด้านสถานที่ทำงานผ่านบริการที่ราบรื่น ไร้รอยต่อ และรองรับการขยายตัวได้มากขึ้น
คุณเคนนี เหลียว กรรมการบริษัท Global Vision Multimedia คุณฮุยปิง ลี ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริษัท Global Vision Multimedia
และคุณเคอิ อุเอซูกิ กรรมการผู้จัดการ ริโก้ เอเชียแปซิฟิก ในพิธีลงนาม
Global Vision Multimedia ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 ให้บริการด้านระบบภาพและเสียง รวมถึงมัลติมีเดียแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การบูรณาการระบบ ไปจนถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมผู้เชี่ยวชาญกว่า 140 คนทั่วเอเชียแปซิฟิก บริษัทให้บริการแก่บริษัทข้ามชาติและองค์กรชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม ด้วยความเข้าใจบริบทของแต่ละตลาดเป็นอย่างดี และความสามารถในการบริหารโครงการซับซ้อนในหลายประเทศแบบรวมศูนย์ จึงสามารถส่งมอบบริการคุณภาพสูงในมาตรฐานเดียวกันได้ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก
ด้วยประสบการณ์และผลงานที่โดดเด่นของ Global Vision Multimedia ในเอเชียแปซิฟิก ประกอบกับขีดความสามารถที่เสริมกันกับพอร์ตบริการด้านสถานที่ทำงานระดับโลกของริโก้ สถานะของริโก้ในฐานะผู้ให้บริการแบบบูรณาการระดับโลกจึงแข็งแกร่งขึ้น และสามารถตอบโจทย์ความต้องการ ความท้าทาย และเป้าหมายของลูกค้าในเอเชียแปซิฟิกได้ครอบคลุมกว่าเดิม
คุณเคอิ อุเอซูกิ กรรมการผู้จัดการ ริโก้ เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า "การนำ Global Vision Multimedia เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของริโก้ช่วยเสริมขีดความสามารถของเราในการส่งมอบบริการให้ตรงตามโจทย์ดังกล่าวได้มากขึ้น โดยต่อยอดจากผลงานในเอเชียแปซิฟิกและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ Global Vision Multimedia ร่วมกับขีดความสามารถและพอร์ตบริการด้านสถานที่ทำงานระดับโลกของริโก้ ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้ามีพันธมิตรที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ในทุกพื้นที่ที่ดำเนินงาน"
คุณเคนนี เหลียว กรรมการบริษัท Global Vision Multimedia กล่าวเสริมว่า "การเข้าร่วมกับริโก้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเติบโตของ Global Vision Multimedia ทีมของเราได้รับความไว้วางใจทั่วเอเชียแปซิฟิกจากการส่งมอบโครงการระบบภาพและเสียง รวมถึงมัลติมีเดียที่ซับซ้อนและครอบคลุมหลายประเทศ และแพลตฟอร์มระดับโลกของริโก้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้เราสามารถส่งมอบงานลักษณะนี้ได้มากขึ้น ให้แก่ลูกค้าจำนวนมากขึ้น และในตลาดที่หลากหลายขึ้น เราจะยังคงยึดมั่นในคุณภาพ ความใส่ใจในรายละเอียด และความเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าคาดหวังจากเรา"
ริโก้ยังคงเดินหน้าลงทุนทั่วโลก เพื่อส่งมอบประสบการณ์การประชุมที่ดียิ่งขึ้น ควบคู่กับโซลูชันด้านประสบการณ์สถานที่ทำงานให้แก่องค์กรทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิจการ Cenero ในสหรัฐอเมริกา, DataVision, Pure AV, AVC ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA), Videocorp และ Go2neXt ในลาตินอเมริกา รวมถึง ET Group ในแคนาดา
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เกี่ยวกับริโก้
ริโก้เป็นองค์กรระดับโลกที่ให้บริการแบบบูรณาการด้านการปรับโฉมสถานที่ทำงาน (workplace transformation) โดยดำเนินงานครอบคลุมประมาณ 200 ประเทศและภูมิภาค และมีสำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว ริโก้ช่วยให้ลูกค้าสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจผ่านบริการและโซลูชันด้านสถานที่ทำงาน ซึ่งผสานเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงเอไอ เข้ากับความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมายาวนานจากธุรกิจการพิมพ์ เพื่อให้องค์กรทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น นอกจากนี้ ริโก้ยังดำเนินธุรกิจงานพิมพ์เชิงพาณิชย์และงานพิมพ์ระดับอุตสาหกรรม พร้อมนำเสนอโซลูชันใหม่จากการใช้เทคโนโลยีอิงค์เจ็ท ในปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทริโก้ (Ricoh Group) มียอดขายทั่วโลก 2,608 พันล้านเยน หรือประมาณ 16.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตลอด 90 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ริโก้ยึดมั่นในพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่มุ่งหมายให้ทุกคนค้นพบคุณค่าผ่านการทำงาน (Fulfillment through Work) เสมอมา และยังคงสานต่อปณิธานนี้มาจนถึงปัจจุบัน ริโก้ศึกษาและพัฒนาวิธีการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยปลดล็อกศักยภาพ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
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SOURCE Ricoh Asia Pacific Pte Ltd
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