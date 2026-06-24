Sungrow Master 2026 Tingkatkan Kompetensi Instalatur guna Memperkuat Industri Energi Surya di Filipina

Sebagai salah satu pasar energi surya dengan pertumbuhan terpesat di Asia Tenggara, Filipina menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kondisi cuaca ekstrem, stabilitas jaringan listrik yang kurang memadai, hingga masih terbatasnya tenaga profesional yang menguasai keahlian instalasi. Melalui Sungrow Master, Sungrow menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan pelatihan teknis yang terstruktur, pembelajaran praktik langsung, serta panduan instalasi yang terstandardisasi.

Selama beberapa bulan, peserta mengikuti pelatihan yang mencakup pengetahuan produk, instalasi, komisioning, pemeliharaan perangkat, hingga penanganan gangguan. Program ini didukung sesi pembelajaran daring, kegiatan komunitas, serta roadshow di berbagai daerah. Inisiatif tersebut juga menghasilkan lebih dari 200 studi kasus berbasis pengalaman pengguna yang menampilkan berbagai proyek instalasi Sungrow di lapangan.

Kompetisi ditutup dengan Babak Final yang berlangsung di Makati City. Sebanyak 30 instalatur terbaik mengikuti ujian tertulis dan menyelesaikan tantangan instalasi secara langsung. Lewat proses ini, Sungrow mengukur aspek keselamatan kerja, kecepatan, akurasi, serta kemampuan teknis instalatur. Sejumlah peserta juga meraih gelar "Master Installer" dan memperoleh sertifikasi resmi Sungrow sebagai pengakuan atas keunggulan teknis mereka.

"Produk Sungrow sangat mudah digunakan, sementara tim dukungan teknis dan layanan Sungrow sangat responsif serta suportif. Seluruh tim yang terlibat juga memiliki tekad kuat untuk terus mengembangkan teknologi mereka," ujar Aijhalon Auxtero, juara Sungrow Master Installation Competition Philippines.

"Kompetisi tersebut sangat bermanfaat bagi para instalatur, karena menjadi wadah untuk menunjukkan kemampuan instalasi produk Sungrow sekaligus bertukar pengalaman dengan tenaga profesional lain di industri. Kami bangga menjadi bagian dari program yang didukung merek global terkemuka seperti Sungrow."

"Tenaga instalatur yang terampil menjadi unsur utama di balik setiap sistem energi surya yang berkinerja tinggi. Mereka ikut memastikan kualitas, keamanan produk, dan keandalan produk dalam jangka panjang. Melalui Sungrow Master, kami mengembangkan kompetensi instalatur yang bekerja setiap hari untuk mewujudkan proyek energi bersih," ujar Ray Xu, APAC Channel Business Manager, Sungrow.

"Program ini bukan sekadar kompetisi. Sungrow Master juga membekali peserta dengan keterampilan praktis, pengetahuan teknis yang terstandardisasi, serta sertifikasi profesional. Dengan meningkatkan keahlian instalasi di Filipina, Sungrow turut membangun sistem yang lebih aman, efisien, dan memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pelaku dalam ekosistem energi surya."

Sungrow akan terus memperluas program pelatihan dan sertifikasi instalatur di berbagai negara guna mendukung pengembangan SDM yang lebih terampil, serta mempercepat transisi menuju masa depan energi yang berkelanjutan.

NARAHUBUNG:

Luly Wang

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SOURCE Sungrow Power