Sungrow Percepat Fase "Time-to-Grid" Proyek PV&BESS Terbesar di Myanmar, Rampungkan Komisioning dalam Tujuh Hari

Sebagai pembangkit listrik fotovoltaik terbesar di Myanmar, proyek ini akan meningkatkan keandalan pasokan listrik, serta mendukung diversifikasi bauran energi nasional. Berkat solusi terintegrasi tenaga surya dan penyimpanan energi dari Sungrow, proyek tersebut kini beroperasi secara komersial setelah melalui proses pengujian dan komisioning selama tujuh hari sehingga menjadi standar baru dalam implementasi energi terbarukan skala besar di Asia Tenggara.

Keahlian Regional Mempercepat Pelaksanaan Proyek

Meski berhadapan dengan jadwal yang sangat ketat, proyek ini rampung berkat koordinasi yang efisien antara kantor pusat Sungrow dan tim lokal, serta kolaborasi erat di bidang rekayasa, komisioning, dan operasional. Dengan dukungan sumber daya regional Sungrow di Asia Tenggara, proses pengujian dan komisioning yang sebelumnya dijadwalkan selama dua pekan berhasil diselesaikan hanya dalam dua hari tanpa insiden operasional.

Komisioning Lebih Awal

Dengan memanfaatkan solusi Inverter Modular 1+X milik Sungrow yang mendukung komisioning dalam mode off-grid, proses pengujian awal dan pengoperasian berlangsung lebih cepat. Langkah ini mengurangi ketergantungan pada generator diesel, serta memangkas kebutuhan transportasi dan mempersingkat persiapan di lokasi proyek.

Implementasi Terintegrasi dari Pabrik

Berkat arsitektur sistem penyimpanan energi (ESS) yang terintegrasi secara vertikal, peralatan utama telah melalui proses pemasangan awal dan komisioning terpadu sebelum dikirim ke lokasi. Pendekatan ini mengurangi beban kerja di lapangan dan mempercepat aktivasi sistem setelah peralatan tiba di lokasi proyek.

Dukungan Lokal 24 Jam

Tim teknis Sungrow yang berpengalaman memberikan dukungan penuh selama 24 jam di lokasi proyek guna memastikan respons cepat terhadap berbagai kebutuhan teknis dan menjaga kelancaran pelaksanaan proyek di tengah jadwal yang padat.

Performa Andal di Lingkungan yang Menantang

Berlokasi di wilayah Mandalay, Myanmar, proyek ini beroperasi di lingkungan dengan musim kemarau yang panjang dan suhu yang dapat melampaui 40 derajat Celsius. Kondisi tersebut menuntut keandalan sistem dan pelaksanaan proyek yang tinggi. Untuk menjawab tantangan tersebut, proyek ini menggunakan Inverter Modular 1+X, sistem penyimpanan energi PowerTitan 2.0, serta platform manajemen cerdas untuk pembangkit listrik yang mendukung koordinasi optimal antara pembangkit listrik tenaga surya dan penyimpanan energi.

Mendukung Pengembangan Jaringan Listrik Masa Depan

Proyek ini dilengkapi teknologi grid-forming PCS dan fitur Black Start yang mendukung pengoperasian microgrid secara mandiri untuk memasok kebutuhan listrik lokal, serta mengaktifkan kembali fasilitas penting saat diperlukan. Meski kondisi jaringan listrik belum memungkinkan pemanfaatan teknologi grid-forming, sistem tersebut telah menunjukkan fleksibilitas operasional yang optimal dalam mode terisolasi dan siap mendukung modernisasi jaringan listrik, serta kebutuhan pasokan darurat pada masa depan.

"Kami sangat mengapresiasi profesionalisme, respons cepat, dan dukungan berkelanjutan dari Sungrow selama pelaksanaan proyek," ujar Managing Director, Power Way International Limited, Tony Yang. "Kapabilitas teknis yang kuat, koordinasi yang efisien, serta layanan andal di lokasi proyek menjadi faktor penting yang memastikan proses komisioning berjalan lancar dan berhasil diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat."

Proyek ini membuktikan kemampuan Sungrow dalam menghadirkan eksekusi lokal, implementasi cepat, dan solusi energi bersih terintegrasi yang mempercepat transisi energi di Asia Tenggara.

Tentang Sungrow

Sungrow, pemimpin teknologi energi terbarukan dunia, telah menjadi pionir solusi listrik berkelanjutan selama lebih dari 29 tahun. Hingga Desember 2025, Sungrow telah menggarap instalasi konverter elektronika daya (power electronic converter) berkapasitas lebih dari 1.000 GW di seluruh dunia. Sungrow juga menjadi produsen inverter PV dan sistem penyimpanan energi yang paling layak kredit di dunia (BloombergNEF). Inovasi Sungrow mendukung berbagai proyek energi bersih di seluruh dunia melalui jaringan yang mencakup 520 gerai layanan yang menyediakan layanan pelanggan terbaik. Sungrow berkomitmen mempercepat transisi menuju masa depan berkelanjutan lewat teknologi mutakhir dan layanan terbaik. Informasi lebih lanjut tersedia di www.sungrowpower.com.

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Luly Wang

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SOURCE Sungrow