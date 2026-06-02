Sungrow เร่งการเชื่อมต่อโครงการฐานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาสู่โครงข่ายไฟฟ้า ด้วยการทดสอบและเดินระบบแล้วเสร็จภายใน 7 วัน
News provided bySungrow
02 Jun, 2026, 09:16 CST
มัณฑะเลย์, เมียนมา, 2 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Sungrow ผู้ให้บริการอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานชั้นนำระดับโลก ประกาศความสำเร็จในการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 110 เมกะวัตต์ ที่บูรณาการร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานขนาด 20 เมกะวัตต์/40 เมกะวัตต์ชั่วโมง ของบริษัท Hanzar Solar และ Leader Power Energy ในประเทศเมียนมา
ในฐานะที่เป็นฐานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมา โครงการนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงสร้างพลังงานที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานแบบบูรณาการของ Sungrow โครงการนี้สามารถเข้าสู่การดำเนินงานเชิงพาณิชย์ได้หลังจากการทดสอบและการเดินระบบเพียง 7 วัน สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความเชี่ยวชาญด้านการส่งมอบโครงการในภูมิภาคช่วยเร่งการดำเนินโครงการ
โครงการนี้ถูกส่งมอบภายใต้กรอบเวลาที่จำกัดอย่างมาก โดยอาศัยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างสำนักงานใหญ่ของ Sungrow และทีมงานในพื้นที่ รวมถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายวิศวกรรม การเดินระบบ และการปฏิบัติการ โดยได้รับการสนับสนุนจากทรัพยากรสำหรับการส่งมอบโครงการทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กิจกรรมการทดสอบและเดินระบบซึ่งเดิมวางแผนไว้ว่าใช้เวลาสองสัปดาห์ ก็สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ภายในเวลาเพียง 2 วัน โดยไม่มีเหตุขัดข้องในการปฏิบัติงานแม้แต่ครั้งเดียว
- การเร่งรัดการทดสอบและเดินระบบในช่วงต้น
ด้วยการใช้โซลูชัน 1+X Modular Inverter ของ Sungrow ซึ่งรองรับการเดินระบบแบบออฟกริด (Off-grid) กระบวนการเดินระบบทั้งแบบตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ก่อนจ่ายไฟจริง (Cold Commissioning) และการทดสอบภายใต้สภาวะที่มีการจ่ายไฟและใช้งานจริง (Hot Commissioning) จึงสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นล่วงหน้าได้ สามารถลดการพึ่งพาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ลดความจำเป็นด้านการขนส่งและการเตรียมงานหน้างาน และช่วยย่นระยะเวลาในการเดินระบบลงอย่างมีนัยสำคัญ
- การติดตั้งและเตรียมระบบแบบบูรณาการจากโรงงาน
ด้วยสถาปัตยกรรมระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) แบบบูรณาการในแนวดิ่งของ Sungrow อุปกรณ์หลักต่าง ๆ จึงได้รับการติดตั้งล่วงหน้าและผ่านการเดินระบบร่วมกันก่อนจัดส่งออกจากโรงงาน ช่วยลดภาระงานติดตั้งหน้างาน และทำให้สามารถจ่ายไฟเข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วทันทีหลังจากส่งมอบอุปกรณ์
- การสนับสนุนหน้างานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
วิศวกรผู้มีประสบการณ์ของ Sungrow ได้ให้การสนับสนุนหน้างานตลอด 24 ชั่วโมง ในตลอดช่วงการดำเนินโครงการ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และรักษาความคืบหน้าของงานได้ภายใต้กรอบเวลาการส่งมอบที่จำกัดและเข้มงวด
ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
โครงการแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ของเมียนมา ซึ่งมีสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ท้าทาย ทั้งฤดูแล้งที่ยาวนานและอุณหภูมิที่สูงเกิน 40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ทั้งความน่าเชื่อถือของระบบและการดำเนินโครงการต้องเผชิญกับข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพที่เข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว โครงการจึงเลือกใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ 1+X Modular Inverter ของ Sungrow ระบบกักเก็บพลังงาน PowerTitan 2.0 และแพลตฟอร์มบริหารจัดการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจร เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และการทำงานของระบบกักเก็บพลังงานประสานงานกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ความสามารถขั้นสูงของระบบกักเก็บพลังงานรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าแห่งอนาคต
โครงการนี้ติดตั้งระบบแปลงพลังงานไฟฟ้า (PCS) แบบ Grid-Forming ของ Sungrow พร้อมความสามารถ Black Start ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถทำงานเป็นไมโครกริด (Microgrid) ได้อย่างอิสระ เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดในพื้นที่ และสามารถเริ่มต้นการจ่ายไฟฟ้าให้กับโครงสร้างพื้นฐานหรือสถานที่สำคัญที่มีความจำเป็นได้อีกครั้งเมื่อเกิดเหตุจำเป็น แม้ว่าสภาพการดำเนินงานของโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ปัจจุบันจะยังมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถนำความสามารถของระบบ Grid-Forming มาใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ แต่ระบบดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานในโหมดแยกตัวจากโครงข่าย (islanded mode) ได้เป็นอย่างดี และยังมีความพร้อมรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่ในอนาคต รวมถึงการใช้งานด้านพลังงานสำรองในสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วย
"เราขอชื่นชมความเป็นมืออาชีพ ความรวดเร็วในการตอบสนองให้ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ Sungrow ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ" Tony Yang กรรมการผู้จัดการของ Power Way International Limited กล่าว "ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และการให้บริการหน้างานอย่างทุ่มเทของทีมงาน มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้โครงการสามารถผ่านกระบวนการทดสอบและเดินระบบได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ภายใต้กรอบเวลาที่จำกัดอย่างมาก"
โครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ Sungrow ในการดำเนินงานและส่งมอบโครงการในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถติดตั้งและนำระบบเข้าสู่การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนความสามารถในการจัดหาโซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเร่งตัวอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับ Sungrow
Sungrow ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ได้บุกเบิกโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืนมาเป็นเวลากว่า 29 ปี ณ เดือนธันวาคม ปี 2568 Sungrow ได้ติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่มีกำลังรวมกว่า 1000 กิกะวัตต์ทั่วโลก บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ PV และระบบกักเก็บพลังงานที่มีความน่าเชื่อถือด้านการลงทุนสูงที่สุดในโลก (จาก BloombergNEF) นวัตกรรมของบริษัทขับเคลื่อนโครงการพลังงานสะอาดทั่วโลกด้วยเครือข่ายจุดบริการ 520 แห่ง เพื่อรับรองได้ว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ที่ Sungrow เรามุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและบริการที่เหนือระดับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.sungrowpower.com/en
ติดต่อ:
Luly Wang
อีเมล: [email protected]
SOURCE Sungrow
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