Sungrow Master 2026 nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ lắp đặt, vì một ngành điện mặt trời vững mạnh hơn tại Philippines

MAKATI, Philippines, ngày 23 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, nhà cung cấp hàng đầu thế giới về biến tần quang điện (PV) và hệ thống lưu trữ năng lượng, đã tổ chức thành công Sungrow Master — Cuộc thi Kỹ năng Lắp đặt 2026 chặng Philippines, quy tụ hơn 2.000 kỹ thuật viên lắp đặt điện mặt trời và các đối tác trong ngành tại Đông Nam Á. Cuộc thi kỹ thuật quy mô toàn quốc này được thiết kế nhằm nâng cao chất lượng lắp đặt điện mặt trời, năng lực kỹ thuật và chứng nhận chuyên môn tại Philippines.

Sungrow Master — Installation Skill Competition 2026 Philippines Station (PRNewsfoto/Sungrow Power)

Là một trong những thị trường điện mặt trời tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, Philippines đang phải đối mặt với nhiều thách thức như điều kiện thời tiết khắc nghiệt, những hạn chế về độ ổn định của lưới điện và tình trạng thiếu hụt nhân lực lắp đặt có tay nghề. Sungrow Master được triển khai nhằm góp phần giải quyết những thách thức này thông qua các chương trình đào tạo kỹ thuật có hệ thống, hoạt động học tập thực hành và hướng dẫn lắp đặt được tiêu chuẩn hoá.

Trong nhiều tháng, các thí sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo bao gồm kiến thức sản phẩm, lắp đặt, chạy thử và đưa vào vận hành, bảo trì và khắc phục sự cố, được hỗ trợ bởi các khóa học trực tuyến, hoạt động cộng đồng và các chương trình roadshow trực tiếp. Chiến dịch cũng ghi nhận hơn 200 trường hợp thực tế do người dùng tạo ra một cách xác thực, giới thiệu các công trình lắp đặt Sungrow trong thực tế trên khắp khu vực.

Cuộc thi khép lại bằng Vòng Chung kết được tổ chức tại thành phố Makati, nơi 30 kỹ thuật viên lắp đặt xuất sắc nhất được đánh giá thông qua các bài thi viết và thử thách lắp đặt thực hành nhằm kiểm tra các tiêu chí về an toàn, tốc độ, độ chính xác và hiệu suất kỹ thuật tổng thể. Một số thí sinh cũng được trao danh hiệu "Master Installer" và nhận chứng nhận chính thức từ Sungrow nhằm ghi nhận năng lực kỹ thuật xuất sắc của họ.

"Các sản phẩm của Sungrow rất thân thiện với người dùng, trong khi đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ luôn phản hồi nhanh chóng và hỗ trợ hiệu quả. Có thể thấy rõ rằng tất cả những người tham gia đều hết sức tận tâm trong việc thúc đẩy công nghệ của Sungrow", Aijhalon Auxtero, Quán quân Cuộc thi Kỹ năng Lắp đặt Sungrow Master Philippines cho biết.

"Cuộc thi này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi với tư cách là những kỹ thuật viên lắp đặt. Nó cung cấp một nền tảng tuyệt vời để chúng tôi thể hiện kỹ năng lắp đặt trên các sản phẩm của Sungrow cũng như trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp khác trong ngành. Chúng tôi cũng tự hào được tham gia một chương trình do một thương hiệu hàng đầu thế giới như Sungrow hỗ trợ".

"Đằng sau mỗi hệ thống điện mặt trời hiệu suất cao là một kỹ thuật viên lắp đặt lành nghề, người đảm bảo chất lượng, an toàn và độ tin cậy lâu dài của hệ thống. Thông qua Sungrow Master, chúng tôi đang đầu tư vào những con người đang đưa các dự án năng lượng sạch vào cuộc sống hàng ngày", Ray Xu, Quản lý Kinh doanh Kênh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho biết.

"Chương trình này không chỉ dừng lại ở một cuộc thi. Chương trình còn trang bị cho các kỹ thuật viên lắp đặt những kỹ năng thực tiễn, kiến thức kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và các chứng nhận chuyên môn. Thông qua việc nâng cao năng lực lắp đặt trên khắp Philippines, Sungrow hướng tới mục tiêu hỗ trợ xây dựng các hệ thống an toàn hơn, hiệu quả cao hơn và giá trị dài hạn lớn hơn cho tất cả các bên trong hệ sinh thái điện mặt trời".

Sungrow sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo và chứng nhận dành cho đội ngũ lắp đặt trên phạm vi toàn cầu, hỗ trợ phát triển lực lượng lao động có tay nghề cao hơn và quá trình chuyển đổi hướng tới một tương lai năng lượng bền vững.

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SOURCE Sungrow Power