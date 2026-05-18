TDConnex khai trương nhà máy sản xuất vi chính xác tiên tiến tại Hạ Môn, mở rộng năng lực toàn cầu cho chuỗi cung ứng trong tương lai

Nhà máy Hạ Môn 6 mới rộng 74.300 mét vuông giúp nâng công suất đúc phun kim loại của TDConnex thêm hơn 1 tỷ sản phẩm mỗi năm nhờ hệ thống tự động hóa tiên tiến

HẠ MÔN, Trung Quốc, ngày 18 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- TDConnex, công ty hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất vi chính xác, hôm nay công bố khai trương cơ sở sản xuất thứ sáu của mình. Khuôn viên nhà máy mới rộng 74.300 mét vuông, được thiết kế chuyên biệt tại Hạ Môn, Trung Quốc sản xuất hàng triệu linh kiện siêu nhỏ có độ chính xác cao dành cho các nhà đổi mới công nghệ khắt khe nhất thế giới, với năng lực đúc phun kim loại (MIM) được mở rộng đáng kể đóng vai trò cốt lõi.

TDConnex opens advanced micro-precision factory in Xiamen, scaling global capabilities for tomorrow’s supply chain

Việc nhà máy Hạ Môn 6 đi vào hoạt động thúc đẩy chiến lược xây dựng năng lực sản xuất cho chuỗi cung ứng trong tương lai của TDConnex. Hiện nay, Công ty phục vụ các khách hàng công nghệ hàng đầu toàn cầu thông qua mạng lưới hoạt động tại Trung Quốc, Singapore và Ấn Độ, cung cấp hơn 50 năng lực sản xuất được tích hợp hoàn toàn vào một hệ thống sản xuất quy mô lớn có mức độ tự động hóa cao — TDConnex gọi là "sản xuất siêu quy mô".

Hạ Môn 6 là một trong những đợt mở rộng công suất MIM đơn lẻ lớn nhất của ngành sản xuất chính xác trong những năm gần đây. Cơ sở này đưa vào vận hành các dây chuyền sản xuất MIM thế hệ mới có khả năng sản xuất những linh kiện kim loại có độ bền cao, nhỏ nhất, phức tạp nhất được sử dụng trong các thiết bị điện tử tiêu dùng cao cấp. Kết hợp với năng lực MIM hiện hữu của TDConnex tại cơ sở Hạ Môn liền kề, Công ty hiện vận hành một trong những hệ thống sản xuất MIM chuyên dụng lớn nhất thế giới phục vụ ngành công nghệ.

Nhà máy mới tọa lạc tại số 6 đường Dingshan East, phố Dongfu, quận Haicang, thành phố Hạ Môn, liền kề cơ sở hiện hữu của TDConnex tại Hạ Môn, đồng thời được thiết kế để chia sẻ năng lực sản xuất và chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở của Công ty. Hệ thống tích hợp này cho phép đẩy nhanh quá trình nâng công suất, thúc đẩy chuyển giao năng lực sâu hơn giữa các cơ sở và phối hợp vận hành chặt chẽ hơn nhằm phục vụ hiệu quả hơn cơ sở khách hàng toàn cầu của TDConnex.

Hạ Môn 6 được xây dựng hoàn toàn từ đầu chỉ trong bốn tháng — một tốc độ phản ánh sự linh hoạt hàng đầu trong ngành của TDConnex trong việc hỗ trợ những khách hàng công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Cơ sở này hiện đã đi vào vận hành sản xuất và toàn bộ công suất đã được phân bổ cho nhu cầu hiện hữu của khách hàng.

"Hạ Môn 6 thể hiện đúng năng lực cốt lõi của TDConnex — đáp ứng tốc độ và độ chính xác mà những khách hàng công nghệ tiến tiến nhất thế giới yêu cầu", Thanga Venkatachalam, Giám đốc điều hành của TDConnex cho biết. "Việc đưa vào vận hành một cơ sở có quy mô và năng lực như vậy trong các mốc thời gian mà khách hàng yêu cầu là minh chứng cho năng lực phi thường của đội ngũ nhân sự trên khắp các cơ sở trên toàn cầu của chúng tôi, cũng như cho các đối tác thành phố và khu vực đã đồng hành cùng chúng tôi trong quá trình xây dựng nhà máy mới".

"Khi các thiết bị điện tử ngày càng mỏng hơn, nhẹ hơn và thông minh hơn, nhu cầu đối với các linh kiện vi chính xác tiên tiến — đặc biệt là các linh kiện kim loại thu nhỏ có độ bền cao mà công nghệ MIM có thể tạo ra — tiếp tục tăng nhanh. Chúng tôi vô cùng trân trọng sự hợp tác từ các khách hàng và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng họ khi chúng tôi không ngừng mở rộng năng lực toàn cầu nhằm thúc đẩy thế hệ thiết bị điện tử tiên tiến tiếp theo".

Việc khai trương Hạ Môn 6 được hiện thực hóa nhờ sự hợp tác chặt chẽ với Haitou Group cùng sự hỗ trợ từ chính quyền thành phố Hạ Môn và tỉnh Phúc Kiến, những đối tác đã duy trì quan hệ hợp tác lâu dài với TDConnex và đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng hiện diện sản xuất của Công ty tại Hạ Môn trong suốt thập kỷ qua. Khi vận hành toàn công suất, Hạ Môn 6 dự kiến sẽ tạo ra khoảng 3.000 đến 4.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp trong khu vực, qua đó tiếp tục củng cố đóng góp của TDConnex đối với hệ sinh thái sản xuất địa phương.

Cột mốc này là một phần trong giai đoạn mở rộng toàn cầu liên tục của TDConnex. Tại Ấn Độ, Công ty đang đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất rộng 8,9 hecta tại SIPCOT thuộc bang Tamil Nadu, nơi TDConnex đang xây dựng các năng lực sản xuất tiên tiến để phục vụ khách hàng công nghệ toàn cầu. Trên toàn bộ mạng lưới hoạt động tại Trung Quốc, Singapore và Ấn Độ, TDConnex tiếp tục đầu tư vào năng lực sản xuất tiên tiến, chiều sâu kỹ thuật và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng nhằm phục vụ các khách hàng toàn cầu của mình.

Giới thiệu về TDConnex

TDConnex cung cấp năng lực sản xuất cho chuỗi cung ứng trong tương lai. Công ty cam kết sâu sắc trong việc hỗ trợ các nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu phát triển và cung cấp những sản phẩm làm thay đổi cách thế giới sống và làm việc. Hiện nay, các linh kiện vi chính xác tiên tiến của chúng tôi có thể được tìm thấy trong hơn một tỷ sản phẩm công nghệ trên toàn cầu, đồng thời chúng tôi đang tập trung hỗ trợ khách hàng phát triển thế hệ sản phẩm điện tử tiếp theo bền vững và tiên tiến hơn trong tương lai.

