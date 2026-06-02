리코 아시아 태평양 (Ricoh Asia Pacific Pte. Ltd.), 글로벌 비전 멀티미디어 (Global Vision Multimedia) 인수로 아시아 태평양 워크플레이스 서비스 사업 강화

이번 인수를 통해 리코는 아시아 태평양 지역 전반에서 엔드투엔드 워크플레이스 서비스 통합 사업자로서의 입지를 한층 강화

도쿄, 2026년 6월 2일 /PRNewswire/ -- 주식회사 리코(Ricoh Company, Ltd.)와 리코 아시아 태평양(Ricoh Asia Pacific Pte. Ltd.)은 오늘, 아시아 태평양 지역 전반에서 높은 전문성을 보유한 오디오•비주얼(Audio-Visual) 및 멀티미디어 통합 서비스 전문 기업 Global Vision Multimedia Group를 인수했다고 발표했다. 이번 인수는 2026년 1월부터 이어져 온 전략적 파트너십 논의의 결과다.

리코 아시아 태평양에 의한 이번 인수는 리코의 워크플레이스 서비스 포트폴리오 확대와 아시아 태평양 지역 내 서비스 제공 역량 강화를 더욱 가속화할 것으로 기대된다. 또한 리코는 보다 원활하고 확장 가능한 서비스를 기반으로 고객의 변화하는 니즈에 대응하고, 업무 환경 경험을 향상시키겠다는 글로벌 전략을 한층 강화하게 됐다.

Global Vision Multimedia의 디렉터 Kenny Liow, Global Vision Multimedia의 공동 창립자 겸 디렉터 Hooi Ping Lee, 그리고 리코 아시아 태평양의 대표 이사 Kei Uesugi가 이번 서명식에 참석했다.

Global Vision Multimedia의 디렉터 Kenny Liow, Global Vision Multimedia의 공동 창립자 겸 디렉터 Hooi Ping Lee, 그리고 리코 아시아 태평양의 대표 이사 Kei Uesugi가 이번 서명식에 참석했다.

2016년에 설립된 Global Vision Multimedia는 AV(Audio-Visual) 및 멀티미디어 솔루션 분야에서 설계, 통합, 유지보수 및 운영 지원에 이르는 엔드투엔드(End-to-End) 서비스를 제공하고 있으며, 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 140명 이상의 전문 인력을 보유하고 있다. 또한 Global Vision Multimedia는 다국적 기업과 아시아 태평양 지역 주요 기업들을 대상으로 다양한 산업 분야에 서비스를 제공하고 있다. 각 지역에 대한 깊은 이해와 복잡한 다국가 프로젝트를 중앙에서 통합 관리할 수 있는 역량을 바탕으로, 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 일관되고 높은 품질의 서비스를 제공하고 있다.

Global Vision Multimedia의 검증된 지역 내 수행 경험과 상호 보완적인 역량이 리코의 글로벌 워크플레이스 서비스 포트폴리오와 결합됨에 따라, 리코는 아시아 태평양 지역 고객들의 다양한 니즈와 과제, 비즈니스 목표에 대응할 수 있는 글로벌 통합 서비스 기업으로서의 입지를 더욱 강화하게 됐다.

리코 아시아 태평양의 대표 이사인 Kei Uesugi는 "아시아 태평양 지역 고객들은 지역별 특성을 반영하면서도 국가 간 일관된 수준의 워크플레이스 서비스를 기대하고 있다"고 말했다. 이어 "Global Vision Multimedia가 리코 그룹에 합류함으로써 고객이 기대하는 이러한 서비스를 더욱 효과적으로 제공할 수 있게 됐다. Global Vision Multimedia의 아시아 태평양 지역 수행 경험과 전문 역량에 리코의 글로벌 워크플레이스 서비스 포트폴리오의 규모와 네트워크를 결합하게 된 것"이라고 설명했다. 또한 "이번 인수는 고객이 어느 지역에서 사업을 운영하든 필요한 지원을 제공할 수 있는 파트너로서의 역량을 강화한다는 점에서 의미가 있다"고 덧붙였다.

Global Vision Multimedia의 디렉터 Kenny Liow는 "리코와 함께하게 된 것은 Global Vision Multimedia에 있어 새로운 도약의 시작이다. 당사는 아시아 태평양 지역 전반에서 복잡한 다국가 AV 및 멀티미디어 프로젝트를 성공적으로 수행하며 탄탄한 신뢰를 구축해 왔다." 이어 "이제 리코의 글로벌 플랫폼을 기반으로 더 많은 시장과 고객을 대상으로 이러한 역량을 더욱 확대해 나갈 수 있게 됐다. 고객이 기대하는 품질과 세심한 서비스, 그리고 파트너십에 대한 약속은 앞으로도 변함없이 유지될 것이다."라고 밝혔다.

리코는 전 세계 기업 및 조직을 대상으로 향상된 회의 경험(Meeting Experience)과 워크플레이스 경험(Workplace Experience) 솔루션을 제공하기 위해 지속적으로 글로벌 투자를 확대하고 있다. 이러한 투자에는 Cenero(미국), DataVision, Pure AV, AVC(EMEA), Videocorp 및 Go2neXt(중남미), ET Group(캐나다) 등의 기업 인수가 포함된다.

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https://www.ricoh.com/release/2026/0325_1

리코에 관하여

리코는 전 세계 약 200개 국가 및 지역에서 사업을 운영하고 있는 글로벌 워크플레이스 혁신 기업으로, 일본 도쿄에 본사를 두고 있다. 리코는 고객의 가치 창출을 지원하기 위해 워크플레이스 서비스 및 솔루션을 제공하고 있으며, AI를 비롯한 첨단 기술과 오랜 프린팅 전문성을 바탕으로 조직의 스마트한 업무 환경 구축을 지원하고 있다. 또한 상업용 및 산업용 프린팅 사업을 운영하고 있으며, 잉크젯 기술을 활용한 새로운 솔루션도 제공하고 있다. 2026년 3월 마감 회계연도 기준 리코 그룹의 전 세계 매출은 2조 6,080억 엔(약 164억 달러)을 기록했다.

리코는 창립 이후 지난 90년간 '사람들이 일을 통해 성취감을 찾을 수 있도록 지원한다'는 미션과 비전을 이어오고 있으며, 이러한 가치는 현재까지도 이어지고 있다. 사람들의 업무 방식을 이해하고 혁신함으로써 개인의 잠재력과 창의성을 끌어내고, 지속가능한 미래 실현에 기여하고자 한다.

자세한 내용은 리코 공식 홈페이지(www.ricoh.com)에서 확인할 수 있다.

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SOURCE Ricoh Asia Pacific Pte Ltd