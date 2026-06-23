Sungrow Master 2026 ยกระดับความเป็นเลิศของผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ เสริมสร้างอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในฟิลิปปินส์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
News provided bySungrow Power
23 Jun, 2026, 16:07 CST
มาคาติ, ฟิลิปปินส์, 23 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Sungrow ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านอินเวอร์เตอร์สำหรับระบบโซลาร์เซลล์และระบบกักเก็บพลังงาน จัดการแข่งขัน Sungrow Master — Installation Skill Competition 2026 Philippines Station ซึ่งรวบรวมผู้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และพันธมิตรในอุตสาหกรรมกว่า 2,000 คนจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการแข่งขันทักษะเชิงเทคนิคระดับประเทศนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการติดตั้ง ความสามารถด้านเทคนิค และการรับรองวิชาชีพของผู้ติดตั้งในฟิลิปปินส์
ในฐานะหนึ่งในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟิลิปปินส์ยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ทั้งสภาพอากาศที่รุนแรง ข้อจำกัดด้านเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้า และการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้ง โดย Sungrow Master มีเป้าหมายช่วยลดช่องว่างเหล่านี้ผ่านการฝึกอบรมด้านเทคนิคอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และแนวทางการติดตั้งที่เป็นมาตรฐาน
ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมได้ผ่านการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทั้งความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง การเริ่มเดินระบบ การบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหา โดยได้รับการสนับสนุนผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ กิจกรรมสร้างชุมชน และโรดโชว์ออฟไลน์ นอกจากนี้ โครงการยังรวบรวมกรณีศึกษาจากผู้ใช้งานจริง ได้มากกว่า 200 กรณี ซึ่งแสดงให้เห็นการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ Sungrow ในการใช้งานจริงทั่วทั้งภูมิภาค
การแข่งขันสิ้นสุดลงด้วยรอบชิงชนะเลิศที่จัดขึ้นในเมืองมาคาติ โดยมีผู้ติดตั้งที่ทำผลงานดีที่สุด 30 ราย ผ่านการประเมินทั้งการสอบข้อเขียนและการทดสอบการติดตั้งภาคปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมด้านความปลอดภัย ความรวดเร็ว ความแม่นยำ และประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยรวม นอกจากนี้ ผู้เข้าแข่งขันหลายรายยังได้รับตำแหน่ง "Master Installer" พร้อมการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Sungrow เพื่อยกย่องความเป็นเลิศด้านเทคนิค
"ผลิตภัณฑ์ของ Sungrow ใช้งานง่ายมาก และทีมสนับสนุนด้านเทคนิคกับทีมบริการก็ให้การตอบสนองและความช่วยเหลือได้อย่างยอดเยี่ยม เห็นได้ชัดว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องต่างทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัท" Aijhalon Auxtero ผู้ชนะการแข่งขัน Sungrow Master Installation Competition Philippines กล่าว
"การแข่งขันครั้งนี้มีความหมายอย่างมากสำหรับพวกเราในฐานะผู้ติดตั้ง เพราะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เราได้แสดงทักษะการติดตั้งโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Sungrow และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม เรายังภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่าง Sungrow"
"เบื้องหลังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงทุกระบบ คือผู้ติดตั้งที่เปี่ยมด้วยทักษะซึ่งทำหน้าที่รับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือในระยะยาว โครงการ Sungrow Master คือการลงทุนกับบุคลากรผู้ทำให้โครงการพลังงานสะอาดเกิดขึ้นจริงในทุกวัน" Ray Xu ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจช่องทางจัดจำหน่ายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว
"โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างทักษะภาคปฏิบัติ ความรู้ด้านเทคนิคที่เป็นมาตรฐาน และการรับรองวิชาชีพแก่ผู้ติดตั้ง ด้วยการยกระดับศักยภาพด้านการติดตั้งทั่วฟิลิปปินส์ Sungrow มุ่งหวังที่จะสนับสนุนให้เกิดระบบที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ทุกภาคส่วนในระบบนิเวศพลังงานแสงอาทิตย์"
Sungrow จะเดินหน้าขยายโครงการฝึกอบรมและการรับรองผู้ติดตั้งในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูง และเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืน
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Luly Wang
[email protected]
+86 15618330862
SOURCE Sungrow Power
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