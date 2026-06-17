Techman Robot hướng tới các thị trường sản xuất thông minh Đông Nam Á tại Triển lãm Tự động hóa Thái Lan

Dây chuyền đóng hộp carton & đóng gói thông minh được dẫn hướng bằng AI cùng robot cộng tác TM3S trọng lượng nhẹ hoàn toàn mới lần đầu tiên được giới thiệu ra thị trường quốc tế.

BANGKOK, ngày 17 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Techman Robot, doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực robot cộng tác và công nghệ thị giác AI, sẽ giới thiệu những đổi mới công nghệ mới nhất của mình tại triển lãm "ME Assembly & Automation 2026". Với hai chủ đề trọng tâm là "Tự động hóa đóng gói thông minh" và "Kiểm tra chất lượng bằng AI hiệu suất cao", công ty sẽ giới thiệu các giải pháp được thiết kế riêng cho các lĩnh vực sản xuất điện tử, linh kiện ô tô, thực phẩm & đồ uống, cũng như điện tử tiêu dùng.

AI Vision-Guided Smart Cartoning and Packing Line

Dây chuyền đóng hộp carton và đóng gói thông minh được dẫn hướng bằng thị giác AI

Nhằm giải quyết nhu cầu tự động hóa ngày càng cấp thiết trong hoạt động đóng gói sản phẩm thương mại điện tử và bán lẻ, Techman Robot giới thiệu "Dây chuyền tự động đóng hộp carton và đóng gói" của mình. Giải pháp này khắc phục những hạn chế vốn có của các cơ cấu gắp cơ khí trong môi trường đóng gói phức tạp thông qua việc tích hợp robot cộng tác của Techman, hệ thống dẫn hướng bằng thị giác AI tiên tiến và công nghệ gắp khéo léo.

Thể hiện sự phối hợp liền mạch giữa "bộ não, đôi mắt và cánh tay", hệ thống tự động hóa việc lấy bìa carton, định vị chính xác, gấp hộp, đóng sản phẩm vào hộp và vận chuyển. Với thiết kế mô-đun cùng khả năng triển khai nhanh, giải pháp này giúp giảm đáng kể diện tích dây chuyền, rút ngắn thời gian triển khai và nâng cao hiệu quả đóng gói cũng như độ ổn định trong vận hành — lý tưởng cho sản xuất linh hoạt có nhiều chủng loại sản phẩm nhưng số lượng ít.

Robot cộng tác TM3S siêu nhẹ hoàn toàn mới

Techman Robot cũng lần đầu tiên giới thiệu mẫu robot cộng tác chủ lực hoàn toàn mới mang tên "TM3S". Được thiết kế cho các hoạt động sản xuất tại chỗ đòi hỏi phải thường xuyên di chuyển và có tính linh hoạt cao, TM3S tự hào có thiết kế siêu nhẹ với trọng lượng chỉ 12 kg.

Một tính năng nổi bật của TM3S là "đầu nối tháo lắp nhanh" (Quick-release Connector) dành cho hệ thống cáp, cho phép các kỹ sư sản xuất lắp đặt, tháo dỡ và di chuyển thiết bị trong khoảng thời gian rất ngắn, qua đó cải thiện đáng kể tính linh hoạt trong vận hành tại khu vực sản xuất. Bên cạnh đó, TM3S tiếp tục kế thừa tính năng đặc trưng của gia đình Techman Robot: hệ thống "Thị giác Tích hợp" (Integrated Vision). Công nghệ này giúp robot sở hữu khả năng nhận thức không gian và định vị tiên tiến, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng hàn chính xác cao, lắp ráp, định vị trạm làm việc và kiểm tra tự động tốc độ cao.

Giải pháp Flying Trigger AI Inspection và Instant Palletizer

Bên cạnh các đổi mới về đóng gói và robot trọng lượng nhẹ, Techman Robot cũng trình diễn các hệ thống "Flying Trigger AI Inspection" (Giải pháp kiểm tra AI khi đang di chuyển) và "Instant Palletizer" (Hệ thống xếp pallet tức thời).

Flying Trigger AI Inspection: Cho phép robot thực hiện kiểm tra lỗi và nhận diện lỗi thẩm mỹ bề mặt theo thời gian thực ngay trong khi đang di chuyển mà không cần dừng lại, qua đó tạo ra bước tiến đáng kể về cả thông lượng lẫn khả năng kiểm soát chất lượng.

Cho phép robot thực hiện kiểm tra lỗi và nhận diện lỗi thẩm mỹ bề mặt theo thời gian thực ngay trong khi đang di chuyển mà không cần dừng lại, qua đó tạo ra bước tiến đáng kể về cả thông lượng lẫn khả năng kiểm soát chất lượng. Instant Palletizer: Cung cấp quy trình thiết lập đơn giản và vận hành trực quan, giúp các khách hàng trong lĩnh vực thực phẩm & đồ uống và bán lẻ 3C tại Đông Nam Á nhanh chóng nâng cao hiệu quả logistics cuối dây chuyền sản xuất và hiệu quả xếp pallet, đồng thời giải quyết trực tiếp tình trạng thiếu hụt lao động trong khu vực.

SOURCE Techman Robot