Sungrow Master 2026 Majukan Kecemerlangan Pemasang demi Industri Solar Lebih Kukuh di Filipina

MAKATI, Filipina, 23 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, penyedia penyongsang fotovolta (PV) dan sistem storan tenaga terkemuka di peringkat global berjaya menamatkan Sungrow Master — Installation Skill Competition 2026 Philippines Station yang menghimpunkan lebih daripada 2,000 pemasang solar dan rakan industri di Asia Tenggara. Pertandingan teknikal peringkat kebangsaan ini direka untuk meningkatkan kualiti pemasangan solar, keupayaan teknikal dan pensijilan profesional di Filipina.

Sungrow Master — Installation Skill Competition 2026 Philippines Station (PRNewsfoto/Sungrow Power)

Sebagai salah satu pasaran solar yang berkembang paling pesat di Asia Tenggara, Filipina berdepan cabaran termasuk keadaan cuaca ekstrem, kekangan kestabilan grid dan kekurangan pakar profesional pemasangan yang mahir. Sungrow Master bermatlamat untuk membantu menangani jurang ini dengan menyediakan latihan teknikal berstruktur, pembelajaran secara praktikal serta panduan pemasangan yang diseragamkan.

Sepanjang beberapa bulan, para peserta telah menyelesaikan latihan yang merangkumi pengetahuan produk, pemasangan, pentauliahan, penyelenggaraan dan penyelesaian masalah, disokong oleh sesi pembelajaran dalam talian, penglibatan komuniti dan jerayawara luar talian. Kempen ini turut menghasilkan lebih 200 kes janaan pengguna autentik, yang memaparkan pemasangan Sungrow sebenar di seluruh wilayah ini.

Pertandingan tersebut diakhiri dengan Peringkat Akhir yang diadakan di Bandar Makati, dengan 30 pemasang terbaik dinilai melalui ujian bertulis dan cabaran pemasangan secara praktikal yang mengukur aspek keselamatan, kelajuan, ketepatan dan prestasi teknikal keseluruhan. Beberapa peserta turut dianugerahkan gelaran "Master Installer" serta menerima pensijilan Sungrow rasmi sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan teknikal mereka.

"Produk Sungrow sangat mesra pengguna, dan pasukan sokongan teknikal serta perkhidmatannya sangat cepat bertindak balas dan banyak membantu. Jelas bahawa setiap individu yang terlibat benar-benar berdedikasi untuk memajukan teknologinya," kata Aijhalon Auxtero, Juara Sungrow Master Installation Competition Philippines.

"Pertandingan ini amat bermakna bagi kami sebagai pemasang. Ia menyediakan platform yang sangat baik untuk mempamerkan kemahiran pemasangan kami menggunakan produk Sungrow dan untuk bertukar-tukar pengalaman dengan ahli profesional lain dalam industri ini. Kami juga berbangga menjadi sebahagian daripada program yang disokong oleh jenama global yang terkemuka seperti Sungrow."

"Di sebalik setiap sistem solar berprestasi tinggi terdapat seorang pemasang mahir yang memastikan kualiti, keselamatan dan kebolehpercayaan jangka panjang. Melalui Sungrow Master, kami melabur dalam individu yang menjayakan projek tenaga bersih setiap hari," kata Ray Xu, Pengurus Perniagaan Saluran APAC.

"Program ini melangkaui sekadar pertandingan. Ia melengkapkan pemasang dengan kemahiran praktikal, pengetahuan teknikal yang diseragamkan dan pensijilan profesional. Dengan memperkukuh keupayaan pemasangan di seluruh Filipina, Sungrow berhasrat untuk menyokong sistem yang lebih selamat, kecekapan yang lebih tinggi dan nilai jangka panjang yang lebih besar untuk semua peserta dalam ekosistem solar."

Sungrow akan terus memperluas program latihan dan pensijilan pemasang di peringkat global bagi menyokong pembangunan tenaga kerja yang lebih mahir serta peralihan ke arah masa depan tenaga yang mampan.

HUBUNGI:

Luly Wang

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+86 15618330862

SOURCE Sungrow Power