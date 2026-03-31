Những đột phá tiên tiến giành được sự chú ý

BẮC KINH, ngày 31 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Đây là bản tin từ China Daily:

Một loạt các đột phá khoa học và công nghệ đã được giới thiệu vào Chủ nhật như một phần quan trọng của lễ bế mạc Diễn đàn Zhongguancun 2026.

The 2026 Zhongguancun Forum Annual Conference concludes in Beijing on Sunday, unveiling​ a series of scientific and technological breakthroughs.

Sự kiện đã công bố tổng cộng 21 thành tựu lớn, bao gồm năm thành tựu ở các lĩnh vực tiên phong của khoa học và công nghệ toàn cầu, bảy thành tựu trong lĩnh vực kinh tế chính, bốn thành tựu giải quyết các nhu cầu lớn của quốc gia và năm thành tựu liên quan đến cuộc sống và sức khỏe của con người.

Những thành tưu này thuộc các lĩnh vực quan trọng như trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ, mạch tích hợp và chăm sóc sức khỏe, nổi lên từ nhiều loại tổ chức như phòng thí nghiệm quốc gia, tổ chức nghiên cứu và phát triển, trường đại học, doanh nghiệp nhà nước và trung ương, và các công ty công nghệ hàng đầu.

Trong số những tâm điểm này là nguồn photon năng lượng cao, được phát triển bởi Viện Vật lý Năng lượng Cao thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, hiện đã đi vào hoạt động thử nghiệm.

Sự kiện này đánh dấu Trung Quốc bước vào kỷ nguyên 4.0 của các nguồn ánh sáng bức xạ synchrotron. Pan Weimin, giám đốc dự án, mô tả cơ sở này là "một nguồn ánh sáng năng lượng cao siêu sáng để chiếu sáng thế giới vi mô và giải quyết những thách thức khoa học lớn".

HEPS, được gọi là "kính siêu phóng đại" và "máy X-quang" khổng lồ, là nguồn sáng bức xạ synchrotron năng lượng cao thế hệ thứ tư đầu tiên của châu Á. Theo viện này, cơ sở này dự kiến sẽ hỗ trợ ít nhất 90 chùm tia hiệu suất cao, với 14 chùm tia dành cho người dùng và một chùm tia thử nghiệm đã được xây dựng trong giai đoạn đầu tiên.

Sau khi hoàn thành, cơ sở sẽ cho phép các nhà nghiên cứu khám phá các cấu trúc vi mô và quá trình hình thành và phát triển của chúng một cách chi tiết chưa từng có.

Một thành tựu quan trọng khác là FlagOS 2.0, một hệ thống phần mềm máy tính thông minh nguồn mở hỗ trợ hơn 20 chip AI chính thống, được phát hành bởi Học viện Trí tuệ nhân tạo Bắc Kinh.

Dự án này dự kiến sẽ đóng vai trò là nền tảng quan trọng cho phần mềm cơ bản AI của Trung Quốc, hỗ trợ ứng dụng quy mô lớn sức mạnh tính toán trong nước và cho phép phát triển độc lập và có thể kiểm soát của ngành.

